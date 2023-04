Amira Recensione: un drammatico coming-of-age ambientato in Palestina

Il conflitto israelo-palestinese è sempre all'ordine del giorno e le ultime settimane sono state dense di eventi drammatici che rischiano di portare a un'ennesima escalation tensiva tra le due parti in causa, dove a pagare spesso e comunque sono innocenti da entrambe le barricate. Ecco perciò che la realizzazione di film come Amira è quanto mai importante nell'auspicare un'utopistica risoluzione di quest'eterna diatriba tra i due popoli, che da ormai troppo decenni infiamma quella zona del Medio Oriente.



Non è un caso che il titolo diretto dal regista egiziano Mohamed Diad, distribuito da Cineclub Internazionale e tra i film in sala ad aprile 2023 , sia stato insignito alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia di ben due riconoscimenti, ovvero La lanterna magica (assegnato da una giuria di giovani a un film di formazione) e il Premio Interfilm, che ha lo scopo di valorizzare opere che promuovono il dialogo interreligioso (ricordate tutti gli altri vincitori di Venezia 79?). Una scelta ben motivata, come stiamo per scoprire...



Amira: le onde del destino

La storia ha inizio in una Palestina profondamente scossa dalle ingiustizie dell'apartheid e vede per protagonista la diciassettenne Amira, che vive lì con la madre. Il padre della ragazza, Nawar, si trova da anni in un carcere israeliano, anche se lei è ufficialmente registrata come figlia dello zio - fratello del vero genitore - al fine di ingannare le autorità. Infatti il concepimento della ragazza è avvenuto tramite inseminazione artificiale, con l'uomo che si trovava già tra le sbarre prima della sua nascita: un campione di sperma fatto giungere segretamente ai medici ha permesso questa pratica, assai comune in quel periodo.

Ma ora il padre della ragazza desidera avere un figlio maschio e propone alla moglie di ripetere il medesimo metodo utilizzato in passato. La situazione prende però una piega imprevista quando tramite il nuovo campione e analisi aggiornate si scopre come Nawar soffra di una sterilità congenita e le successive analisi del DNA confermano che Amira non è figlia sua. La giovane e i parenti arrivano a sospettare l'infedeltà della madre, ma ben presto un'altra verità, molto più dolorosa e anche pericolosa per i diretti interessati, è prossima a venire a galla...



Nel cuore del dramma

Il colpo di scena che da rivoluziona totalmente il cuore narrativo del racconto potrebbe tranquillamente essere uscito dalla pagine di qualsiasi romanzo di Amos Oz o Susan Abulhawa, con il tema dell'identità che prende nettamente il sopravvento e fa deflagrare il senso stesso del film su sfumature profonde e ricche di suggestioni, fino a quel drammatico epilogo che si tinge di un'amarezza inedita.

Un percorso da coming-of-age in un Paese difficile e tormentato, con un padre che si trova dietro le sbarre e viene ritenuto un eroe per la sua lotta armata contro Israele: tutto cambia improvvisamente e trascina la protagonista in un incubo, con le sue certezze che crollano in un istante e la pongono di fronte a una decisione difficile da prendere, non soltanto per la sua incolumità ma anche per il bene dei propri cari. Straniera in terra straniera, privata di punti cardinali e disorientata, in una tentata riscoperta delle proprie origini che travalica i confini, fisici e morali, in un crescendo emotivo che rapisce e conquista anche grazie all'intensa interpretazione del cast, a cominciare proprio dalla giovane Tara Abboud nel ruolo principale.



"Ero figlia di un eroe e ora non sono nessuno": è tutto in questa frase il senso più profondo di una pellicola che sa come e dove scavare nel privato di una famiglia, attraverso lo sguardo di una ragazza ancora prossima a sbocciare che si trova a fare i conti con un crudele e subdolo scherzo del destino, posto a metafora delle contraddizioni di un conflitto che sembra non aver mai fine.