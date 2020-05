L'altra metà, la recensione della commedia romantica Netflix

Ellie Chu è un'adolescente di origini cinesi che vive nella piccola cittadina di Squahamish insieme al padre, rimasto vedovo da alcuni anni. La ragazza, dal carattere schivo e spesso presa in giro da alcuni bulli, frequenta la scuola locale dove guadagna qualche soldo extra facendo i compiti per alcuni compagni meno dotati. Proprio per le sue abilità di scrittura Ellie viene avvicinata da Paul Munsky, un giocatore di football, affinché prepari per lui una lettera d'amore da consegnare alla bella Aster, una delle studentesse più popolari dell'istituto, figlia del pastore locale e già fidanzata con un ricco rampollo snob. Dietro la modica cifra di cinquanta dollari, necessari a pagare le bollette della luce, Ellie accetta l'incarico che se per lei non è per nulla semplice, in quanto anch'essa è innamorata da tempo proprio di Aster. La corrispondenza diventa sempre più fitta e passa sugli schermi dello smartphone, con Paul che si avvicina sempre più a conquistare la ragazza dei suoi sogni ed Ellie alle prese con i propri sentimenti, sempre più complessi.

Netflix e le commedie romantiche

Tra commedia romantica e coming-of-age, ecco arrivare nel catalogo di Netflix il film che non ti aspetti, capace di rompere le regole del filone e offrire uno sguardo nuovo e inedito di matrice indie che si adatta magnificamente a una storia tanto semplice nelle linee guida quanto stratificata nell'evoluzione di un racconto ricco di sorprese. L'altra metà trova un istinto genuino e affabile che accompagna il pubblico in un menage a trois ricolmo di insidie e di emozioni, riuscendo a distinguersi dalla maggior parte delle produzioni a tema tramite un approccio piacevolmente nostalgico e mai retorico che accompagna il percorso dei tormentati protagonisti per tutti i cento minuti di visione. A sedici anni dal suo esordio dietro la macchina da presa con Salvare la faccia (2004), la regista e sceneggiatura sino-americana Alice Wu torna in gran forma e proietta se stessa nei panni della giovane Ellie, come lei di origini asiatiche: l'amore per il cinema classico e la cultura emerge a più riprese, con frasi di film iconici come Casablanca (1942) e Il cielo sopra Berlino (1987) sfruttate nelle missive d'amore e citazioni letterarie - che compaiono su schermo a fare da collante tra i vari passaggi clou - di maestri come Oscar Wilde e Sartre.

Di tutto e di più

Non ci troviamo perciò davanti a un'innocua love-story d'ambientazione adolescenziale, bensì a un insieme pervaso da un gradevole senso di malinconia e da un flusso di pensieri incisivo e credibile al punto giusto, con il costante - e una volta tanto mai fastidioso - voice-over della protagonista a caratterizzare una progressione che si apre sempre a nuovi spunti e sensazioni. L'altra metà si rivela anche un solido trattato filmico sull'importanza dell'amicizia e dei legami più stretti e attraversa temi più difficili nella gestazione di un tormentato, ma catartico, coming-out che esplode liberatorio in una "resa dei conti" finale, che ha luogo addirittura tra le mura di una chiesa. Perché come citato dalla voce fuori-campo proprio nelle fasi iniziali "questa non è una storia d'amore" o meglio non lo è nel senso classico: in realtà la passione che brucia nei diversi vertici di questo insolito triangolo assume un sapore ancor più universale e, complici la scattante messa in scena - sospesa tra un tocco disincantato e un intelligente ricorso agli stereotipi, qui rivoltati come un calzino - e le ottime performance del cast (Leah Lewis nei panni di Ellie è fenomenale), la pellicola ha tutte le carte in regola per diventare un moderno cult.