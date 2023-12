Aquaman e il Regno Perduto recensione: Momoa ci saluta, nel bene e nel male

È inutile negarlo, Aquaman e il Regno Perduto è una di quelle pellicole che, ancor prima della sua uscita, ha dato modo ai fan e agli appassionati di riflettere e ipotizzare riguardo al suo peso e ruolo all'interno di un disegno più grande che molti vorrebbero solamente dimenticare. Ad aggiungere ulteriore gravitas ci hanno pensato anche i rinvii e le dichiarazioni che nel tempo hanno accompagnato un progetto che sembrava doversi per forza trasformare ed essere rimaneggiato al meglio per poter comunicare con un pubblico di affezionati stanco di aspettare.



Il 20 dicembre 2023, finalmente, Aquaman e il Regno Perduto arriva nei cinema italiani, abbracciando una forma definitiva con un obiettivo palese: concludere un racconto dai tratti relativamente ampi, giocando con quello che abbiamo visto fino ad ora e con quello che è stato anticipato dalle basi narrative nel primo capitolo (se interessati a maggiori approfondimenti in questo senso, vi rimandiamo alla nostra recensione del primo Aquaman).



Un re e la responsabilità di costruire piuttosto che distruggere

Gli eventi di Aquaman e il Regno Perduto riprendono poco dopo il finale del film che ne ha originato il mondo e lo stesso protagonista. A seguito della sconfitta di Orm Marius (interpretato da Patrick Wilson), Arthur (Jason Momoa) ha finalmente preso posto sul trono della sua famiglia, acquisendone anche tutti i poteri e le responsabilità che ne derivano.

La scelta di guidare il popolo del mare, però, deve confrontarsi anche con la sua vita sulla terraferma, insieme al padre Thomas (Temuera Morrison), alla compagna Mera (Amber Heard) e al loro bambino. La distinzione netta fra famiglia e impero, fra la dimensione personale e quella delle enormi responsabilità morali e politiche, ha un peso non indifferente sulla vita di Arthur che, diversamente dal primo film, deve fare i conti con tutti gli obblighi dell'età adulta, ampliati da una situazione ovviamente fuori dal comune. La crescita del protagonista, però, è palese rispetto al passato, costruendo una narrazione in cui lo vediamo districarsi fra una serie di obblighi personali che lo distinguono, senza però mettere da parte quella particolare ribellione sfrontata tipica del suo carattere. Mentre la vita sul trono e in casa lo spinge a una serie di scelte anche istintive, nell'ombra di una storia sopita da secoli qualcosa trama vendetta, legandosi a una forte amarezza che in passato si è già scontrata con Arthur e la sua gente.



Un ponte comune verso il futuro

Fin dalle origini (in questo caso cinematografiche), il personaggio di Arthur ha simboleggiato qualcosa di forte e imprevedibile nel suo universo narrativo di appartenenza. La sua nascita, di base, rappresenta un vero e proprio ponte di congiunzione fra il mondo delle profondità marine e quello degli esseri umani. In Aquaman e il Regno Perduto questa dinamica ritorna più forte che mai, tratteggiando una narrazione che sfrutta le caratteristiche personali del proprio personaggio principale per intessere un racconto che riflette proprio verso una possibilità del genere. La minaccia più grande del film, non a caso, interessa sia il mondo del mare che quello della superficie, smuovendo una serie di fili (visti anche in altre pellicole dello stesso stampo) che palesano le intenzioni della pellicola fin dall'inizio.

Andando oltre gli scontri e le coreografie, in questo senso, Aquaman e il Regno Perduto porta avanti innanzitutto una riflessione strettamente connessa con il ruolo e il peso della famiglia e dei suoi membri, ampliando quanto visto nella prima pellicola in una storia in cui il sangue e la sete di potere si muovono sempre di pari passo con gli eventi passati e presenti. In questo, le motivazioni personali dei personaggi ritratti nell'azione diventano fondamentali, insieme a quei trascorsi che in questo film ritornano quasi ciclicamente a indicarne una chiusura (l'intero arco narrativo di Black Manta e le sue ragioni d'odio nei confronti di Arthur, per fare un esempio, o il problematico rapporto di quest'ultimo con un "fratellino" con il quale non ha mai avuto modo di confrontarsi a cuore aperto oltre il campo di battaglia).



Terra e acqua, quindi, tornano ad essere due elementi fondamentali nello svilupparsi di Aquaman e il Regno Perduto, rintracciandone un messaggio di fondo che va ben oltre il superficiale impegno ambientalista che fa semplicemente da contorno a una storia incentrata sui rapporti fra i vari personaggi coinvolti e sul superamento dei propri limiti personali in funzione di un futuro diverso e aperto.



Saper colorare qualcosa di familiare

Dal punto di vista formale, pur con le dovute limitazioni, James Wan confeziona ancora una volta un prodotto abbastanza convincente nel suo insieme, lavorando il materiale narrativo con una regia più "esuberante" rispetto al passato, ma comunque sempre funzionale all'azione proposta. Il design dell'ambientazione e le sensazioni generali sono sempre piuttosto positive, plasmando un'estetica da blockbuster vista anche nel primo capitolo. Inevitabilmente, quindi, ci si immerge in alcuni scorci che, poco ma sicuro, avrebbero sicuramente meritato una caratterizzazione più approfondita oltre le inquadrature offerte.

Aquaman e il Regno Perduto, in effetti, fa quello che deve fare e cioè portare a un'apparente conclusione, ne ha parlato apertamente anche Jason Momoa di questa cosa. Concentrandosi su una trama dai tratti estremamente classici, la pellicola dimostra di avere una sua verve divertente, alternando le fasi più leggere con scontri che, purtroppo, a lungo andare risultano abbastanza ridondanti. Le interpretazioni di Jason Momoa e Patrick Wilson, fra tutte, restano sicuramente le più convincenti e memorabili, offrendo alcuni momenti di esilarante goliardia e umanità sincera.



Il lavoro fatto sul set, però, non riesce a nascondere i limiti palesi del lungometraggio (sviluppi abbozzati e dai tratti casuali, ed elementi tratteggiati in modo superficiale, per fare due esempi). Durante la visione, infatti, è impossibile non percepire una fretta di fondo che velocizza gli eventi trattati, portando a un finale che, contrariamente ad ogni aspettativa, gioca più con l'introspezione generale che con tutto il resto. Aquaman e il Regno Perduto, quindi, prosegue dritto per la propria strada, tratteggiando un percorso formale che cita a più riprese maestri del cinema come Steven Spielberg, Peter Jackson o James Cameron, portandosi a casa un cammino che sembra non avere alcuna voglia di guardarsi indietro. Sfruttando l'impronta espressiva di un protagonista carismatico, Wan intavola un'avventura supereroistica che si fa in primis familiare, riflettendo sul peso di una crescita personale e introspettiva molto più interessante rispetto alle classiche scazzottate da cinecomic sempre presenti.