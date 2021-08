Angel of Mine, la recensione: Noomi Rapace è una madre pronta a tutto

Il film originale è inedito sui nostri lidi, ma sostanzialmente cambia poco o nulla nella riproposizione qui oggetto di recensione. Alla base troviamo il francese L'empreinte de l'ange (2008), diretto per l'appunto tredici anni fa dal Safy Nebbou di Il mio profilo migliore (2019), che funge appunto da ispirazione, e anche più, per questo remake anglofono, frutto di una co-produzione tra Australia e Stati Uniti.



Ci troviamo dalle parti del classico thriller psicologico di moderna generazione e la scelta del cast non è stata per nulla casuale: nei panni della protagonista troviamo infatti Noomi Rapace, che dopo l'exploit con la trilogia svedese tratta dalla saga letteraria di culto Millennium - Uomini che odiano le donne si alterna tra adrenalinici action-movie e ruoli più complessi e drammatici come in questo caso, basti pensare al recente The Secret - Le verità nascoste (2020).

Cosa aspettarsi dunque in questo rifacimento firmato Kim Farrant, alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo l'esordio con il discreto Strangerland (2015)? Scopriamolo assieme.



Un passato che ritorna

Dopo aver perso in tragiche circostanze la figlia di sette anni, morta nell'incendio di un ospedale insieme ad altre madri e bambine, Lizzie soffre di disturbi da stress post-traumatico e non è mai riuscita a superare il dolore per quanto accaduto.

La situazione psicologica ha compromesso inevitabilmente il rapporto con il marito Mike, il quale ora chiede l'affidamento esclusivo dell'altro figlio, Thomas.

Questi ha come compagna di scuola la coetanea Rosie, conosciuta da Lizzie a una festa di compleanno organizzata per lui: la donna si convince di come la bambina sia in realtà sua figlia, che quindi sarebbe ancora viva e vegeta.

La protagonista inizia così a spiare la sua famiglia e giorno dopo giorno entra con sempre più insistenza nella quotidianità di Claire e di Bernard, i genitori di Rosie, all'oscuro delle reali intenzioni della loro nuova amica, pronta a tutto pur di scoprire la verità.



Angeli e demoni

Il giochino narrativo è alquanto prevedibile, poiché ha soltanto due soluzioni possibili per risolvere il racconto. Quella scelta è anche quella più eclatante, in quanto offre un colpo di scena che ribalta completamente le carte in tavola, forse poco credibile ma di discreto impatto sulle dinamiche della storia.



Angel of Mine cerca così di sfruttare la tensione emotiva fino a suddetta rivelazione, che apre le porte a un epilogo più lieto del previsto, riuscendoci però soltanto a tratti. Troppo spesso infatti la sceneggiatura cede a eventi e interazioni scontate, che omaggiano fin troppo palesemente prototipi ben più riusciti. Il difetto principale dei novanta minuti di visione è che non propongono nulla di realmente nuovo e si affidano esclusivamente a un impianto collaudato senza guizzi di originalità degni di nota.

E allora ecco che la regista punta molto sul carisma del cast a sua disposizione, con Luke Evans e Yvonne Strahovski nei fondamentali ruoli da co-protagonisti ad affiancare l'intensa performance di una Noomi Rapace che si impegna ancora una volta anima e corpo nei panni di una figura devastata ma determinata, pronta a lottare con tutte le proprie forze per avere delle risposte.