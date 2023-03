Io sono l'abisso Recensione: su Netflix il nuovo thriller di Donato Carrisi

All'inizio del film un bambino cade in una piscina dismessa e rischia l'annegamento, mentre la madre assiste imperterrita alla tragedia in divenire: ciò nonostante il piccolo, soltanto con le sue forze, riesce a salvarsi. In Io sono l'abisso, su Netflix, la storia si sposta in avanti negli anni e vede per principali protagonisti tre personaggi assai diversi tra loro, con apparentemente nulla in comune. Vi è un operatore ecologico conosciuto semplicemente come "l'Uomo che Pulisce", traumatizzato da un tragico evento della sua infanzia che ha condizionato per sempre la sua vita: ora ha una doppia personalità e di notte, sotto le sembianze dell'affascinante Mickey, seduce anziane donne per poi ucciderle e farle a pezzi, gettandone poi il cadavere nel lago di Como.



Nel frattempo un'investigatrice di mezz'età, che tutti chiamano la Cacciatrice di mosche, ha intrapreso una missione del tutto personale, quella di aiutare le donne vittime di violenza e decide di indagare sul ritrovamento di un corpo senza vita avvenuto nelle acque locali. Infine ecco la figura di un'adolescente, la Ragazzina con il ciuffo viola, che tenta il suicidio gettandosi nel lago ma viene salvata proprio dal netturbino che si trovava a passare di lì per caso, per poi fuggire all'arrivo dei soccorsi per timore di essere indagato. Ognuno di loro nasconde inquietanti segreti e il fatto che le loro storie si intreccino non sarà per nulla accidentale...



Io sono l'abisso: il lago degli orrori

Non c'è due senza tre e Donato Carrisi sembra ormai averci preso gusto nell'adattare per il grande schermo i suoi romanzi, best-seller tra i più venduti non soltanto nel mercato italiano ma anche in quello internazionale.

Così dopo l'ottimo esordio con La ragazza nella nebbia (2017) e un'opera seconda controversa ma interessante quale il visionario L'uomo del labirinto (2019) - potete leggere qui la nostra recensione de L'uomo del labirinto - è ora il turno di Io sono l'abisso, tra gli ultimi libri pubblicati dall'autore pugliese. Va detto che ci troviamo di fronte ad uno dei tomi più discussi, criticato anche da molti dei suoi fan storici e dove si può notare un certo adagio nel riciclo di diversi topoi, per di più con un ulteriore discesa nel morboso e nel grottesco che può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto quando tratta dinamiche sociali molto sentite nel contemporaneo. Un approccio narrativo che non può far altro che ripercuotersi anche nella relativa versione live-action qui oggetto di analisi, passata nei cinema lo scorso settembre e ora disponibile nel catalogo Netflix, dove ha già scalato le classifiche dei titoli più visti dagli abbonati. Per altre uscite sulla piattaforma leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di marzo.



Uno per tutti, tutti per uno

Con un tris di figure principali che si intrecciano via via sempre in maniera più corposa, le due ore di visione peccano di una mancanza di omogeneità che si risente non soltanto nella gestione dei rapporti tra le suddette, spesso forzata e inverosimile, ma anche in una messa in scena che non riesce a gestire modi e atmosfere così diverse tra loro con un minimo di personalità, finendo per dar vita ad un'estetica fredda e fin troppo ragionata che lascia poco all'istinto e all'immaginazione, affidandosi eccessivamente a quanto scritto su pagina.

Se nelle precedenti trasposizioni Carrisi era riuscito bene o male a trovare il bandolo della matassa per trasportare le parole su schermo con una certa efficacia, senza perdersi per strada, in quest'occasione - complice anche un romanzo meno ispirato del solito, come già accennato - l'impresa non gli è riuscita e la storia si trascina stancamente senza approfondire al meglio i vari sottotesti.



Non è un caso che i pur numerosi personaggi secondari appaiano come dei cartonati privi di contorni, mere pedine schiave del turbinio narrativo che si dipana alternativamente tra flashback atti a svelare nuovi dettagli e colpi di scena più o meno improbabili: da sempre lo stile di Carrisi è all'insegna di continue rivelazioni, ma in quest'occasione il percorso per arrivarvi risulta più tortuoso del previsto e non offre la necessaria dose di appagamento.

Ecco così che Io sono l'abisso rischia in diverse occasioni di afflosciarsi su un trash involontario, proprio a causa di protagonisti sopra le righe pur in modo dissimile l'uno dall'altro: dal netturbino che di notte si trasforma in serial killer, con tanto di voce che lo tormenta, alla tormentata madre afflitta da una tragedia che non riesce a metabolizzare fino alla ragazzina vittima di ricatti e bullismo da parte dei coetanei. Tanta carne al fuoco che si disperde in un marasma confusionario, tanto che la mancata identità dei vertici del triangolo - ognuno senza nome, ma semplicemente abbinato al relativo ruolo - è una sorta di paradossale riflesso della mancanza di stile dell'intero contesto che, dopo aver parzialmente deluso nella sua forma originaria sbaglia il colpo anche sul grande schermo.