2 Lava 2 Lantula!, la recensione: Mahoney contro ragni giganti

Dopo gli eventi del precedente film la carriera dell'attore Colton West è di nuovo sulla cresta dell'onda, tanto che sta lavorando ad una nuova produzione poliziesca ad alto budget. L'uomo deve però prendersi anche cura della figliastra Raya, la quale sta al momento trascorrendo un weekend in spiaggia in Florida insieme ad amici. Fort Lauderdale, questa la meta delle vacanze, viene presa d'assalto da una miriade di lavalantule, giganteschi ragni mutanti che fanno la loro comparsa in corrispondenza di devastanti eruzione vulcaniche.

In 2 Lava 2 Lantula! Colton dovrà così abbandonare il set per proteggere ancora una volta la sua famiglia, con la collaborazione dei suoi storici amici e colleghi Marty e Teddie. Ma per l'occasione dovrà anche affrontare le insidie derivanti dall'intervento dei militari, capeggiati da un poco collaborativo colonnello che farà di tutto per complicare la sua missione.

Monsters

Uno spin-off di Sharknado dove invece che mirabolanti tornado trasportanti squali i protagonisti si trovano ad affrontare altrettanto pericolosi aracnidi generati dalle eruzioni di un vulcano: questo era Lavalantula, produzione marchiata SyFy datata 2015 che riuniva nel cast tre storici volti provenienti dalla saga di Scuola di polizia, ossia Steve Guttenberg, Michael Winslow e Marion Ramsey, rispettivamente interpreti nel franchise parodico degli iconici personaggi di Mahoney, Jones e Hooks.



A solo un anno dall'uscita dell'originale arriva questo sequel, sempre pensato per il mercato televisivo, nel quale i tre simpatici attori si trovano nuovamente ad affrontare la mostruosa minaccia, ancor più pericolosa e temibile nelle sue evolute mutazioni.

Omaggi sparsi

Ovviamente l'intento è quello di non prendersi troppo sul serio e in questo 2 Lava 2 Lantula! (disponibile pure nel catalogo di Amazon Prime Video), titolo ad effetto che gioca coi termini, riesce anche a garantire un innocuo e gradevole divertimento a tema per il relativo pubblico appassionato di trash-movie, con diverse citazioni a grandi classici del cinema di genere e non: dalla scena di violenta (qui edulcorata) tortura chiaro omaggio a quella di Scarface al cacciatore sopra le righe soprannominato Alligator Dundee, dalla fuga/tentativo di nascondersi che riprende pari passo una delle sequenze clou di Jurassic Park (1993) fino ad un finale che menziona a più riprese la resa dei conti di Independence Day (1996), gli ottanta minuti di visione sono ricchi di improbabili rimandi.



La messa in scena com'era prevedibile, avendo soprattutto già visto il primo capitolo, è figlia del basso budget e della concezione di serie-z di partenza, con effetti speciali ai minimi storici soprattutto per quanto riguarda le vedute della città in fiamme e risultati involontariamente grotteschi nella realizzazione in CG degli enormi ragni, ma la ricerca dello spettacolo come sovente in titoli di questo tipo è l'ultimo dei pensieri da parte di uno spettatore che sa a cosa sta andando incontro.