70 Binladens - Le iene di Bilbao, la recensione dell'heist-movie

Raquel Crespo è una donna di Bilbao che ha urgente bisogno di denaro per poter riottenere la custodia della figlioletta Alba. Deve infatti saldare 35mila euro a un dipendente corrotto dei servizi sociali e per questo si rivolge a una banca nel quartiere di Santuxtu, proprio nelle ore precedenti alla scadenza del pagamento.

Con non poca fatica e con la garanzia di una reciproca convenienza, la protagonista riesce a convincere il manager della filiale a concederle il prestito, ma il tempo scarseggia in quanto le transazioni finanziarie odierne sono prossime alla chiusura.

Proprio mentre una delle dipendenti sta completando le ultime procedure, la banca viene presa d'assalto da due individui mascherati che intendono rapinarla. Raquel e gli altri clienti finiscono ostaggio dei criminali, che nel frattempo hanno attirato le attenzioni della polizia, la quale ha circondato l'edificio.

Pur di ottenere ciò per cui era venuta, Raquel è pronta a tutto e inizia un sottile gioco da intermediaria tra i ladri e le forze dell'ordine, nella speranza di avere il proprio personale tornaconto.



Il colore dei soldi

Il motivo del titolo, che richiama al noto terrorista, è presto detto: le ambite banconote da 500 euro sono infatti quelle preferite dai criminali per i loro loschi traffici e perciò sono state soprannominate in tal modo. La cifra che serve alla protagonista è esattamente di 35.000 euro, ed ecco così chiarita la genesi dietro a 70 Binladens - Le iene di Bilbao.

Tolta questa breve curiosità, veniamo al dunque e parliamo del film per ciò che ha da offrire: ci troviamo di fronte a un heist-movie atipico, sospeso tra momenti più drammatici e altri più leggeri, che si affida dal punto di vista narrativo ai messaggi in codice che la protagonista - ossessionata dai dettagli - utilizza per comunicare con la polizia.

Uno spunto affascinante ma anche alquanto improbabile e poco realistico, soprattutto in una situazione di estremo pericolo dove spesso la lucidità mentale è un'utopia. Per apprezzare appieno lo svolgimento e i relativi colpi di scena, lo spettatore deve quindi "stare al gioco" e accettare il compromesso.



A corrente alternata

Il regista basco Koldo Serra sembra guardare in certe occasioni allo stile del connazionale e concittadino Álex de la Iglesia - inizialmente emergono echi del suo recente El Bar (2017) - ma non ha il medesimo gusto per il grottesco, preferendo adagiarsi su toni più leggeri e su una messa in scena stilisticamente meno ricercata, con solo un breve split screen a variare un approccio di ripresa altrimenti rigido e di stampo classico.

70 Binladens - Le iene di Bilbao può risultare parzialmente irritante soprattutto nella fase centrale, anche per via di personaggi secondari privi di carisma che vengono utilizzati come semplici figuranti di supporto al trio principale - Raquel, la rapinatrice Lola e il negoziatore Carlos - e di scenette ampiamente gratuite come quella in cui il team di forze speciali si accalca per vedere la partita di calcio della squadra locale.

È un film che richiede pazienza, giacché i momenti migliori sono condensati nella mezz'ora finale durante la quale tutti i nodi vengono al pettine, in maniera forse un po' rocambolesca ma sicuramente efficace allo scopo di un puro intrattenimento di genere.

Con qualche sfumatura in più e una maggior attenzione al contorno, l'insieme sarebbe risultato molto più accattivante, mentre a conti fatti la scarsa attenzione al feeling tipico degli heist-movie di qualità è un'aggravante che rischia di appesantire il tutto.