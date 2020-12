Antebellum, la recensione dell'horror su Prime Video

La protagonista del film è una giovane schiava di colore di nome Eden. Siamo ai tempi della Guerra di secessione americana e la ragazza viene sfruttata in una piantagione di cotone della Louisiana, saldamente controllata dall'esercito confederato.

Eden non può fare nulla se non assistere alle quotidiane violenze subite da lei e dagli altri schiavi, ma sa che un giorno - presto - sarà il momento ideale per tentare la fuga da quel luogo di violenza e oppressione. Il problema è, come il pubblico scoprirà con grande stupore (in realtà già dal trailer), che non tutto è quello che sembra e il motivo per cui Eden si trova prigioniera in quel posto infernale è assai più inquietante di quanto inizialmente pensato.



Buio pesto

Antebellum esce in un periodo storico di fondamentale importanza per la popolazione afroamericana, con il movimento #BlackLivesMatter che negli ultimi mesi ha catalizzato le attenzioni dell'opinione pubblica non solo d'Oltreoceano ma del mondo intero.

Vi era perciò molta curiosità dietro a un'operazione che sulla carta avrebbe dovuto trasporre il tema del razzismo in un'ottica di genere, sulla scia di quanto fatto da Jordan Peele con i folgoranti Scappa - Get Out (2017) e Noi (2019).

Non è un caso che la locandina citi proprio i due suddetti titoli, che in comune hanno esclusivamente i produttori. In quanto a qualità, siamo purtroppo su due universi paralleli e il pur poderoso cliffhanger che rivoluziona l'intero costrutto rimane l'unica nota parzialmente originale del progetto.

Il messaggio è chiaro, fin troppo, e sottintende come la piaga della segregazione sia un rischio sempre attuale e come gli errori del passato possano ripetersi di nuovo. Un rischio francamente qui esasperato all'eccesso e che rischia di sminuire la potenza dell'assunto, lambendo pericolosamente i territori del ridicolo involontario.



Confusione di idee

L'apparente intreccio tra le due linee temporali si evolve in maniera poco coesa e velleitaria e la lunga parte centrale rasenta la noia in più occasioni per via di personaggi stereotipati e poco accattivanti, frutto di una scrittura a dir poco superficiale costruita su slogan, luoghi comuni e battute a effetto.

Disponibile in esclusiva nel catalogo di Amazon Prime Video, Antebellum perde di vista quanto voleva dire in origine e, complice un montaggio confusionario e una certa monotonia nel mostrare le crudeltà e le violenze degli aguzzini bianchi, finisce per sfiancare lo spettatore che forse si attendeva ben altro.



Pubblicizzata come thriller/horror dalle venature drammatiche, la pellicola è in realtà priva di reali spaventi a tema e la stessa tensione ne esce artificiosa e prevedibile, con tanto di improbabile scena madre nell'epilogo difficile da commentare.



I registi e sceneggiatori Gerard Bush e Christopher Renz, al loro esordio assoluto in un lungometraggio dopo aver firmato videoclip per musicisti di successo, sanno dirigere e soprattutto il piano sequenza d'apertura è degno di nota, ma non sono altrettanto scaltri in fase di sceneggiatura, con la storia che comincia a scricchiolare sempre più pericolosamente col procedere degli eventi.