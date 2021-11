Anni da Cane Recensione: il primo film Amazon Original vi sorprenderà

Stella sta per compiere 16 anni, per questo non le rimane molto da vivere. La sua età va infatti calcolata come quella di un cane, di conseguenza a un mese dal suo compleanno la attanaglia la paura di morire. Tra visioni del suo funerale e attacchi d'ansia che le causano iperventilazione, Stella decide che bisogna vivere la vita fino in fondo, e decide di spuntare tutte le voci della lista di cose da fare che ha preparato per l'occasione. Spalleggiata dai suoi migliori amici si concentra però su un punto in particolare dell'elenco: perdere la verginità prima che sia troppo tardi.



Il lungometraggio per giovani adulti di Fabio Mollo parte da una premessa accattivante per poi ripiombare nella consuetudine del suo genere di appartenenza, ma riesce a portare avanti il progetto senza risultare troppo scontato grazie alla simpatia e a qualche ammiccamento verso il pubblico. Per questo la pellicola scorre con semplicità, tra qualche battuta ben assestata e tempi comici gestiti con saggezza. Anni da Cane riesce così a differenziarsi da altri film simili con alcune trovate originali e prove attoriali di spessore.



Anni da cane: "Ci son cascato di nuovo"

Lo young adult propone nella stragrande maggioranza delle volte pochi temi adolescenziali ripetuti, ma nonostante ciò i titoli che si annoverano tra le sue fila sono innumerevoli e la vena dalla quale attingono pare inestinguibile.

Partendo dalle trasposizioni dei libri di Federico Moccia, come Tre metri sopra al cielo, passando per le avventure di vampiri romantici (e chissà se Robert Pattinson farà dimenticare il suo personaggio in Twilight entrando nelle vesti del Cavaliere oscuro dell'ultimo trailer di The Batman), arrivando al chiacchieratissimo Tredici di Netflix, lo young adult è un genere che incontra qualche difficoltà nel farsi apprezzare anche da un pubblico più maturo. Apprestarsi alla visione di Anni da Cane sembrava per questo un lavoro faticoso, ma il primo prodotto italiano Amazon Original in esclusiva per gli abbonati Prime Video riesce a scrollarsi di dosso gran parte dei luoghi comuni che affossano il suo genere, risultando infine una gradita sorpresa. Oltre l'incipit, che vede la protagonista in preda al panico mentre tira le somme della propria vita paragonandola a quella del suo cane anziano, c'è poco altro. Stella deve fare tutto ciò che vorrebbe finché ne ha la possibilità, entro un mese sarà il suo sedicesimo compleanno e quella data è marchiata a fuoco nella sua mente, la psiche l'ha convinta che morirà quel giorno. Nina, la sua migliore amica, decide di assecondarla perché è evidente che Stella ha subito un forte trauma, con la certezza che in quella data sarà ancora viva e le sue paure spazzate via.



Le due riescono a strappare un invito per la festa organizzata dalla ragazza più popolare della scuola, ed è in questa occasione che Stella fa la conoscenza di Giulio, che chiuderà il triangolo della sua comitiva, e di Matteo, che diventa il prescelto con il quale perdere la verginità. Ma le cose prendono una piega sentimentale che Stella non è pronta ad affrontare; Matteo è molto più lento di lei che invece corre a perdifiato per spuntare tutte le voci della lista, e da queste contrapposizioni nascono gli screzi che porteranno l'adolescente a fare i conti con le sue ansie e i dolorosi ricordi.



Donne in difficoltà

La trama, come si può notare, non è certo il punto forte della produzione Amazon. Non solo le premesse, ma anche gli svolgimenti ricalcano in pieno i classici stilemi del genere young adult; di conseguenza, dal punto di vista narrativo non assistiamo a complicazioni degne di nota.



Ciò che sorprende maggiormente della pellicola è il suo prendersi poco sul serio: ogni volta che si rischia di inciampare nelle banalità obbligate dalla trama arriva puntuale un sollievo comico, che grazie alle ottime prove degli attori non risulta mai ridicolo o fuori luogo.Tra gesti, situazioni nonsense e sguardi perplessi alla telecamera, la sceneggiatura riesce davvero a risultare simpatica e fresca, nonostante i grandi limiti imposti dal suo genere. La protagonista con il suo cinismo, la migliore amica con una relazione complicata, l'amico gay che le dà consigli sull'amore; niente è davvero unico nella trama di Anni da Cane, ma viene portato avanti con spensieratezza da un cast di giovani ragazzi italiani all'altezza del compito.



Il film sembra ricalcare un po' alcune produzioni americane, e per l'occasione Roma si trasforma in una piccola Los Angeles. I colori virano su toni molto accesi, il liceo frequentato dai ragazzi diventa una luccicante high school nei cui corridoi scorrono le vite di personaggi già visti da altre parti (c'è anche spazio per le più celebri dell'istituto, il classico trio multietnico di arpie spocchiose). I punti di unicità li possiamo rilevare in scelte registiche coraggiose che esulano dalla solita "comodità" prediletta dal genere.



Tra movimenti rotatori della macchina da presa e rotture della quarta parete prendono posto anche scene oniriche e situazioni comicamente inaspettate, e tutto ciò contribuisce a dare un'identità tutta sua a un film che sembra quasi prendersi in giro da solo. Gli sviluppi classici della trama, i personaggi già visti e gli amici della protagonista mai approfonditi, che si limitano ad assumere il ruolo di diavolo e angelo sulle spalle di Stella quando deve prendere una decisione, riflettono una mancanza di profondità evidente ma nel complesso perdonabile proprio in virtù della leggerezza che condisce il tutto.



Tra Stati Uniti e Italia

Fabio Mollo decide di spruzzare un po' di USA sulla sua regia italiana; i tanti primi piani vengono infatti registrati con camera a mano, cercando di dare un po' di dinamismo a situazioni altrimenti molto statiche.

A questo si aggiungono le panoramiche sulla Città Eterna e le carrellate che scorrono lungo i corridoi affollati del liceo, restituendo nel complesso un buon senso di dinamismo, mentre i colori accesi e il cast multietnico ci presentano idealmente le luci di Hollywood più che quelle soffuse della Capitale. La colonna sonora trap riprende il tema della giovinezza e risulta godibile nelle canzoni di Myss Keta, Blanco, Rosa Chemical e Holden, che accompagnano le tante feste presenti nel film. Menzione speciale ovviamente per Achille Lauro, che non solo compone Io e Te proprio per Anni da Cane, ma la canta in prima persona in una scena al centro del titolo. Una postilla finale la meritano gli attori del film Amazon: un cast di giovani ragazzi italiani che riescono a recitare con una naturalezza che manca fin troppo spesso ad altre produzioni del nostro paese.



Stella è interpretata da Aurora Giovinazzo, protagonista anche nell'ultima pellicola di Mainetti (qui trovate la nostra recensione di Freaks Out), Nina da Isabella Mottinelli e Giulio da Luca Vannuccini, mentre Matteo è Federico Cesari. Attori giovani ma competenti, che recitano degli ottimi dialoghi i quali, nonostante non brillino per originalità, hanno però il grandissimo pregio di non fare il verso alla parlata giovanile, risultando veritieri e perfettamente comprensibili senza cadere nei soliti luoghi comuni che gli adulti vedono nei ragazzi di oggi.