Amantes - Amanti, la recensione del noir erotico con Victoria Abril

Nella Madrid di metà anni '50, il giovane Paco ha da poco terminato il periodo di leva militare ed è in cerca di un lavoro sicuro. Il ragazzo è prossimo al matrimonio con la timida coetanea Trini, che lavora come domestica per il suo comandante di reggimento e ha messo da parte una ragguardevole somma per il loro futuro da marito e moglie.

Ma proprio quando la coppia sembra prossima a spiccare il volo, un elemento esterno si inserisce prepotentemente nella loro relazione. Paco ha infatti preso in affitto una stanza nella casa di proprietà dell'affascinante vedova Luisa e la donna finisce per sedurlo, dando il via a un'avventura clandestina che consuma entrambi in maniera sempre più forte e possessiva.

Quando Trini non ha per giorni notizie dell'amato comprende come questi le stia nascondendo qualcosa e dopo aver scoperto il tradimento decide di fare tutto ciò che è in suo potere per riconquistarlo, iniziando una guerra passionale senza esclusione di colpi.

Un fuoco che brucia

Originariamente ideato per diventare un episodio della serie televisiva spagnola La huella del crimen, Amantes - Amanti si è poi provvidenzialmente evoluto in forma di lungometraggio per il grande schermo, consacrando definitivamente il talento di Vicente Aranda, capace di conquistarsi un premio Goya per la regia oltre alla statuetta degli Oscar autoctoni per miglior film.

L'impianto narrativo ricalca a grandi linee quello di un classico immortale del cinema noir hollywoodiano come La fiamma del peccato (1944), ma i fatti narrati sono in realtà il resoconto - più o meno romanzato - di un tragico ménage à trois che ha avuto realmente luogo in terra iberica sul finire degli anni '40 ed ebbe molto risalto tra l'opinione pubblica dell'epoca.

Qui l'ambientazione temporale è spostata qualche stagione più tardi, ma il fulcro narrativo non cambia e - con il regime franchista in sottofondo - ci trascina nel torbido inferno sentimentale che divide i tre personaggi principali tra vittime e aguzzini in maniera subdola e feroce, con un epilogo di rara tensione emotiva che lascia il segno.

L'amore che non muore

Amantes - Amanti aveva tutte le carte in tavola per adattare il genere a un morboso e scabroso erotismo e Aranda non si è fatto sfuggire l'occasione, dando vita a sequenze torride e febbrili nelle quali sfruttare al meglio l'innato e prorompente fascino della sua attrice feticcio Victoria Abril, premiata non a caso al Festival di Berlino per la migliore interpretazione femminile.

Ironica, sexy e tormentata, è il perfetto contraltare della giovane collega Maribel Verdú, nei panni di un personaggio timido e introverso destinato alla perenne infelicità.

Il beato tra le donne Jorge Sanz, solo un anno dopo alla definitiva ribalta internazionale nell'altrettanto riuscito Belle Epoque (1992) di Fernando Trueba, adempie pienamente al suo ruolo, travolto da una situazione che lo pone dinanzi a dilemmi morali impensabili.

Il gran merito del film è proprio quello di lasciar fluire il lato voyeuristico all'interno di un contesto umano ricco di sfaccettature e ambiguità e di prendere strade tortuose con un approccio stilisticamente raffinato e crudele.

Amantes - Amanti è capace di esprimere attraverso l'esibizione di corpi le molteplici dinamiche sentimentali dove eros e thanatos, da sempre saldamente legati, si trovano ancora una volta a danzare sul filo del rasoio.