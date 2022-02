Anne Frank La Mia migliore Amica Recensione: un biopic semplice ed efficace

Nascondino è un momento che sa di infanzia, un gioco che si ammanta di divertimento, di adrenalina, di gioia. Ma per Anne Frank giocare a nascondino ha ben presto lasciato la sua natura ludica per evolversi in qualcosa di nuovo: una corsa alla sopravvivenza compiuta in silenzio, immobile, insieme alla sua famiglia. Chiusa tra le pareti di quel nascondiglio, lo scorrere delle sue giornate veniva per sempre impresso su pagine bianche di un diario che abbiamo imparato a conoscere, fare nostre, condividendo pensieri e sentimenti presi in prestito dalla mente di una bambina come tante altre, testimone e portavoce involontaria di un dolore indicibile, un odio ingiustificabile.



Eppure in questo mondo che da privato si è fatto universale, un capitolo si è distaccato dall'ombra lasciando indietro la sua fattura intima per rivelarsi alla conoscenza di tutti. È l'amicizia, quella vera, unica, eterna, sancita da un tocco di dita, tra Anne Frank e Hannah Goslar. Un legame indissolubile, che continua a vivere sotto forma di ricordi e che ora grazie al regista Ben Sombogaart rivive attraverso la sua traduzione cinematografica in Anne Frank, La Mia Migliore Amica. Il titolo, disponibile su Netflix, lascia l'orrore della Shoah ai margini dell'inquadratura per concentrarsi sull'aspetto umano di due ragazzine che trovano nella forza dell'amicizia un'ulteriore spinta per affrontare gli orrori della guerra, nella speranza di ritrovarsi, abbracciarsi, e sognare insieme. Per tutte le altre novità vi rimandiamo ai film Netflix di febbraio 2022.



Sopravvivere tra presente e passato

Corre su due binari temporali differenti Anne Frank, La Mia Migliore Amica. Ancorandosi al contenitore mnemonico della sua protagonista, il film passa dal caldo degli ambienti domestici, dei mesi che precedevano l'entrata nell'incubo dei lager nazista, al buio cenere dei giorni duri, estenuanti, vissuti nel campo di concentramento di Bergen - Belsen, dove sia Hannah (Josephine Arendsen) che Anne (Aiko Mila Beemsterboe) verranno deportate e lasciate in due sezioni diverse (le due amiche si incontreranno così in una sola occasione).

Gli spari si sentono forti, le urla dei soldati nazisti squarciano lo spazio che circonda le due ragazze, eppure il racconto non si avvale della natura più orrorifica degli eventi come ci hanno abituato i migliori film sulla Shoah, ma preferisce abbracciare lo sguardo di due giovani anime che tentano inconsciamente di colorare un mondo fatto di cenere. Gli occhi che si apprestano a far proprio il mondo di Anne Frank, La Mia Migliore Amica non verranno coperti da mani che impediscono una visione troppo insopportabile.



Le prime cotte, gli scontri quotidiani, i litigi e i giochi si alternano a momenti più disumani, alla ricerca di cibo, alla lotta per la sopravvivenza, ma è in questa semplicità di racconto, e in questa privazione di slanci autoriali e virtuosismi registici che avviene la magia del coinvolgimento spettatoriale. Con dolcezza e semplicità, la stessa che si ritrova nella scrittura di Anna Frank e nello sguardo di una ragazza alle porte dell'adolescenza, il regista stila un racconto visivo destinato a un target spettatoriale più ampio possibile, affinché il ricordo si annidi in quante più menti possibili.



La forza della semplicità

Non ha nulla di straordinario Anne Frank, La Mia Migliore Amica, eppure l'opera riesce a centrare il proprio obiettivo con facilità. Tocca il cuore e la mente del proprio pubblico, prendendolo per mano e portarlo così alla scoperta di un'amicizia a cui solo l'odio umano ha posto la parola "fine".

La regia di Sombogaart è volutamente canonica ed elementare. Tutte giocata su piani medi, le sue riprese ampie riescono a trasmettere il senso di forte appartenenza dei personaggi ai luoghi che si ritrovano ad attraversare. Che sia la casa natale in cui sentirsi al sicuro, o lo spazio angusto di un campo di concentramento, i personaggi colti dalla lente del regista sembrano essere generati e manovrati dalla forza di quell'ambiente, e da esso mossi, sia fisicamente che emotivamente. Lo stesso scarto cromatico di una fotografia che passa dai toni caldi dei giorni di Amsterdam a quelli ombrosi e freddi di Bergen - Belsen, è una scelta tanto aderente agli eventi narrati quanto prevedibile. Eppure in questo gioco di narrazione votata alla semplicità di ricezione e racconto, tutto risponde in maniera armoniosa e coerente, facendo di ogni elemento filmico e scelta cinematografica un tassello imprescindibile di un puzzle sufficientemente eseguito.



Vettori di sogni ed esistenze alla seconda

Vettori di sogni, desideri e speranze adolescenziali bloccate sul nascere, le attrici chiamate a vestire i panni di Hannah e Anne sono contenitori emotivi perfettamente in linea con i caratteri prestati alle pagine di un diario, o alle parole di un ricordo. Josephine Arendsen e Aiko Mila Beemsterboe si svestono delle proprie personalità per avvicinarsi a caratteri altrui, riuscendo a far scattare il processo di immedesimazione e di affezione con il proprio pubblico.

Le due ragazze (specialmente la giovane Beemsterboe nei panni di Anne Frank) non hanno paura di farsi carico di una responsabilità enorme come quella di replicare l'esistenza di due anime così vere, così tangibili. Arrivando a mostrare in maniera esplicita, con la forza di un'espressività mai troppo caricata, difetti e pregi di due cuori legati da un'amicizia senza fine, che grazie a performance perfettamente rientranti nei limiti dell'adesione emotiva, le due attrici riescono a far rivivere ancora una volta le due ragazze, donando loro un'eterna giovinezza e la possibilità di abbracciarsi e (r)esistere insieme, sebbene nel solo spazio di un film alla TV.



"Chi trova un amico trova un tesoro" siamo soliti dire. Anne Frank, La Mia Migliore Amica, scevra di abbellimenti retorici, è un lascito cinematografico di quanta verità si celi in un proverbio. Perché non tutti i tesori sono d'oro; a volte sono fatti di mani che si toccano, lanciano cibo, si tendono per un ultimo, eterno sguardo che sa di caloroso abbraccio.