Un Altro Giro, la recensione del nuovo film con Mads Mikkelsen

I protagonisti di Un Altro Giro di Thomas Vinterberg sono quattro professori liceali. Non potrebbero avere vite più normali e abitudinarie, qualcuno potrebbe persino pensare tristi o vuote. Sono Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) e Nikolaj (Magnus Millang), e insegnano rispettivamente storia, educazione fisica, musica e psicologia. Sono amici da tempo ma tra consuetudini, famiglia e quotidianità non hanno più lo stesso rapporto di confidenza e leggerezza che avevano in passato. C'è chi ha problemi casalinghi, chi è sull'orlo della depressione e chi è semplicemente insoddisfatto della sua esistenza. Nel giorno del quarantesimo compleanno di Nikolaj però proprio il festeggiato rivela un'interessante teoria di uno psicologo tedesco: che tutti noi nasciamo con un deficit alcolemico dello 0,05%. Arrivare a mantenere giornalmente stabile questo tasso aiuterebbe la disinibizione e diverse facoltà psico-motorie o retoriche, in sostanza alleggerendo imbarazzo, frustrazione, angoscia e permettendo una vita più serena e rilassata.



Non sono immediatamente convinti e la prendono a ridere, ma è Martin che ormai sull'orlo di un divorzio e con serie preoccupazioni lavorative decide di provare, trascinando poi Nikolaj e gli altri a tentare insieme a lui questo esperimento sociale con tanto di studio psicologico associato. L'alcool in piccole dosi costanti può davvero aiutare la vita sociale dell'uomo? Quali sono le conseguenze e i rischi? Quanto contano personalità e forza di volontà? I quattro amici lo scopriranno a piccole sorsate, in tre fasi dell'esperimento, un giro d'alcool dopo l'altro.



Un Altro Giro

Un Altro Giro è prima di tutto celebrazione assoluta e sincera dell'alcool. Lo glorifica nella sua pienezza e lo rende primo protagonista di un film sublime e ambiguo, sviscerandone il fascino e il sapore del coraggio artefatto che regala ma addentrandosi anche nei limiti e nei pericoli che derivano dall'abuso. Thomas Vinterberg serve un distillato cinematografico liscio di libertà da assaporare con gusto e cognizione, dando volutamente un taglio intelligentemente equivoco a un titolo che mentre esalta distrugge, e mentre distrugge ricompone.

In questo spaccato sociale "di una nazione dove esagerano tutti" si nascondono però riflessioni e intuizioni ben più sofisticate e indirette della semplice decantazione di un vizio, saggiamente ridimensionato e inserito all'interno di un costrutto narrativo e di una storia che è un grande inno all'amicizia, all'amore e al cambiamento. L'idea di Vinterberg e del co-sceneggiatore Tobias Lindholm è quella di massimizzare l'impegno e la dedizione umana nel centellinare dosi precise del suddetto vizio per arrivare a una grande catarsi personale, a una conoscenza superiore di se stessi e dei propri orizzonti caratteriali e psicologici.



C'è uno scopo nitido e mai torbido nelle azioni di ognuno dei quattro professori, che però devono lentamente iniziare a fare i conti con le rispettive sopportazioni, con i relativi ostacoli fisiologici, con le loro famiglie. Anche nelle lezioni, ognuno dei protagonisti cerca sempre di imparare qualcosa di profondo e sensato dalle proprie esperienze alcoliche, insegnando agli studenti il valore e la saggezza di personaggi come Roosevelt o Churchill, fortemente dipendenti dall'alcool, e le deviazioni di Hitler, invece solo consumatore scostante.

Un Altro Giro non vuole giustificarne l'uso e non si arroga il diritto di giudicare nessuno, mettendo semplicemente sul bancone del grande schermo un drink elaborato e invitante da degustare nella sua completezza, spingendo lo spettatore a tenerlo a lungo in bocca, a farsi investire dal suo bouquet pungente e raffinato, ingollandolo lentamente fino a scoprire un calore avvolgente.



La sua brillante equivocità deriva proprio da questo: dal raccontare con pochi filtri i piaceri e i dolori dell'alcool, sensuali, facili e immediati come sono poi quelli dell'amore, che è un tormento caldo e liquido da digerire a sorsate costanti soprattutto per Martin, interpretato da uno straordinario Mads Mikkelsen, che dopo The Hunt torna a uno dei ruoli più tondi, veri e sfumati della sua già mirabolante e splendida carriera.

Il suo personaggio è il traino del gruppo e per questo il più equilibrato, quello attraverso cui nel meraviglioso, liberatorio, trascinante e sensazionale finale assistiamo alla piena consapevolezza e realizzazione dello studio psicologico. C'è anche un inaspettato minimo comun denominatore con il Soul di Pete Docter, rintracciabile nella verità della vita come improvvisazione, ingestibile e complicata ma anche sorprendente, che sa trasformare qualcosa di spaventosamente nero in un momento prima grigio e poi bianco, di ripresa, accettazione ed epifania. Bastano un piccolo messaggio, un gruppo di ragazzi felici e festeggianti, gli amici di una vita a girarci intorno. Sta a noi scegliere se cadere e riprenderci, e Vinterberg ce lo insegna senza presunzione attraverso la semplicità e l'onestà intellettuale di raccontare esperienze diverse messe a confronto, arrivando a tutti con una certa metrica d'empatia e un modus operandi classico. Fosse stato un film mainstream come La fine del mondo di Edgar Wright, tra Miglio Dorato e reunion, la sua ambiguità sarebbe stata persino dannosa.



E invece è cinema autoriale forte e dirompente, come le emozioni umane più incontrollabili, come dei passi di jazz dimenticati che improvvisamente si vuole solo ricordare, per festeggiare la vita nella sua pienezza, bevendo non per essere migliori ma solo perché è quello il momento giusto di lasciarsi andare a un'ebrezza travolgente e sincera.