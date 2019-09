Arachnoquake, la recensione del monster movie

New Orleans è luogo negli ultimi giorni di terremoti dall'origine sconosciuta. L'autista di autobus Charlie è chiamato a sostituire un suo collega, impossibilitato per malattia, per accompagnare un gruppo di cheerleader a una partita di baseball. Nel frattempo la moglie dell'uomo, Katelyn (insegnante di scienze alle scuole medie) è in viaggio col figlio Justin e Annabel in un tour turistico per la città: alla guida del mezzo vi è Paul, operatore del settore da tempo in burrascosi rapporti col padre e la sorella, nel frattempo in una missione di controllo nelle paludi circostanti.

I destini dei personaggi si incrociano quando la città viene invasa da decine di ragni albini dalle dimensioni più grandi del normale e con la capacità di sputare fuoco. Le creature, giunte in superficie in seguito ai recenti cataclismi la cui mutazione è dovuta a trivellazioni petrolifere, mettono a ferro e fuoco il centro abitato, con le autorità inizialmente incapaci di gestire le situazione e i singoli cittadini che si trovano ad affrontare la minaccia con le sole proprie forze. Inclusi i protagonisti di Arachnoquake.

Terrore dal sottosuolo

Così come le tarantole giganti che sparavano lava viste nei più recenti Lavalantula (2015) e relativo sequel 2 lava 2 lantula (2016), anche in questo film per la televisione datato 2012 dei mostruosi ragni seminano il panico emettendo fuoco dalle loro cavità. Trasmesso in esclusiva sull'emittente tematica SyFy, specializzata in produzioni a basso budget, Arachnoquake è il tipico mockbuster pensato male e realizzato peggio, in un periodo ancora ben lontano dalle deliranti esagerazioni degli ultimi Sharknado. E se pur l'ironia qui è presente in dosi massicce, così come nel franchise che vedeva assoluto protagonista Ian Ziering, la dose di follia e citazionismo è molto meno ispirata e castra sul nascere le potenziali derive comiche del racconto.



Nel corso dei novanta minuti di visione tutto accade perché deve, senza un minimo di maturazione dei personaggi coinvolti e con una gestione action/avventurosa mai capace di appassionare, tra improbabili rimandi a capisaldi di genere come Aliens - Scontro finale (1986) o King Kong e un generale senso di confusione che permea gran parte della vicenda.

Exterminator

Effetti digitali di rara sciattezza, con ragni albini che appaiono sempre scollegati dallo scenario e appiccicati a forza al contesto ambientale, caratterizzazioni delle figure coinvolte ai minimi storici, tra messaggi ecologisti di routine, gesta di improbabile eroismo e forzature in serie per indirizzare la storia sul percorso prestabilito: Arachnoquake non riesce a trovare quel guizzo tale da nascondere gli evidenti difetti strutturali, e un paio di gag/battute vagamente divertenti sono troppo poco nel nulla complessivo.

Nel marasma generale il cast recita per inerzia, trovandosi alle prese con alter-ego privi di qualsiasi profondità o sfumature psicologiche di sorta, e la partecipazione di uno sciupato e gigione Edward Furlong si tinge di amare derive scult.