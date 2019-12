Abel - Il figlio del vento, la recensione del film con Jean Reno

Il cinema naturalistico, quando non raccontato in forma esclusivamente documentaristica ma in racconti di "finzione" pensati ad hoc, ha trovato uno dei suoi massimi narratori in Jean-Jacques Annaud, regista francese noto al grande pubblico per film come Il nome della rosa (1986), Sette anni in Tibet (1997) e Il nemico alle porte (2001), che in carriera ha firmato tre importanti opere a tema ossia L'orso (1988), Due fratelli (2004) e il recente L'ultimo lupo (2015). E proprio al particolare e magnetico stile del cineasta transalpino si ispira, come concezione narrativa e relativa messa in scena, questa produzione austriaca presentata tre anni or sono al Giffoni Film Festival con conseguente uscita anche nelle sale nostrane. In Abel - Il figlio del vento troviamo ovviamente la presenza di un comprimario cast "umano", con Jean Reno, il Tobias Moretti de Il commissario Rex e il semi-esordiente Manuel Camacho a fornire gli spunti per un'esposizione dicotomica uomo-natura oggi quanto mai necessaria.

Un'aquila tra cielo e terra

La storia, ambientata nelle Alpi Svizzere durante gli anni '60, ha inizio quando due cuccioli d'aquila, rimasti orfani di padre e lasciati momentaneamente da soli dalla genitrice intenta a cacciare, si azzuffano nel nido: uno di loro cade nel vuoto e, sopravvissuto alla caduta, viene ritrovato qualche ora dopo da Lucas, un ragazzino che ha perso la madre in un drammatico incendio e vive con il padre, un cacciatore locale mai ripresosi dalla tragedia. Lucas, dal carattere introverso e caduto in una sorta di perenne mutismo, decide di adottare il volatile e nasconderlo nelle rovine della casa d'infanzia, le cui fondamenta non sono state del tutto distrutte dalle fiamme.

L'aquilotto, ribattezzato Abel dal suo nuovo amico-padrone, viene cresciuto con le migliori attenzioni anche grazie all'aiuto del mite guardaboschi Danzer e, dopo settimane di svezzamento, è pronto per tornare allo stato brado. Per il suo come-back nella natura selvaggia dovrà però affrontare molte insidie, mentre anche lo stesso Lucas si trova a vivere una sorta di parallelo percorso di formazione.

Un volo sicuro

Un film per tutta la famiglia, ricco di retorica ma anche di un innato e primigenio fascino nella gestione delle riprese naturalistiche, con scene con protagonisti veri animali che stupiscono in più occasioni per la loro naturalezza. Girato per buona parte sulle Dolomiti, Abel - Il figlio del vento ha adottato tecniche ad hoc per adattarsi alla vita delle aquile e restituire nel suo taglio da falso documentario un approccio rispettoso per la flora e la fauna, amplificato ulteriormente dalle suggestive e limpide scelte fotografiche nell'illustrazione degli splendidi paesaggi facenti da fondamentale sfondo alla vicenda.



I registi Gerardo Olivares e Otmar Penker, il primo all'esordio assoluto e il secondo già autore di titoli interessanti come Il grande match (2006), sanno gestire con un discreto equilibrio le varie fasi del racconto, pur dovendo fare i conti con una sceneggiatura prevedibile intrisa di banalità e buoni sentimenti assortiti.

Lo script segue infatti un'evoluzione classica nell'intreccio tra le figure umane, con il piccolo Lucas "conteso" dal padre, cacciatore dal carattere aspro e violento, e dall'affabile guardaboschi, con dialoghi e sviluppi che si affidano a soluzioni abusate all'insegna di una canonicità atta a provocare la facile emozione.

Una carta "furba" visto che, nonostante sia palese la forzatura di suddetti elementi, i novanta minuti di visione conquistano grazie al rassicurante feeling di fondo, con il lieto-fine già scritto in partenza per la gioia di grandi e, soprattutto, piccini.

Il cast adulto svolge il proprio compito con mestiere e il giovanissimo Manuel Camacho è quantomai convincente nei panni del principale protagonista, ma la gradevolezza dell'operazione è ad ogni modo per gran parte dovuta alla presenza di questi splendidi uccelli, qui mostrati alle prese con una sottotrama dal sapore biblico-tragico che ben si ibrida allo slancio veristico.