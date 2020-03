Altitude - Paura ad alta quota, la recensione del film con Dolph Lundgren

L'agente dell'FBI Gretchen Blair, reduce da un caso nel quale ha avuto un acceso contrasto col suo superiore per l'approccio usato nella gestione di un sequestro di ostaggi, si trova su un volo diretto a Washington. Dopo aver litigato con un passeggero per l'assegnazione del posto, viene mandata con tutte le scuse in prima classe dove trova come vicino il misterioso Terry, che si finge un facoltoso uomo d'affari ma è in realtà un ladro. L'uomo le offre la cifra di 75 milioni di dollari se riuscirà a portarlo sano e salvo a terra. L'aereo infatti sarà presto vittima del dirottamento da parte dei suoi ex-soci, capitanati dal rude Matthew Sharpe e dalla letale Sadie (in incognito come hostess), che intendono far atterrare il velivolo in una zona sicura dove poter fuggire indisturbati con la preziosa merce.

Gretchen dovrà così affidarsi a quanto imparato in anni di carriera per evitare una strage mentre nel frattempo il panico inizia a dilagare tra i passeggeri.

Voli di fantasia

Una grossa quantità di denaro e un velivolo in mano a un gruppo criminale. Su tematiche base che potrebbero superficialmente ricordare l'avvincente Non-Stop (2014) con Liam Neeson, e molte altre pellicole omologhe, prende il via questo thriller a basso budget e altrettante scarse ambizioni diretto nel 2017 dal mestierante Alex Merkin, da anni attivo in produzioni di questo tipo. Altitude - Paura ad alta quota guarda a grandi modelli di riferimento senza possedere alcuna qualità. I novanta minuti di visione scorrono su una narrazione casuale e inverosimile che raggiunge l'apice di assurdità nel convulso finale. Tra passeggeri gettati giù "in corsa" e improbabili salvataggi dell'ultimo minuto, il ridicolo involontario entra prepotentemente in gioco scatenando, almeno questo, qualche risata nello spettatore.

Sin dai primi minuti, con sequenze gratuite (su tutte lo stacchetto musical di uno steward) a caratterizzare i passaggi iniziali, il film pecca di superficialità e incongruenze di sceneggiatura, con sviluppi sempre più convulsi e confusi e scelte senza un minimo di logica da parte dei rudi dirottatori, con la combattiva protagonista che ha gioco facile nell'eludere le mosse dei criminali.

Un atterraggio disastroso

La limitata ambientazione e la scarsa cura per le figure di contorno, con la pressoché totalità dei passeggeri quali inutili comparse, impedisce qualsiasi coinvolgimento emotivo da parte del pubblico, che si trova ad assistere alla stancante sfida tra buoni e cattivi. Tra "giocate d'astuzia" e improvvisate scorribande action - su tutte la statica cat-fight finale - la tensione è al livello zero di coinvolgimento. In questo rocambolesco marasma lo stesso cast si rivela assolutamente spaesato, a cominciare proprio dai due interpreti più famosi che hanno preso parte all'operazione - rispettivamente nei panni della coraggiosa eroina-salvatrice e del villain tutto d'un pezzo. Denise Richards - lontana dai memorabili tempi di Sex Crimes - Giochi pericolosi (1998) - e un Dolph Lundgren più monolitico del solito non riescono a risollevare un'operazione difficile da giustificare.