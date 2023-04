65 - Fuga dalla Terra Recensione: neanche Adam Driver salva un film anonimo

Non è facile spiccare nel panorama cinematografico odierno, saturo di titoli che provano a spingersi sempre oltre verso un'originalità spesso solo accennata. Se da una parte esistono però tentativi di valore, capaci di impostare un setting non innovativo ma perfettamente bilanciato, coerente e riuscito (qui la recensione di Old Henry, ottimo esempio di lungometraggio di genere che non innova nulla ma mostra una conoscenza e un rispetto per il western tale da dare al genere una nuova forza), dall'altra è facile constatare come le proposte siano pian piano diventate non solo stantie e prevedibili ma addirittura meno attraenti per un pubblico che col tempo diventa sempre più esigente. Da questo baratro non esce 65 - Fuga dalla Terra, vera delusione tra le uscite in sala di aprile 2023.



65 milioni di anni fa il mondo era diverso da come lo conosciamo. L'essere umano non esisteva ancora e il nostro pianeta era dominato da specie oggi estinte. Da qui prende le mosse il titolo, mostrando una fittizia civiltà progredita già in quell'era, proveniente da una zona remota dell'universo e tecnologicamente avanzata: essa darà il via ad una missione spaziale che però, prestissimo, non darà i frutti sperati. Uno sciame di meteoriti si abbatte sull'astronave che trasporta i missionari, facendo precipitare il gruppo e il conducente del veicolo sulla Terra. Sul pianeta, però, regna un caos indomabile e dietro ogni angolo può annidarsi un pericolo.



Il grado zero dell'ingegno

In un ipotetico Inferno del cinema, uno dei gironi posizionati più in basso (e quindi associati alle colpe peggiori) sarebbe quello dei film svogliati, quelli che con il minimo sforzo provano a cercare una buona resa - i titoli di genere, spesso campioni di incassi ripetendo concetti triti e ritriti.

65 - Fuga dalla Terra è in ordine cronologico l'ultimo di questa funesta serie, rappresentante ideale del grado zero dell'impegno. E pensare che Scott Beck e Bryan Woods, sceneggiatori e registi, avevano non troppi anni fa scritto A Quiet Place, piccola perla thriller-horror calibrata al millimetro. Qui niente di tutto ciò, pur avendo non pochi punti di contatto con l'opera diretta da Krasinski. Un'idea di base e poi il vuoto: per poco più di novanta minuti si ruota attorno ad uno schema preliminare, senza il minimo accenno all'approfondimento di alcun aspetto e non riuscendo (non provando, più probabilmente) a far deviare il discorso verso direzioni altre, più stimolanti alla lunga, risultando presto piatto, ridondante e mostrando così una fatale carenza di personalità e sostanza. E neanche quell'idea, quel motore da cui prende le mosse la narrazione - e che non tarderà a spegnersi entro pochi minuti -, può soddisfare, poiché essa appare già dalle prime battute anacronistica, fuori tempo massimo e con poco (forse nulla) da dare al genere e al pubblico.



E se oltre alla mancata sensazione di stupore prevale anche una profonda noia, è facile spiegare il motivo per cui Sony ha puntato così poco su un prodotto - saltando più di una data d'uscita e programmato improvvisamente con una campagna promozionale quasi invisibile - che sembra inadeguato sotto tutti i punti di vista.



L'incapacità di mostrare i denti

Quello che più lascia perplessi in 65 è la sua identità, o meglio, la sua assenza: un ibrido che strizza l'occhio alla fantascienza ma che mai l'abbraccia appieno, ponendo in secondo piano le enormi possibilità date da mezzi e armi di una civiltà similfuturistica appena accennata - e non è facile contenere l'insoddisfazione data dal non vedere quasi mai tali tecnologie dialogare attivamente con il luogo primordiale e le creature presenti in esso, limitandosi ad essere meri oggetti di scena (durante un combattimento in una caverna si vedrà il vero potenziale di ciò).

Il film di Beck e Woods resta in mezzo, perdendo su ogni fronte nel tentativo di essere sia un action - nel quale gli elementi sci-fi e survival avrebbero potuto (dovuto, viste le premesse e il successivo sviluppo!) giocare attivamente un ruolo chiave per l'intrattenimento, portando, come spesso accade, le difficoltà date dallo svolgimento a tramutarsi in sempreverdi virtù da B movie - che un dramma familiare più contenuto e intimo.



Ogni aspetto si spegne appena prima di esplodere e incidere, lasciando la sensazione di aver assistito solo ad una statica idea iniziale che mette da parte la costruzione sia di un contesto più articolato, pressoché abbozzato, che di personaggi a cui interessarsi - basti pensare a come The Last of Us, attraverso un concetti di partenza per grandi linee simili, riesca con una scrittura brillante ad avvicinare spettatore e protagonisti nel loro percorso - per dar spazio ad un ritmo lontano dal benché minimo appagamento, mal supportato da una struttura narrativa inerte e davvero poco concreta per coinvolgere.

Stupisce come l'insieme arrivi a perdersi pur basandosi su qualcosa, almeno sulla carta, di così elementare, non sfruttando neanche il suo assunto basilare per poter lavorare sulla messa in scena, a conti fatti priva di gusto, epica e senso dell'azione. E lo stesso discorso può esser fatto per il suo protagonista principale: Adam Driver rappresenta perfettamente ciò che si è già detto sull'intero progetto, limitato da uno sviluppo inconcludente con davvero poco su cui lavorare.