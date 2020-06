Un amico straordinario, la recensione del film con Tom Hanks

1998, Stati Uniti. Il caustico giornalista di punta del magazine Esquire, Lloyd Vogel (Matthew Rhys), è divenuto da poco papà del piccolo Gavin, avuto con la moglie Andrea (Susan Kelechi Watson) e deve ora assistere al terzo matrimonio della sorella Lorraine (Tammy Blanchard). Al matrimonio sarà presente anche il padre, Jerry (Chris Cooper), con cui Lloyd non ha più rapporti da anni e alcuna intenzione di riprenderli, nonostante le insistenze del genitore. Come un fulmine a ciel sereno, Esquire incarica proprio lui (giornalista molto aggressivo e dedito a inchieste scottanti) di realizzare una "banalissima" intervista a Fred Rogers (Tom Hanks), pastore protestante e personaggio televisivo di enorme popolarità nel Paese.

Presentatore dello show dedicato all'infanzia Mister Rogers' Neighborhood, Fred si rivelerà un ospite tutt'altro che prevedibile, e in breve costringerà il malinconico e rabbioso Lloyd ad affrontare il suo passato e i demoni che lo rendono così infelice ed egoista.



Riscoprendo il Signor Rogers

Da quell'intervista storica, con l'incontro tra due personaggi così diversi e dal rapporto così inaspettatamente intenso che ne scaturì, Lloyd trasse spunto per Can You Say... Hero? forse il suo pezzo più personale e famoso di sempre, che lo aiutò ad andare avanti con la sua vita. La regista Marielle Heller, basandosi su una sceneggiatura di Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, con questo Un amico straordinario ha creato un film molto delicato e sentimentale ma mai retorico. Enigmatico, che non dà alcuna certezza o direzione che possano essere intuite dallo spettatore durante l'iter narrativo.

Di sicuro l'attrice e regista, al suo secondo lungometraggio dopo l'acclamato Copia originale, può essere estremamente fiera del risultato. Il film, dietro l'apparente semplicità del racconto di un uomo e di chi lo aiutò a risollevarsi, nasconde invece tematiche profonde e tutt'altro che banali.



Omaggiando a livello visivo l'universo immaginifico creato da Rogers, unendo continuamente sogno, realtà e superamenti della quarta parete, la Heller si fa portatrice della riscoperta dell'opera pedagogica compiuta dal grande presentatore, l'aver approfondito con il suo pubblico giovanile temi incredibilmente seri grazie a giochi, piccoli momenti di riflessione fantasiosa e a un'ironia di grande sensibilità.



Il ritratto di un'umanità complicata

Inno all'ascolto e al perdono, pervaso da un'anima religiosa che però non diventa mai palese o sfacciata. Un amico straordinario, finalmente disponibile sui servizi streaming, si erge come omaggio allo spirito con cui Rogers (scomparso nel 2003) si confrontava non solo con il genere umano, ma con la vita in generale.

La fotografia di Jody Lee Lipes dona notevole grazia e realismo a un'opera mai retorica, mai "patinata", abitata da personaggi di enorme umanità e fragilità, né buoni né cattivi, quanto piuttosto imperfetti come lo siamo tutti.

Tom Hanks può essere (per l'ennesima volta) fiero oltremodo di una performance attoriale di enorme difficoltà e spessore, e anche coraggiosa visto che Rogers (che aiutò a crescere tre generazioni di americani) era un personaggio incredibilmente complesso e assieme amato. Facile era il rischio di renderlo "troppo perfetto".

Ottima anche l'interpretazione di Matthew Rhys, che fa del suo Lloyd Vogel il simbolo della fragile arroganza e mancanza di empatia dell'uomo moderno, ma senza rendere mai odioso il suo personaggio, quanto piuttosto sofferente e tormentato.



Alla ricerca dell'infanzia perduta

Qualche piccola perplessità rimane sulla colonna sonora poco incisiva e su un inizio forse un po' troppo lento, che però nel giro di poco tempo muta, elevando Un amico Straordinario a degno erede dell'universo narrativo di grande delicatezza proprio di un Mark Rydell o James Ivory.

Palese il voler rivalutare più il linguaggio e la visione del mondo infantili, scevri da menzogne, con la capacità di vedere innanzitutto il buono negli altri, di affrontare con leggerezza la vita, senza dimenticarne le imperfezioni.

Un amico straordinario è anche un inno contro il materialismo, l'individualismo della vita moderna, nonché un promemoria a ricordarci che non siamo soli nell'universo, che nulla accade esclusivamente a noi, e che aprirsi verso gli altri è l'unico modo per arrivare a conoscerci veramente.