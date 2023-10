Anatomia di una caduta Recensione: la Palma d'Oro 2023 è un capolavoro

Non si può non rimanere rapiti da un film come Anatomia di una caduta, non a caso premiato con la Palma d'oro all'ultima edizione del Festival di Cannes, ma clamorosamente fuori dalla corsa agli Oscar 2024 (scoprite tutti i vincitori di Cannes 2023). Due ore e mezza che trascinano lo spettatore nella sfera privata dei protagonisti, pronta a essere messa a nudo senza fronzoli o abbellimenti, in un'esposizione dura e cruda di dinamiche di coppia e conseguentemente familiari che hanno portato alla tragedia iniziale. Perché sì, già dai primissimi minuti il racconto si tinge di suspense, dopo un prologo apparentemente quieto che diventa sempre più disturbante nella violenta cacofonia di una musica ad alto volume, chiamata già a inquietare prima i timpani dello spettatore e poi le relative certezze dopo che la caduta del titolo si è infine espletata in tutto il suo dramma, che potrete godere in sala dal 26



Dall'alto in basso

Tragedia che vede per appunto la morte di Samuel, scrittore francese che si trovava insieme alla moglie e collega Sandra e al figlio undicenne Daniel, non vedente, nello chalet di montagna nei pressi di Grenoble di proprietà. Il corpo senza vita ritrovato disteso nella neve in seguito a una violenta caduta dall'ultimo piano, con le indagini sul caso che si tingono però di connotati misteriosi e incerti, tanto che proprio la compagna viene sospettata di omicidio.

Il processo che si terrà da lì a poco avrà proprio compito di stabilire se quello della vittima sia stato un gesto volontario o se ci si trovi invece davanti ad un delitto passionale o di gelosia: le sedute in aula avranno modo di svelare gli scheletri nell'armadio di una coppia in crisi e proprio la figura di Daniel risulterà a suo modo determinante per scoprire cosa sia realmente successo quel giorno tra i suoi genitori.



Dimmi chi sei

Un film che cresce e che acquista progressivamente tensione con lo scorrere dei minuti, non dando mai certezze al pubblico ma anzi mettendolo davanti a un bivio, se schierarsi o meno con una delle versioni tenenti luogo in aula di tribunale. Significativo a tal proposito il personaggio di Daniel, che diventa voce dominante ed elemento chiave degli eventi, costretto suo malgrado a prendere una posizione e a costruirsi una propria verità laddove di verità non ve ne sono, fino a quelll'epilogo ambiguo che chiude la visione con un lascito di pur riconciliante amarezza.

Anatomia di una caduta è un film prezioso sulla potenza delle immagini e delle parole, laddove un caso di cronaca nera diventa mezzo ideale per riflettere sulle idiosincrasie del mondo moderno, con l'incomunicabilità tra moglie e marito che offre notevoli spunti di riflessione sulle crisi di coppia: dalle differenze linguistiche alle accuse reciproche, dai tradimenti ai sensi di colpa, ne esce un ritratto desolante, nel quale ancora una volta a pagare il prezzo maggiore è proprio quel figlio già gravato da un incidente agli occhi in tenera età.

Il lavoro sugli attori e sul montaggio delle varie scene, con il processo che diventa teatro di questi orrori domestici in un ripercorrere in flashback queste "scene da un matrimonio" agli sgoccioli tramite espedienti furbi ma efficaci, assume ancor maggior significato nella rivelazione, fasulla o meno che sia - ma gli indizi sono ben chiari - che finirà per segnare definitivamente il giudizio della giuria. Il ritratto di una donna messa alle strette, non importa che sia colpevole e innocente, vive in un dramma ricco di crepe e dubbi, che non prende dichiaratamente posizione per lasciare quest'onere/onore a chi guarda.



Nel cuore della verità

Uno sguardo d'autore quello di Justine Triet, capace però di intercettare anche il gusto delle masse, come conferma il clamoroso successo di pubblico nelle sale francesi - va detto più abituato rispetto ad altri al cinema di qualità - con oltre un milione di biglietti staccati ai botteghini. Si sono sprecati alti paragoni con Alfred Hitchcock, ma la verità è che Anatomia di una caduta è un film capace di reggersi sulle proprie gambe senza bisogno di confronti, non soltanto per la particolare, anomala, armonia tra narrazione e messa in scena ma anche per le magistrali interpretazioni di un cast che entra in perfetta comunione con i relativi personaggi.

Sandra Huller è magnifica nelle vesti di questa madre / vedova tormentata, alla quale viene istintivamente da credere lasciando al contempo germinare il seme del sospetto, ma forse ancor più folgorante l'interpretazione di Milo Machado-Graner, scelto dalla regista dopo l'impossibilità di trovare un attore cieco anche nella realtà: poco male, perché il giovane tredicenne sfodera una prova intensa e indimenticabile, diventando a un certo punto l'effettivo alpha e omega del racconto. Racconto che affascina e conquista, sedimentando a lungo anche dopo lo scorrere dei titoli di coda.