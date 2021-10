Antlers Recensione: un horror sorprendente prodotto da Guillermo del Toro

Ispirato al racconto "The Quiet Boy" di Nick Antosca, diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo del Toro (parlando del maestro, potete recuperare la nostra recensione de La forma dell'acqua di Guillermo del Toro), Antlers - Spirito insaziabile è un horror intrigante e piacevole, che vi trascinerà nelle atmosfere cupe e distorte dello spiritismo nordamericano. Il film è nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre, e dopo averlo visto in anteprima possiamo finalmente raccontarvi il nuovo titolo targato Searchlight Pictures, distribuito al cinema con .



Antlers, i segreti di due famiglie

In una tranquilla cittadina dell'Oregon emergono segreti oscuri e perversi legati ad antichi riti mistici della mitologia americana. Non entreremo troppo nel dettaglio, perché sarà piacevole soprattutto scoprire i retroscena di un racconto non molto esplicito soprattutto nel primo atto, per poi svelare chiaramente la propria natura soltanto nell'ultima parte del film.



Tutto parte quando due sfortunati operai si ritrovano vittime di una creatura misteriosa negli anfratti di una miniera, una bestia famelica che li insegue nel buio. Qualche tempo dopo conosciamo i protagonisti della storia: In una cittadina dell'Oregon seguiamo la vicenda di Julia Meadows, un insegnante con un passato tragico e un grave dramma familiare alle spalle. La donna, interpretata da Keri Russell, vive insieme a suo fratello Paul (Jesse Plemons), lo sceriffo del paese, ma il destino dei due si prepara a cambiare quando la protagonista decide di far luce sugli strani avvenimenti che colpiscono la famiglia Weaver. Il piccolo Lucas, orfano di madre, vive con il suo fratellino e con suo padre Frank, un noto tossicodipendente. Il ragazzino, tuttavia, da diverse settimane mostra segni di maltrattamento e malnutrizione: indizi che fanno scattare in Julia un pericoloso campanello d'allarme, oltre a far emergere dolorosi ricordi legati alla sua sfera familiare. Con l'aiuto di Paul, la maestra inizia ad approfondire ciò che accade in casa di Lucas, ma ciò che scoprirà non farà altro che innescare tremendi orrori e tragedie indicibili.



Un horror ispirato e sorprendente

Sul piano narrativo, ma anche su quello formale, Antlers inventa poco o nulla. Il film rielabora miti e leggende spiritici già abbondamentemente visti sul grande schermo, ma dobbiamo ammettere che la sceneggiatura scritta da C. Henry Chaisson, Nick Antosca e lo stesso Scott Cooper riesce ad intrattenere quanto basta per confezionare un interessante body horror con decise e intriganti punte di splatter.



Il film, sul piano narrativo, stupisce soprattutto durante l'ultimo atto, in cui i toni drammatici raggiungono vette decisamente esagerate e crudeli, con un finale aperto (e indubbiamente furbo) ma anche inaspettatamente tragico, e per questo non banale. La regia di Cooper, pur senza particolari guizzi visivi, riesce a cogliere piuttosto bene l'essenza delle mostruosità che popolano l'immaginario di Antlers, ponendosi peraltro perfettamente in linea con l'approccio creativo di del Toro (che ha prodotto il film insieme a David S. Goyer e J. Miles Date) nell'esaltazione estetica di creature uniche ed ispirate sul fronte del design. In definitiva, Antlers è un horror discreto, che vi inquieterà e devasterà con un racconto sorprendentemente oscuro e drammatico.