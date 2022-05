Ariaferma Recensione: il dramma premiato ai David di Donatello

Ha ottenuto due riconoscimenti alla serata dei David di Donatello - scoprite qui tutti i vincitori dei David di Donatello 2022 - quello per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior attore protagonista a Silvio Orlando. Eppure, nonostante un cast di assoluto rilievo che vede nell'altro ruolo principale un'altra assoluta star del cinema tricolore come Toni Servillo, alla sua uscita in sala lo scorso ottobre Ariaferma è passato un po' inosservato.



La co-produzione di Amazon permette comunque ora di farne godere la visione a tutti gli abbonati Prime Video, dove il titolo è per l'appunto disponibile (qui potete invece trovare i film Amazon di maggio 2022). Presentato fuori concorso alla 78esima edizione del Festival di Venezia, Ariaferma è l'ultimo lavoro dietro la macchina da presa di Leonardo Di Costanzo, a quattro anni di distanza da L'intrusa (2017), e ne conferma le indubbie doti in fase di costruzione del racconto e dei personaggi, essendo il regista anche il co-autore dello script.



Ariaferma: un fiume con due sponde

La storia è ambientata in un carcere prossimo ad essere dismesso, con i detenuti che saranno trasferiti in altre strutture. Peccato che per dei problemi burocratici riconducibili al ministero, le operazioni siano ritardate. La situazione è resa complicata da diversi fattori: la struttura è in uno stato di semi-rovina, le cucine hanno quasi terminato le provviste e il numero di agenti penitenziari è di poco superiore a quello dei dodici prigionieri.

Prigionieri tra i quali vi è il camorrista Carmine Lagioia, il più pericoloso tra i suoi compagni di cella, che guida con autorità le istanze della sua parte. A tenergli testa l'esperto poliziotto Gaetano Gargiulo, colui che per anzianità è stato incaricato di assumere la direzione del carcere. Il confronto tra i due potrebbe determinare la forzata convivenza tra i due rispettivi nuclei, con la tensione che diventa sempre più palpabile giorno dopo giorno e che crea non pochi disagi agli uni e agli altri, tutti desiderosi di andar via da lì il prima possibile.



Tensione nell'aria...

L'esperimento della prigione di Stanford aveva ben definito la caratterizzazione psicologica in base al gruppo di appartenenza: i volontari che vi presero parte furono infatti divisi tra i ruoli di guardie e prigionieri all'interno di un carcere fittizio. Il test fu condotto per testimoniare come anche persone apparentemente normali possano dare spazio alle peggiori pulsioni quando messe alla prova in determinati contesti. Ariaferma non ha bisogno di giocare sporco in tal senso, giacché le figure all'interno del racconto sono effettivamente poliziotti e condannati.

Questo, però, pur a dispetto dell'ovvio spazio cinematografico nel quale questi sono raccolti, non fa che confermare come lo stare dall'una o dall'altra parte sia determinante nell'esposizione di un racconto che gioca proprio sulla complementarietà degli opposti. Non è un caso che il cuore pulsante della vicenda e elemento centrale sia il rapporto di rispetto e potenziale fiducia, sempre filtrata da un ovvio sospetto, che si crea tra i due leader delle rispettive forze in campo: Gargiulo e Lagioia, infatti, appaiono come una sorta di medaglia dalle due facce, una dedita a servire lo Stato e l'altra a scardinarne i principi base.



Questo non evita di offrire un ritratto piacevolmente ambiguo delle numerose figure secondarie, con personaggi capaci della più infima crudeltà ma anche di gesti di improvvisa umanità, in un contraltare che li rende più vivi e credibili soprattutto nelle loro contraddizioni. Di Costanzo è abile nello sfruttare l'asettica e fredda ambientazione, che assume tratti claustrofobici nei suoi cunicoli diroccati, con le sequenze "open air" limitate esclusivamente al prologo e al finale.

Il suo è una sorta di ampliamento del film d'esordio, L'intervallo (2012); anche lì si giocava tutto su un legame tra sorvegliante e rapita, molto simile ideologicamente a quello che ha qui luogo tra "guardie e ladri". Schivando la retorica e proponendo rappresentazioni suggestive, Ariaferma sa come inquadrare il versante drammatico, e se a tratti il ritmo latita e un paio di tempi morti si fanno sentire, le due ore di durata sanno regalare un'idea di cinema di un certo impatto.