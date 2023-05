Alice, Darling Recensione: un teso dramma su un amore malato

Ci sono molti modi per far male a una persona e non soltanto fisicamente, anzi in molte occasione proprio le violenze psicologiche si rivelano assai peggiori, capaci di devastare una mente già fragile per assoggettarla ai propri voleri. Annullare l'altra persona, in una sorta di vampirismo psichico che annebbia la coscienza fino ad annullarla, trasformando in schiavi privi di raziocinio. Una situazione che si riflette in molte storie di coppia, dove uno dei due estremi consuma lentamente l'amato/a in una relazione sempre più morbosa malata e assai pericolosa, giacché il dolore inflitto non è visibile ad un occhio esterno.



Proprio di questa tematica complessa e ricca di amare sfumature parla Alice, Darling, dramma incentrato su una giovane donna - che ha il volto sofferto di Anna Kendrick - che decide di trascorrere una vacanza con le sue migliori amiche per festeggiare il compleanno di una di loro, dovendo fare i conti con quel fidanzato ingombrante che continua a tormentarla sul suo smartphone.



Alice, Darling: una per tutte, tutte per una

Un soggiorno che svela progressivamente i dettagli di questa relazione malata e senza apparente via d'uscita, adagiato su una narrazione che vede progressivamente svelati i lati più oscuri del legame.

Se infatti in un primo momento si può pensare ad un ipotetica esagerazione da parte della protagonista Alice, che arriva addirittura a mentire sui reali scopi della sua partenza, con il procedere dei minuti e una manciata di flashback scopriamo come la figura di Simon sia effettivamente opprimente e "bastarda" e di come cerchi in tutti i modi di costringerla a eseguire i suoi ordini. Dalle foto osé scattate nei bagni dei locali quando esce senza di lui alle sfuriate narcisiste dopo una mostra non andata secondo le previsioni, dagli insulti e dal continuo tentativo di far sentire in colpa la ragazza, comprendiamo la vera essenza di questo babau in carne e ossa apparentemente inattaccabile, anche perché come dice la stessa Alice in una battuta "non mi ha mai fatto del male" intendendo ovviamente quello fisico.



Fondamentale in questo percorso di rinascita e di riscoperta di se stessa la presenza delle due amiche di un tempo, che con il passare dei giorni e quella ritrovata convivenza scoprono il disagio interiore della loro sodale e cercano di liberarla da quel cappio invisibile che sembra stringersi intorno a lei con un approccio sempre più claustrofobico e destabilizzante.



L'ombra del male

Al contempo assume maggiore significato anche la sottotrama inerente alla scomparsa di una ragazzina adolsescente proprio in tal luogo di villeggiatura, con le ricerche per ritrovarla alla quale partecipano tutti e con la stessa Alice che si ritrova in prima persona ad affrontare un passaggio tensivo proprio durante un'indagine improvvisata e in solitaria. E di come ancora una volta molte persone arrivino a colpevolizzare la presunta vittima, situazione perfettamente speculare a quella vissuta dalla Nostra.

Il ritmo tensivo e la suspense in crescendo permettono di chiudere un occhio su una narrazione effettivamente lineare, nella quale a livello di eventi accade poco o nulla e un paio di tempi morti fanno capolino, per poi illuminarsi in quell'epilogo dai mille significati dove l'unione fa la forza. Una piccola curiosità: il film segna l'esordio dietro la macchina da presa di Mary Nighy - doppia figlia d'arte, suo padre è l'attore Bill Nighy e la madre l'attrice Diana Quick - che qua dimostra già come sapere gestire il solido ed eterogeneo cast a sua disposizione. A cominciare da una Anna Kendrick in una delle prove più intense della sua carriera.



