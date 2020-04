.45, la recensione del film con Milla Jovovich

La giovane e bella Kat è fidanzata con Big Al, un uomo manesco e violento che si guadagna da vivere come spacciatore di armi e cianfrusaglie rubate. La coppia vive in un piccolo appartamento del Queens, a New York, ed è spesso protagonista di furiose liti nelle quali proprio la ragazza ha la peggio. La migliore amica di Kat, nonché ex-fidanzata, Vic è stanca di osservare i soprusi di cui la protagonista è vittima e al contempo anche Reilly, un socio di Big Al da sempre innamorato di Kat, intende fare qualcosa per porre fine alla situazione.

L'intervento di Liz, un'attivista che si batte per i diritti delle donne e tenta di convincere Kat a denunciare il suo aguzzino alle forze dell'ordine, mette in moto una serie di eventi che coinvolgerà tutte le pedine principali in un gioco di tradimenti e bugie dalle conseguenze inaspettate.

Toxic love

Viene difficile trovare un senso all'esistenza di un film come questo e alla conseguente partecipazione di un cast di primo piano, capitanato dalla splendida Milla Jovovich, che si è prestata a un ingorgo narrativo purtroppo vuoto e privo di alcun interesse. Disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video, .45 vorrebbe essere una sorta di atto di accusa contro la violenza domestica che colpisce nella grande maggioranza dei casi il gentil sesso, ma la sceneggiatura e relativa messa in scena si dissociano progressivamente da qualsiasi potenziale sussulto di denuncia sociale e si inabissano verso i territori di un cattivo gusto gratuito e inutile, con forzati colpi di scena e un epilogo falsamente catartico che creano una profonda irritazione nello spettatore. Da vagiti pseudo autoriali che guardano addirittura allo Zelig (1983) di Woody Allen, con il ripetuto e stancante flusso di interviste, a scene brutali di maltrattamenti tra le mura domestiche, l'ora e mezza di visione è un ricettacolo di soluzioni slegate tra loro e destinate a condurre a una chiusura più ridicola che realmente coerente.

Le vie della violenza

Si assiste a una sorta di involontario gioco delle parti, con i ruoli che sembrano scambiarsi ma senza un adeguato percorso introspettivo concesso alle due figure principali, e le numerose scene a sfondo sessuale - private di una qualsiasi sensualità - che includono anche rapporti lesbo sono l'ennesimo elemento casuale che caratterizza il mal amalgamato insieme. Insieme che punta inoltre su un esasperante over-acting da parte dei suoi interpreti, con Milla Jovovich che urla di rabbia e/o paura in più di un'occasione e un Angus Macfayden irriconoscibile, sia per il fisico ingrassato che per il latitante carisma attoriale, dai tempi di Braveheart - Cuore impavido (dove vestiva i panni di Robert the Bruce, ruolo recentemente ripreso in una sorta di sequel).

La rappresentazione di questo amore tossico, dramma purtroppo sempre attuale, finisce così per risultare un'imprevista parodia che sfocia nel grottesco senza avere mai un'idea degna di nota e non è un caso che la carriera per il grande schermo del regista e sceneggiatore Gary Lennon si sia conclusa proprio sul nascere. Uscito nel 2006, .45 è infatti il suo primo e ultimo film.