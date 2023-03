7 donne e un mistero Recensione: il giallo di Genovesi su Netflix intriga?

Un'antica villa nobiliare isolata in mezzo al nulla, luogo perfetto dove poter commettere un crimine senza scomodi testimoni intorno. Non è un caso che proprio lì abbia luogo un omicidio, quello del capofamiglia Marcello, imprenditore ritrovato senza vita, apparentemente ucciso con una coltellata alla schiena. In 7 donne e un mistero sono proprio le donne della sua famiglia a ritrovarlo riversato esanime sul letto in un bagno di sangue. Ma siccome nessun altro è stato visto in quelle ore aggirarsi presso la dimora - e gli infallibili cani da guardia non hanno individuato nessun intruso - la lista dei sospettati non può che restringersi a chi si trovava già tra quelle quattro mura.



La moglie, la suocera, la primogenita e la secondogenita, la cognata e la cameriera, alle quali si aggiungerà non molto dopo l'amante - giunta lì dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata - dovranno scoprire chi tra loro sia l'assassina e nella ricerca del movente verranno a galla un sacco di segreti e di rancori mai sopiti.



7 donne e un mistero: una di meno

Non è una novità che buona parte del cinema italiano dedicato al grande pubblico nell'ultimo decennio - ma forse anche da prima - faccia affidamento sul rifare grandi successi di pubblico già rodati all'estero, con la moda del remake che è diventata sempre più una prassi. In molte occasioni è proprio il cinema francese ad essere preso da punto di riferimento cui attingere per adattare storie che hanno avuto fortuna Oltralpe e tra gli ultimi esponenti di questo discutibile modus operandi troviamo proprio questo 7 donne e un mistero, da poco disponibile e già nella classifica dei più visti di Netflix. Per altre uscite recenti sulla piattaforma di streaming leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di marzo 2023.

In questo caso ci troviamo davanti ad una versione tutta nostrana del raffinato 8 donne e un mistero (2002), firmato all'inizio del nuovo millennio dal maestro parigino Francois Ozon e a sua volta trasposizione della pièce teatrale del 1958 Huit femmes di Robert Thomas. Come si può notare dal diverso titolo in 7 donne e un mistero è stato tagliato un personaggio, o meglio ne sono stati condensati due - la governante e la nuova domestica - in uno solo, quello della cameriera Maria.



Poco cambia invece a livello di eventi chiave della sceneggiatura, con qualche piccola modifica qua e là che fa comunque deragliare il racconto sul medesimo finale. Il regista Alessandro Genovesi, che si è anche adoperato nel riscrivere lo script con le dovute modifiche, ha cercato di mantenere i punti forti dell'originale ma non era semplice ricreare la magia di un'opera così affascinante e amata fortemente dal pubblico cinefilo.



Questione di aspettative

7 donne e un mistero fa invece trasparire fin da subito la sua aura più popolare, fino a cominciare da alcune scelte di casting per la scelta dei personaggi, con i quali si tende spesso a giocare sugli stereotipi diffusi nella nostra società tra Nord e Sud. Alcune figure convincono poco, a cominciare dall'amante di Micaela Ramazzotti per arrivare alla cognata "bruttina" di Sabrina Impacciatore, mentre altri si rivelano un tutt'uno con il personaggio come la svampita suocera di Ornella Vanoni che nel momento di maggiore stress arriva a chiedere un Negroni.

Lo schematismo narrativo, già nelle sue forme precedentemente accennate, deve moltissimo all'enigma della casa chiusa, quel sottogenere che tanto deve alla penna di Agatha Christie: non è un caso che gli echi di Trappola per topi si facciano via via più presenti nello scorrere dei minuti, con l'impossibilità per la malcapitate protagoniste di scappare da quella villa prima di aver finalmente risolto il caso. Per chi fosse all'oscuro dell'originale il film può anche offrire un curioso divertimento senza troppe pretese, ma chi volesse il meglio sa già dove rivolgersi.