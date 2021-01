Amityville Possession, la recensione dell'horror di Damiano Damiani

Anthony Montelli e la moglie Dolores si trasferiscono coi quattro figli - Sonny, Patricia, Mark e Jan - in quella che ritengono essere la casa dei loro sogni, una villetta unifamiliare che nasconde però inquietanti segreti. Fin dal loro arrivo i nuovi inquilini cominciano a essere vittime di strani fenomeni, che portano i legami, già sull'orlo di una crisi di nervi, a uno stadio successivo.

Quando Dolores si accorge della situazione e dopo aver osservato dei veri e propri poltergeist, decide di rivolgersi a padre Frank Adamsky, il reverendo locale, affinché benedica la casa e scacci definitivamente le presunte presenze maligne. L'uomo di Chiesa nota subito qualcosa di anomalo e lo comunica ai suoi superiori, che accolgono con titubanza la sua volontà di praticare un esorcismo.



Tra realtà e superstizione

Il 13 novembre del 1974 Ronald DeFeo Jr. si macchiò del macabro omicidio di tutti i suoi familiari, dando vita a uno dei più controversi casi giudiziari nella storia degli Stati Uniti. Non solo per la conclamata infermità mentale dell'imputato, ma anche per il ritrovamento dei corpi delle vittime che presentava caratteristiche inusuali.

I nuovi proprietari, che si trasferirono dopo il massacro, abbandonarono la dimora dopo neanche un mese, sostenendo che questa fosse infestata e anche i noti demonologi Ed e Lorraine Warren - al centro dell'universo di The Conjuring - sostennero la tesi.

La vicenda di cronaca alla base resta comunque saldamente ancorata a concetti terreni, ma è servita - e non poteva essere altrimenti - come macabra fonte di ispirazione per una popolare serie horror, iniziata a fine anni Settanta con Amityville Horror (1979) e proseguita in diversi sequel più o meno fortunati.

In quest'occasione ci troviamo a parlare del secondo film che, girato tre anni dopo il capostipite, si presenta in realtà come un vero e proprio prequel, ispirato alla reale mattanza compiuta da DeFeo - qui "incarnato" dal personaggio fittizio di Sonny - ma con ovvie connotazioni di stampo sovrannaturale.

Amityville Possession è una produzione dove batte forte il cuore italiano, visto che è stato finanziato da Dino De Laurentiis e diretto da Damiano Damiani, specialista del poliziottesco nostrano e di quel mai troppo lodato cinema di impegno politico-civile.



Un orrore nella media

Ispirato al libro Murder in Amityville dello scrittore Hans Holze, che cercava di sviscerare le possibili influenze paranormali del caso, il film è un horror spesso ingenuo ma non privo di momenti di interesse, con almeno una manciata di sequenze in grado di regalare il giusto mix tra brividi e violenza.

La soggettiva dal punto di vista del demone o tale che si muove per la casa, l'incendio finale o la stessa esecuzione della strage possiedono una certa personalità, considerando poi il taglio/censura di alcune scene considerate troppo forti come l'amplesso incestuoso tra Sonny e la giovane sorella.

Certamente Amityville Possession paga diverse ingenuità dal punto di vista narrativo, con il ricorso archetipico e scontato a grandi classici come L'esorcista (1973) e un paio di pesanti forzature atte a indirizzare la storia verso l'esplosivo epilogo, ma la tensione si mantiene su livelli discreti per tutti i cento minuti di visione e la resa dei conti finale tra il reverendo e il satanasso si affida a effetti dal taglio piacevolmente splatter.



Non è un caso che la sceneggiatura spari le cartucce più interessanti nella prima metà, quando assistiamo alle lenta e inesorabile disgregazione del tessuto familiare, tra padri-mariti violenti e le prime, innaturali, pulsioni sessuali che fanno presagire il peggio.

Il risultato è quindi un titolo sicuramente imperfetto ma non del tutto impresentabile, ancor più apprezzabile se paragonato ad alcuni dei capitoli successivi che raschiano il fondo del barile.