A Cena con il lupo, la recensione della commedia horror di Josh Ruben

Nella tranquilla cittadina montana di Beaverfield c'è un nuovo ranger forestale. Accordatosi con un suo superiore per un piccolo scandalo social di cui è stato suo malgrado protagonista, il docile, remissivo e "fin troppo disponibile" Finn Wheeler (Sam Richardson) giunge in questa piccola e variopinta comunità montana per svolgere ovviamente il suo lavoro. Qui fa subito la conoscenza dei suoi curiosi abitanti, dalla bella e divertente postina Cecily Moore alla stramba Trisha Anderson, passando anche per il rozzo Marcus e l'inquietante cacciatore Emerson Flint (Glenn Fleshler).



A poche ore dal suo arrivo, però, cominciano ad accadere fatti strani: scompare la cagnolina di Trisha e viene ritrovato anche il cadavere smembrato del marito di Jeanine Sherman, proprietaria della loggia montana della città. Impauriti da quello che pensano tutti (o quasi) essere un lupo mannaro o un wendigo e costretti a forza a non poter abbandonare Beaverfield, i residenti si rinchiudono nella baita per capire il da farsi, tra lobbisti di multinazionali del petrolio senza scrupoli, ambientaliste un po' angoscianti, una follia sempre più dilagante e tutti i problemi irrisolti di una comunità alla sbando. C'è davvero un lupo mannaro lì fuori? Cosa sta accadendo veramente in questa città?



La caccia è aperta

Dopo il suo brillante esordio con Scare Me in uno degli anni più complessi e difficili dell'ultimo secolo, Josh Ruben torna dietro la macchina da presa per una nuova commedia horror di grande ingegno e ragionata fattura, scritta con penna divertita e affilata dalla talentosa Mishna Wolff. Dal punto di vista prettamente registico e stilistico, questo A Cena con il lupo - Werewolves Within sembra un incontro tra Hot Fuzz e Knives Out, due titoli che citati insieme danno la cifra esatta della qualità del prodotto, che riesce a parodiare perfettamente il genere attraverso i suoi cliché, le sue atmosfere e la profondità creativa che lo stesso permette a un regista indipendente entusiasta e appassionato. Di base ci troviamo di fronte a un whodunit? con venature orrorifiche a tratti molto marcate e sempre sporcate d'umorismo nero, ma l'ingegno formale di Ruben lo porta a raggiungere vette simil-autoriali che accarezzano con leggera mano ispirazionista la tecnica e la visione di Edgar Wright, soprattutto nelle sue transizioni "da action movie" nette e repentine, a creare un fil rouge artistico che vuole fare dell'immagine la narrazione stessa del film, aumentando ritmo, intensità e toni.



Ci riesce alla perfezione, a dire il vero, e questo anche seguendo e valorizzando senza mai fagocitare la sceneggiatura puntuale e al vetriolo della Wolff, capace di unire folklore e orrore da cuore nero d'America in un meccanismo narrativo che si prende il tempo necessario per presentare la scena, innescare i conflitti, depistare, incuriosire, appagare e terminare con un terzo atto in escalation dove risulta evidente l'intelligenza dell'autrice, che riesce insieme a Ruben a confezionare una horror comedy di livello paragonabile persino a Quella casa nel bosco di Drew Goddard (con tutte le dovute differenze del caso).

Dentro troviamo anche tante tematiche sociali rilevanti: il ruolo della donna, il maschilismo tossico, la questione razziale, la riqualifica industriale delle zone più abbandonate d'America. È un organismo dentro cui ogni singola parte svolge benissimo il suo lavoro, compresi praticamente tutti gli interpreti, da un fantastico Sam Richardson a uno spettacolare Michaela Watkins, per tacere poi dell'aplomb da caratterista consumato del già citato Flashler.



Si potrebbe ribattere a tutto questo ben di Dio con un pizzico di ridondanza alla 10 piccoli indiani e un filino d'accumulo nella parte centrale del film, dove cominciano ad affastellarsi le storyline dei molti protagonisti della vicenda e nella mente dello spettatore nasce e cresce una certa confusione in termini di comprensione di ciò che sta accadendo, ma è uno scotto che si paga volentieri per vedere un prodotto così ricco di verve, cinismo sociale e idee come Werewolves Within, già disponibile a pagamento sui migliori servizi di streaming.