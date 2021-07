America: Il film, recensione del folle lungometraggio animato di Netflix

A pochi mesi da I Mitchell contro Le Macchine, i cineasti Phil Lord e Chris Miller tornano su Netflix in qualità di produttori con un altro film d'animazione, diversissimo dal precedente realizzato invece per Sony: il folle e volgarissimo America: Il film.

Questa volta prodotta in esclusiva per il servizio di streaming on demand, l'opera, che si contraddistingue per uno stile animato molto più tradizionale e televisivo rispetto a quello avanguardista e ipercinetico del film diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe, vede Lord e Miller riprendere la direzione irriverente del loro cinema live-action, un ritorno siglato anche dal proseguimento del sodalizio con Channing Tatum, voce di un George Washington come non l'avete mai visto.

Dall'uscita molto tardiva (annunciato nel 2017 chiaramente come risposta alla presidenza Trump), si tratta del primo film animato Rated R prodotto da Netflix ma i suoi toni non sono stati ben accetti nella nuova America del presidente Biden.

Stroncato dalla critica USA, America: Il film ha la caparbietà e il coraggio di dire le cose fuori dai denti senza mezzi termini, martellando lo spettatore con riferimenti e allusioni più o meno espliciti a temi e argomenti d'attualità che più infuocati non si potrebbe. Una lingua senza peli rumorosa e piena di rancore che per colpa della sua natura non è stata perdonata in patria, ma che forse nella vecchia Europa potrebbe trovare maggior fortuna.



Un'America fuori di testa

Se avevate amato La leggenda del cacciatore di vampiri, con il presidente Abraham Lincoln alle prese con i non morti succhiasangue, America: Il film potrebbe fare al caso vostro... a patto che sappiate a cosa andate incontro. La storia ripercorre a grandi linee gli eventi della Guerra di Indipendenza americana ma riletta in chiave revisionista (per le storie e i personaggi), decostruzionista (per i loro miti) ed esplicitamente parossistica (per tutto il resto).

Il protagonista è George Washington, qui fan sfegatato delle armi da fuoco ma con un debole per le motoseghe, che dopo l'assassinio del suo miglior amico Lincoln per mano del generale inglese Benedict Arnold, in grado di trasformarsi in un lupo mannaro (!), deve mettere insieme un team di americani che possano sconfiggere l'esercito di King James.

Sulla sua strada Washington troverà Sam Adams, combattente innamorato un po' di sé stesso e un po' (tanto) della sua birra; Thomas Edison, il noto scienziato (qui scienziata) "padre fondatore" del cinema (e il cinema sarà un fondamentale sottotesto di tutta la vicenda); Paul Revere, cavaliere pazzo; infine Geronimo, celebre nativo americano immaginato come un viandante solitario ed esperto della frontiera.

Nell'unire il suo cast di personaggi seguendo le orme degli Avengers - citati espressamente a un certo punto - il regista Matt Thompson sembra voler organizzare una lezione di storia e ubriacarla nei fumi del blockbuster d'azione.

All'esordio nel lungometraggio dopo anni di serie tv animate (una tra tutte, Archer), il regista destruttura il mito del patriottismo partendo dall'enorme potenziale sprecato (dal proprio punto di vista) della sua nazione, utilizzando la "Storia" (per quanto rivisitata) come Cavallo di Troia per arrivare al cuore dell'americanismo.

Così come Archer utilizza i cliché della spy-story per deridere i convenzionalismi della società e soprattuto la stupidità dell'uomo macho, così America: Il film gioca sulla grandeur dei miti americani e delle loro gesta raccontandoli attraverso le formule del blockbuster d'azione, i cui stessi meccanismi finiscono nel tritatutto della sceneggiatura.

L'opera sembra infatti assolutamente conscia del rapporto che lega il patriottismo imperialista americano all'industria di Hollywood, e gioca a deridere il primo attraverso le più note immagini della seconda.

Tra le apparizioni di Robocop e i camminatori di Star Wars, tra i supereroi e il western di frontiera, niente e nessuno sembra poter fuggire alla mattanza del film.

Una mattanza forse anche un po' pedissequa, quasi da elenco della spesa stilato al fine di assicurarsi di includere ogni personaggio, etnia e genere senza dimenticare nessuno, ma di fronte alla quale rimanere impassibili è molto difficile.

Certo è che un'aggressività così urlata e forsennata per quasi cento minuti ininterrotti rischia di rimanere indigesta alla lunga, soprattutto perché animazione e regia hanno molto poco di cinematografico. Ma se avete sempre sognato una puntata super-extra di Archer ambientata nel 1700, America: Il film è sicuramente quello che stavate cercando.