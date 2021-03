Armi Chimiche, la recensione del thriller su Prime Video

Adereth è un veterano del Mossad - il servizio segreto israeliano - che vive da tempo nei Paesi Bassi sotto la falsa identità di un mite antiquario.

Una sera, in seguito a un banale incidente tra le loro vetture, conosce l'affascinante dottoressa Angela Caroni, consulente presso un'azienda chimica, e inizia con lei una relazione.

Ma Adereth si trova nel frattempo alle prese con alcuni problemi legati alla sua doppia vita, con i superiori che lo accusano di diversi errori negli ultimi rapporti da lui inviati. L'uomo è intenzionato a ripulire il proprio nome con un'ultima missione, relativa a individuare l'esistenza di alcune fabbriche di armi chimiche in Siria. Affiancato dal giovane collega David, figlio di un suo caro amico scomparso, Adereth si troverà ad affrontare insidie e pericoli in una pericolosa partita di spionaggio, dove non potrà fidarsi di niente e di nessuno.



Dall'alto in basso

L'ambizione, neanche troppo celata vista la lettura di un relativo romanzo dell'autore da parte di una comparsa, è quella di avvicinarsi ai toni e alle atmosfere delle opere di John le Carré, compianto scrittore britannico che ha scritto capisaldi del genere come La talpa e Il giardiniere tenace, trasposti con successo anche sul grande schermo.

Questa volta il risultato però è un clamoroso buco nell'acqua, che sfigura con gli alti modelli a cui si ispira e affastella nel corso delle due ore di visione una cospicua serie di inverosimiglianze, che si vanno a inserire in un plot base già di per sé confusionario e artificioso ben oltre il limite di sopportazione.

All'inizio del nuovo millennio il regista israeliano Eran Riklis sembrava poter essere uno dei nuovi nomi di punta della scena nazionale, grazie a opere apprezzate e premiate quali La sposa siriana (2004) e Il giardino di limoni (2008), ma negli ultimi anni la sua carriera ha vissuto di alti e bassi.

Armi chimiche è senza dubbio tra i titoli più infelici da lui diretti, mai capace di trovare un'omogenea chiave di lettura e di appassionare lo spettatore al destino dei protagonisti.



Un plot poco accattivante

Eppure la magnetica prova di Ben Kingsley a tratti ruba la scena: l'attore britannico è credibile nelle vesti di esperto agente segreto e il suo carisma è uno dei pochi spunti positivi del film. Il giovane Itay Tiran non riesce infatti a tenergli testa e la presenza di un'anonima Monica Bellucci, nell'ennesimo ruolo cartolina della sua carriera, è il classico specchietto per le allodole nella speranza di attirare il grande pubblico.

Ambientato per gran parte nel Vecchio Continente, il racconto procede su step forzati e privi della necessaria tensione, con lo stesso colpo di scena finale che nega il giusto trasporto emotivo nei confronti dei personaggi e della storia: questo per via di un versante drammatico che si affida a una scontata retorica e a soluzioni spesso improbabili.

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Armi chimiche si crogiola senza inventiva e personalità su una sceneggiatura che preferisce la quantità alla qualità, con molteplici cambi di location e soluzioni ardite, atte esclusivamente a trascinare la vicenda verso l'ambiguo epilogo. Scelte di montaggio non sempre chiare e una lunghezza eccessiva per quanto vi fosse effettivamente da mostrare completano un quadro non propriamente idilliaco, che si illumina qua e là di sporadiche fiammate senza una precisa logica di fondo.