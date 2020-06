365 giorni, la recensione del '50 sfumature polacco' su Netflix

Nel bel mezzo di un incontro tra la famiglia mafiosa Torricelli e un gruppo invischiato nella gestione della prostituzione, il padre di Massimo - leader dell'organizzazione - viene assassinato. Cinque anni dopo il ragazzo, erede diretto della cosca, ha preso il posto del genitore e gestisce gli affari in ogni angolo del mondo. Dopo aver fatto ritorno da San Francisco per discutere di un importante investimento, Massimo sente crescere una passione sempre più opprimente nei confronti di Laura Biel, direttrice delle vendite di un hotel di lusso dalle origini polacche. Quando questa si trova in vacanza in Italia con il fidanzato, con cui sta attraversando un periodo di crisi, Massimo decide di rapirla e tenerla segregata all'interno della sua villa.

Se la ragazza entro il passare di un anno non si sarà innamorata di lui potrà riottenere la sua libertà: sarà solo l'inizio di un subdolo gioco psicologico dove la sfera sessuale prenderà sempre più spazio nell'inusuale e violento rapporto tra i due protagonisti.

Le vie del successo

Diventato una sorta di caso mediatico e definito un po' ovunque come la versione polacca di 50 sfumature di grigio (2015), con il quale condivide la fonte letteraria e un erotismo "sadomaso" nelle dinamiche narrative, 365 giorni è il classico esempio di come attirare e incuriosire le masse senza possedere una singola qualità in grado di giustificare il relativo successo. Tratto dal romanzo di Blanka Lipinska - anche questo caso il primo di una trilogia, tanto che un secondo adattamento è già in programma - e ora disponibile nel catalogo Netflix, il film è un'involontaria parodia a sfondo pruriginoso, riempita da un erotismo gratuito ed esibito che scade in più occasioni nel ridicolo (vedasi in particolare le espressioni degli attori) senza il necessario pudore.



La storia viene giocata sui luoghi comuni e come spesso accade proprio noi italiani siamo al centro di caratterizzazioni caricaturali, accento ancor più marcato vista la connotazione mafiosa nella quale vengono raccontati gli eventi, con il cosiddetto fascino del "maschio italico" e relativi canonici stereotipi.

Un anno da dimenticare

Dalla Sicilia a Sanremo è proprio il Bel Paese a fare da sfondo alla maggior parte del minutaggio, per quanto le sequenze in esterni si riducano infine a una spenta riproposizione di topoi, inutile agli eventi chiave della vicenda. Vicenda peraltro molto discutibile dal punto di vista etico, visto il rapporto di dominazione da parte dell'uomo nei confronti della donna qui resa in toni grotteschi e brutali, poco credibile nei suoi risvolti che propendono a un potenziale lieto-fine.

365 giorni è il classico film capace di indignare anche i maschilisti più oltranzisti, giacché la forzatura di un amore in questo modo subdolo non trova adeguata risposta nei traumi e nelle esperienze subite dall'ipotetica coppia.

Dopo una prima parte dove la "resistenza" domina la costruzione del rapporto, la seconda metà è un continuo alternarsi di lunghe scene di sesso estremo, sempre e comunque attento a non naufragare nella pornografia pura.



Nei panni della figura maschile troviamo Michele Morrone, attore visto sia al cinema che in tv in produzioni come I Medici e Sirene, mentre a vestire il ruolo della sottomessa - ma non troppo - Laura vi è la bella attrice polacca Anna Maria Sieklucka, alla sua prima esperienza "importante".

La coppia di registi formata da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, che sulla carta avrebbe dovuto garantire maggior pluralità nella lotta tra i sessi, dirige col pilota automatico seguendo le linee guida del romanzo, dando vita a una messa in scena patinata e priva di quella potenziale tensione che un incipit così scabroso nascondeva al suo interno.