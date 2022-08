Altri 365 giorni Recensione: la trilogia erotica Netflix arriva alla fine?

Come vi avevamo raccontato nella nostra recensione di 365 giorni adesso, il secondo capitolo della saga erotica si concludeva con colpi di scena via e via più improbabili, l'ultimo dei quali svelava l'identità di un fratello gemello di Massimo, il protagonista maschile, che aveva preso il suo posto per loschi intrighi e dato ulteriore pepe al triangolo che faceva da sfondo alla trama principale.



Triangolo che ritorna anche in questo sequel quasi immediato - Altri 365 giorni, uscito a soltanto pochi mesi dal predecessore e girato back to back - e che vede nuovamente al centro della vicenda, oltre al già citato Massimo, la bella "sopravvissuta" Laura e il "giardiniere" Nacho, il quale si rivelava essere in realtà l'erede di una famiglia criminale. Sesso e malavita sono quindi nuovamente gl elementi cardine che caratterizzano il terzo episodio, con Laura ancora sconvolta dagli eventi del precedente film e non del tutto sicura dei suoi sentimenti nei confronti del compagno, con il rapporto che sembra attraversare un profondo periodo di crisi. Crisi della quale è intenzionato ad approfittare proprio Nacho, pronto a tutto per conquistare la donna che ama.

Altri 365 giorni: more of the same

Il 50 sfumature di Netflix non accenna a frenare il proprio successo, iniziato nel 2020 - la nostra recensione del primo 365 giorni è a portata di clic - alla ricerca dello scandalo a tutti i costi. A conti fatti di scandaloso vi è ben poco se non la futilità e l'inconsistenza di un'operazione studiata a tavolino per accaparrarsi i favori di un pubblico casual, ignaro delle vie dell'erotismo possibili al cinema e interessato ad una visione gratuita del sesso, non importa quanto questo sia enfatizzato ad hoc per l'occasione.



Squadra che vince non si cambia, con la coppia di registi formata da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes a tornare dietro la macchina da presa e occuparsi al contempo dell'esile sceneggiatura e il trio di protagonisti ormai consolidato dal secondo film pronto ancora una volta ad infiammare la situazione. Di nuovo non vi è effettivamente nulla anche a livello narrativo, giacché le varie dinamiche che si alternano nel corso delle quasi due - sfiancanti - ore di visione sembrano il frutto della fantasia di un bambino di cinque anni, ovviamente arricchite con quell'eros da età più matura.

La fine della saga?

La storia segue infatti risvolti nuovamente imbarazzanti e i tre protagonisti vivono secondo una morale ben più che disgustosa, ognuno pronto a trovare scuse di qualsiasi genere per giustificare comportamenti più o meno abbietti.

La sola cosa a contare è semplicemente l'esibizione sempre più spinta dell'eros, con i corpi umani che sembrano una sorta di manichini impegnati in amplessi meccanici privi di qualsiasi fascino e sensualità, schiavi di un'impostazione che vorrebbe farsi versione patinata del porno, rendendolo a portata di una platea più ampia. Perché se è vero che gli organi genitali risultano sempre prontamente nascosti al punto giusto, per il resto Altri 365 giorni non lascia nulla all'immaginazione, con le varie posizioni ripetute più e più volte nei vari passaggi del film seppur da diversi interpreti e in differenti contesti.



E alla fine non si può che rimanere ancora una volta stupiti per le marcate forzature in fase di scrittura, semplicemente orchestrate per portare a quell'epilogo aperto, con quella battuta finale che lascia con un interrogativo atto a creare la necessaria suspense in attesa di un ipotetico ulteriore proseguimento della saga. Ipotetico giacché i libri che fungono da base all'intera serie sono formati da una trilogia e questo chiuderebbe di fatto le porte ad un ulteriore episodio. Ma è al contempo difficile che Netflix voglia farsi sfuggire dalle mani una gallina d'oro che con il minimo sforzo garantisce il massimo risultato...