200 metri Recensione: un intenso on the road tra Palestina e Israele

I coniugi Mustafa e Salwa vivono divisi dal muro che separa palestinesi e israeliani in Cisgiordania. Lui infatti ha rifiutato di accettare il visto di lavoro israeliano per poter vivere in quella terra che considera sua e così di notte marito e moglie sono costretti ad allontanarsi. Una distanza, la loro, di soltanto duecento metri, tanto che possono "comunicare" con i giochi di luce da un appartamento all'altro, ma che segna anche un importante attrito nella coppia, che cerca comunque di far funzionare il matrimonio anche per il bene dei tre figli, ancora bambini.



In 200 metri Mustafa sta per recarsi al lavoro quando riceve una telefonata che lo informa che il suo unico maschietto è rimasto coinvolto in un incidente ma per via di un disguido burocratico gli viene impedito di varcare il confine e recarsi nell'ospedale israeliano dove il piccolo è ricoverato, accudito dalla madre. Il protagonista allora non può far altro che chiedere aiuto ad un contrabbandiere che, dietro un lauto pagamento, si offre di accompagnarlo illegalmente in territorio ebreo. Insieme a lui altri passeggeri, ognuno con una propria storia da raccontare...



200 metri: l'ingiusta distanza

Dover percorrere un viaggio di centinaia di chilometri quando la distanza che separa il protagonista dalla sua meta è soltanto poche centinaia di metri. Questo è il paradosso che oltre dare il titolo al film esemplifica al meglio le contraddizioni insite nel conflitto arabo-israeliano, del quale a pagarne le conseguenze come spesso accade sono gli innocenti e le persone comuni.

Proprio per i sospetti di ipotetiche finalità terroristiche e i controlli selettivi, Mustafa si trova costretto ad un'epopea on the road che lo accomuna ad altri individui in cerca di un domani migliore, che si ritrovano a bordo del pulmino nella speranza di superare quel maledetto confine in un modo o nell'altro. 200 metri nella parte centrale mette in scena un buon numero di personaggi secondari, salvo poi "tagliare" nella mezzora finale ad un quartetto esclusivo - protagonista incluso - che permette anche di inscenare un paio di colpi di scena.



Un mondo migliore

Presentato alle Giornate degli autori della 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Premio del pubblico BNL, e scelto come candidato all'Oscar dalla Giordania - senza riscontro - il film scritto e diretto da Ameen Nayfeh, al suo esordio assoluto, arrivato al cinema con I Wonder Pictures. Ci troviamo davanti ad un bello spaccato d'umanità che riflette i mali di un Paese come la Palestina dove anche i più piccoli diritti appaiono negati e un uomo per poter prendersi cura di suo figlio è costretto a ricorrere all'illegalità per scavalcare barriere burocratiche apparentemente incomprensibili, con il razzismo da parte avversa ben esposto in una manciata di battute ai vari checkpoint.

Allo stesso tempo però la storia offre uno sguardo potenzialmente conciliatorio e non è un caso che una delle succitate rivelazioni apra proprio il campo ad un quadro più ampio e sfaccettato, permettendo che la tensione e la diffidenza lascino spazio ad un futuro più lieto. Lo stesso epilogo "famigliare" è carico di speranza e di emozioni, anche per via dell'intensa performance di Ali Suliman - star autoctona vista in diverse produzioni internazionali come nella recente serie televisiva di Jack Ryan (leggete qui la nostra recensione di Jack Ryan 2) - che rende vivo e credibile un protagonista per il quale si trova a parteggiare senza se e senza ma.