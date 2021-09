Afterlife of the Party su Netflix: ritorno dal mondo dei morti

I rapporti tra l'aldilà e l'aldiqua sono sempre stati al centro di storie fantastiche su qualsiasi media e attraverso varie forme culturali, dalla letteratura al cinema.

Non deve perciò sorprendere che si cerchi continuamente di cavalcare questo trend in maniera sempre diversa, attraverso declinazioni horror con il ritorno di spiriti senza pace pronti a tormentare le loro malcapitate vittime o ancora in versione più leggera, con commedie che tentano di applicare uno humor mortifero al racconto.



La nuova produzione originale Netflix di cui stiamo per parlarvi, Afterlife of the Party, opta per un taglio adolescenziale e si rivolge soprattutto a un pubblico giovane, pronto teoricamente a identificarsi con protagoniste loro coetanee e ad appassionarsi a una vicenda che riflette sul significato dell'amicizia e della morte in maniera scanzonata.

Il tentativo di coniugare atmosfere leggere a un approccio base sulla carta più complesso e sfumato avrà avuto successo o ci troviamo di fronte all'ennesimo riempitivo del catalogo della piattaforma di streaming?



Afterlife of the Party: andata e ritorno

Cassie è colei che si potrebbe definire come "l'anima della festa": scatenata e sempre pronta a divertirsi e stringere nuove amicizie nei locali notturni. Lo stesso non si può dire per la sua coinquilina nonché migliore amica Lisa, paleontologa in erba che ama trascorrere una vita più tranquilla e rilassata, facendo anche diverse rinunce.



In occasione del suo compleanno, Cassie organizza una serata durante la quale folleggiare, ma nel bel mezzo dei festeggiamenti lei e Lisa litigano aspramente, mettendo in dubbio la loro amicizia.

Il mattino successivo, ancora frastornata dagli eccessi di qualche ora prima, Cassie sbatte violentemente la testa nel bagno di casa sua e muore sul colpo, risvegliandosi in una sorta di limbo: una stanza arredata e colorata dove fa la conoscenza di Val, una trapassata di mezz'età che sarà il suo angelo custode temporaneo.

Quest'ultima la accompagnerà di nuovo nel mondo dei vivi, ma nessuno potrà vederla e/o comunicare con lei. Nessuno tranne Lisa.



Tra la vita e la morte

Il ritmo c'è, con una narrazione sparata che ci immerge direttamente nella storia delle due principali protagoniste e ne introduce il relativo background.

A mancare è l'originalità, giacché nel corso dei cento - eccessivi - minuti di visione non accade nulla di veramente innovativo e ci si limita a un ripetersi di situazioni viste e riviste nel filone, sia nelle fasi più farsesche che nei vaghi accenni melodrammatici.



Afterlife of the Party è una produzione approssimativa, che si appoggia troppo ai canoni dei prototipi per risultare effettivamente coinvolgente: di certo non aiuta in questo la marcata caratterizzazione dei vari personaggi, che rispecchiano macchiette e ruoli consolidati senza preoccuparsi troppo delle conseguenze narrative.



Stephen Herek, regista a inizio carriera di cult e scult come Critters - Gli extraroditori (1986) e Bill & Ted's Excellent Adventure (1989), nel nuovo millennio non ha d'altronde firmato titoli memorabili, lavorando molto per il piccolo schermo.

E anche questo suo ultimo lungometraggio dimostra un'impostazione più affine al mercato televisivo di qualche anno fa, in un ibrido ambiguo dal colorito pop che non convince mai pienamente.

Le due attrici principali, la "risorta" Victoria Justice e la timida Midora Francis, poco possono all'interno di una messa in scena stereotipata, che vorrebbe forse dire tanto ma alla fine dei conti si perde su se stessa.