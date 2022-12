L'amante di Lady Chatterley Recensione: un film Netflix senza passione?

Nella lista dei grandi romanzi proibiti della letteratura L'amante di Lady Chatterley ci entra a pieno diritto. Il romanzo di David Herbert Lawrence è l'indagine sulla libertà sopra ai costrutti della società moderna; dall'espressione sessuale e individuale di una giovane donna fino al rifiuto di sottostare alle prevaricazioni della classe dirigente. Un'opera che generò scalpore, ma che nel corso degli anni, a partire dalla sua pubblicazione nel 1928, si avvalse del titolo di uno dei migliori romanzi del secolo scorso, contribuendo al genere erotico su carta e partendo da tale spunto per raccontare dei desideri umani e sociali di uomini e donne. Un portato che la versione tra i film di dicembre 2022 di Netflix fa solamente percepire, per una variante di L'amante di Lady Chatterley fedele nelle intenzioni, ma che non scalfisce in profondità nello spirito bramoso e rivoluzionario dell'opera.



Un amore nel mezzo della natura

La pellicola nasce da un adattamento di David Magee, la cui sceneggiatura viene affidata alla Laure de Clermont-Tonnerre di The Mustang, che dopo il suo esordio nel 2019 dallo stampo fortemente autoriale passa con la piattaforma streaming a un'operazione decisamente più convenzionale, seppur raffinata in ogni suo termine.

La scrittura del L'amante di Lady Chatterley di Netflix ha infatti un'eleganza interna, come quella che D.H. Lawrence aveva posto nel suo tratto stilistico, pur riportando con franchezza le parti più esplicite e i fluidi corporei scambiati tra i personaggi. Così come la regia, che nel picco della passione della dama Connie (Emma Corrin) e del guardiacaccia Oliver (Jack O'Connell) cerca tanto il languore, quanto un'estetica che non sia mai volgare o esplicita e fatta solo per voler scioccare, avvolgendo i fisici dei suoi interpreti nell'abbraccio protettivo e lussurioso dei paesaggi di campagna. Eppure, nonostante una cura evidente che è il pregio di questo piccolo lavoro, L'amante di Lady Chatterley proposto dalla regista non ha quel guizzo che lo differenzi da qualsiasi altro prodotto erotico-romantico spostato sul versante dell'opera in costume.



Una casella in cui il film si inserisce benissimo e in cui depenna tutti i punti più importanti da dover toccare per mostrare di aver seguito ogni direttiva preposta. Ma è il perdersi nella conformità di quella vegetazione inglese del passato, tra magioni e cottage in legno, a uniformare un racconto che affievolisce così anche il portato significativo del suo contenuto. Un'immersione nelle necessità carnali e, di riflesso, affettive che possono o allontanare o unire le persone. Di cui i rapporti si alimentano, mangiando l'uno il desiderio dell'altro, saziandosene con cupidigia.



Il pallore del desiderio

Altrettanta ordinarietà è servita anche dalle performance dei suoi attori principali. Un Jack O'Connell che se esalta per la mescolanza di ardore e pacatezza, di rudezza e tenerezza, vede al suo fianco una Emma Corrin la quale continua a sbiadire nei progetti che sceglie di accettare, come abbiamo visto nella recensione di My Policeman e come invece non aveva dato assolutamente prova col suo eccezionale debutto su Netflix nella quarta stagione di The Crown. Il pallore del suo viso sembra intaccare anche il colorito delle sue interpretazioni, in cui scompare dietro a dei risultati diafani come la sua pelle. Un volto e una presenza che potrebbero travalicare i tempi e invece la tengono ancorata alla sua splendente Lady Diana, da cui dovrà cercare al più presto il modo di affrancarsi.

Mantenendo l'andamento delle trasposizioni dei classici letterari e apprezzandone una compostezza che porta comunque a termine il risultato, L'amante di Lady Chatterley è un accenno a cosa la passione può scatenare e quanto sia incontrollabile da poter contenere. Quanto i destini di due persone possano essere determinanti per il cambiamento e per la felicità dell'altro, andando oltre i ruoli e le abitudini stabiliti dalla comunità, cercando di dividere l'amore dal sesso, ma mostrando quanto può essere bello saperli condividere insieme.