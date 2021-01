A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia, la recensione

Il ritrovamento di un messaggio, scritto otto anni prima e poi chiuso all'interno in una bottiglia rinvenuta per puro caso, offre una nuova indagine al Dipartimento Q della polizia danese, specializzato nei cosiddetti cold-case. Il detective Carl Morck, ossessionato da traumatici eventi del recente passato, e il suo partner di origini arabe Assad, scoprono come la missiva sembri collegata a un misterioso rapimento che avrebbe avuto luogo tra le fila della chiusa comunità religiosa dei testimoni di Geova.

Nel frattempo altri due bambini appartenenti alla congregazione scompaiono anch'essi nel nulla, costretti con la forza a salire in macchina di un presunto leader religioso. I detective, tramite la - pur reticente - collaborazione da parte dei genitori dei piccoli, scoprono così che dietro tutto potrebbe esservi la mano di un serial killer e intraprendono una vera e propria corsa contro il tempo per rintracciarlo prima che sia troppo tardi.



Questione di fede

Soltanto sette giorni fa vi avevamo parlato del secondo capitolo, l'avvincente The Absent One - Battuta di caccia (2014) e ora ci troviamo davanti al terzo episodio della saga tratta dai romanzi di Jussi Adler-Olsen.

Gli adattamenti delle indagini della Sezione Q sono stati dei veri e propri successi in patria, ottenendo via via record di incassi e diventando le pellicole autoctone più viste di sempre nel Paese scandinavo: merito di una qualità costante che fin dal primo episodio ha saputo rinvigorire il cinema poliziesco con un taglio noir e un sano approfondimento psicologico dei suoi protagonisti.

Anche in A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia ci troviamo di fronte a una vicenda cupa e ricca di sfumature, che in quest'occasione tira ripetutamente in ballo il tema della Fede e regala diversi punti di vista negli sviluppi, sempre più tensivi, che agitano le due ore di visione.



Fino all'ultimo respiro

Rispetto ad altri titoli della serie, che optavano per un interessante schema cronologico che alternava sequenze tra il presente e il passato, in quest'occasione i flashback sono più limitati ma ciò non toglie fascino alla vicenda.

La stessa identità del villain, da subito svelata, permette di caratterizzarlo in maniera coesa e credibile, insinuando ulteriori ombre su quell'integralismo religioso che, portato all'eccesso, è in grado di generare mostri.

Hans Petter Moland, autore del notevole In ordine di sparizione (2014) e del suo futuro remake in lingua inglese con Liam Neeson Un uomo tranquillo (2019), si mantiene fedele alle atmosfere dell'opera originaria e dirige sequenze all'ultimo respiro, ricche di suspense come nella scena del parcheggio o quella del treno. Proprio in quest'ultima vi è poi un vistoso omaggio a un capolavoro di Akira Kurosawa, ossia Anatomia di un rapimento (1963), e il pubblico cinefilo non potrà che gioirne.

La messa in scena non sfigura affatto con le grandi produzioni hollywoodiane a tema, sia per scelte stilistiche mai gratuite che non snaturano il genere ma offrono anzi dinamiche action solide e verosimili, sia per il buon dispendio di uomini e mezzi che caratterizzano alcuni dei momenti chiave.



La resa dei conti finale, anch'essa intrisa di sussulti potenzialmente tragici, e il catartico epilogo completano al meglio l'ennesima indagine poliziesca di Morck e Assad, figure complementari nelle loro diversità che beneficiano nuovamente delle incisive interpretazioni di Nikolaj Lie Kaas e Fares Fares.

La coppia di attori tornerà nei rispettivi ruoli due anni più tardi nell'altrettanto convincente Paziente 64 - Il giallo dell'isola dimenticata (2018), a oggi ultimo capitolo di un franchise che speriamo possa continuare a lungo.