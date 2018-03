Amore & altri enigmi, la recensione del film con Ian Holm e Famke Janssen

Jake, professore di letteratura inglese e allenatore part-time della squadra di basket scolastica, tenta di riallacciare i rapporti con l'ex-fidanzata Julia, scopre però che la donna è prossima a sposarsi e sta organizzando l'imminente matrimonio. Affranto dalla notizia, l'uomo decide di ricorrere alle cure dello psichiatra Ernesto Morales, i cui consigli si rivelano però spesso ricchi di controindicazioni e, cosa peggiore, la figura del dottore comincia ad apparirgli sotto forma di allucinazione nelle situazioni più improbabili. In Amore & altri enigmi Jake si troverà ad affrontare problemi sempre nuovi sia nella vita privata che sul posto di lavoro, con le cose che sembrano cambiare in meglio quando conosce la bella Allegra, madre vedova di uno dei suoi alunni, con la quale inizia una platonica relazione.

Amore che va, amore che viene

L'unico, a oggi, lungometraggio di finzione dell'apprezzato documentarista Oren Rudavsky brilla più in fase di scrittura che per l'effettiva messa in scena, che si adagia su una confezione di stampo classico priva di reali guizzi stilistici. Vincitore del premio Best New York Narrative all'edizione 2006 del Tribeca Film Festival, Amore & altri enigmi (traduzione acchiappa pubblico del più stringato The Treatment) sfrutta infatti le finezze di una sceneggiatura semplice ma al contempo capace di offrire diversi spunti di contagiosa leggerezza nei novanta minuti di visione, trovando un personaggio cult nell'invasivo psichiatra di Ian Holm, comparente in forma allucinatoria nei momenti meno adatti a depistare il protagonista dai suoi intenti amorosi. Una commedia romantica in cui la Grande Mela fa da placido e suggestivo sfondo ambientale e dove il contesto narrativo propone sottotrame discretamente interessanti e altrettante inerenti figure di contorno che accompagnano la nascente love-story tra il professore e la bella vedova. Un'operazione che convince per la genuina simpatia, merito anche delle efficaci performance di Chris Eigeman e Famke "Jean Grey" Janssen nei ruoli principali, a cui manca però quel guizzo necessario per emergere definitivamente nell'affollato panorama di prodotti a tema.