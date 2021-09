12 Settimane, recensione del film Leone d'Oro a Venezia: vittoria meritata?

Audrey Diwan conquista il Leone d'oro alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Premio che arriva dopo la vittoria l'anno precedente di Chloé Zhao con il suo Nomadland, che la vide trionfare anche agli Oscar per la Miglior regia e il Miglior film (trovate qui la nostra recensione di Nomadland). Un riconoscimento nuovamente femminile dopo la conquista solo pochi mesi prima da parte di Julia Ducournau a Cannes della Palma d'oro grazie a Titane che abbiamo ammirato nel suo primo trailer.



Con 12 Settimane Audrey Diwan, regista scrittore del film assieme a Marcia Romano, segna dunque un traguardo che ha una doppia valenza artistica e sociale. La conferma definitiva di un'industria che finalmente si sta spalancando alla parità di genere e insieme il desiderio da parte della giuria capitanata da Bong Joon-ho di dare maggiore risonanza a pezzi di vita sconosciuti e ad oggi silenziati, degni invece di far sentire la propria voce.



Festival di Venezia in fermento

Venezia quindi si apre, per un risultato perfettamente in linea con l'andamento di un panorama cinematografico in fermento, cosciente della valenza che simili vittorie possono apportare, ma non trascurando l'arte delle opere premiate, sulla base dei sentimenti e del coinvolgimento dello spettatore.



Un Leone d'oro affiancato inoltre dalla Miglior regia a Venezia78 a Jane Campion, cineasta di ritorno dietro la macchina da presa dal 2009 e prima e unica vincitrice femminile a essersi vista premiata con la Palma d'oro a Cannes con Lezioni di piano fin proprio al 2021. Quasi un cerchio che si chiude e che in verità è in continua evoluzione, sempre più aperto verso gli sguardi di genere che ci aspettano nel futuro di quest'arte.



12 Settimane: quando la realtà non ha bisogno di sentimentalismi

La meraviglia di una pellicola come 12 Settimane è che riesce a coincidere con l'ottica che la vuole perfettamente inserita nei nostri tempi ed espressione di una presa di posizione chiara e netta all'interno dell'industria, ma allo stesso tempo sa rivelarsi un vero e proprio lavoro di regia, sceneggiatura e recitazione di grandissima cura e attenzione.



Un film che tratta della storia reale della scrittrice Annie Ernaux, messa con difficoltà a parole nel libro autobiografico del 2019, in un balzo all'indietro nel 1963 e a quell'evento che la vide rischiare la propria vita pur di poterne togliere un'altra dal suo grembo. È della Francia omertosa in cui anche solo nominare l'aborto ti avrebbe condotto in carcere di cui parlano il romanzo e il film omonimo, la scoperta di una gravidanza indesiderata perché prematura e la necessità di interromperla arrivando fino alla precarietà delle dodici settimane.



Con una schiettezza schiacciante che pone lo spettatore di fronte alle difficoltà affrontate dalla protagonista intenzionata a seguire le proprie scelte, 12 Settimane non cerca soluzioni emotive o d'impatto per smuovere la coscienza del pubblico. Non ha bisogno di sentimentalismi eccessivi o di manierismi per rendere più accorate le sue scene.



È la verità ciò che scuote dell'opera di Audrey Diwan. È il sapere che l'impossibilità di poter decidere per il proprio corpo, il proprio futuro, la propria indipendenza dipende da persone che quel fardello non lo vivono e vogliono sentenziare sul domani che spetta alla protagonista. È una sessualità inespressa che l'opera sottolinea, il desiderio di vivere la propria libertà eppure il timore costante di dover rinunciare a ogni cosa per l'inattuabilità di prendere decisioni indirizzate solo a se stesse.



12 Settimane aspira alla coscienza delle persone

Partendo dal principio e conducendo protagonista e spettatore fino alla dodicesima e ultima settimana prima della perdita di qualsiasi speranza, la pellicola non enfatizza mai il dramma della ragazza, ma lo osserva con distanza e dignità. Non vuole portare a un sentire comune, ma mostrare come sono andati i fatti.



La determinazione della giovane Anne, il tradimento da parte dei suoi dottori, i rimedi casalinghi per espellere da sé quell'organismo minuscolo fino ad arrivare a rischiare la morte pur di potersi riservare ancora un'alternativa per un domani diverso da quello di donna, madre, utero. Evitare "la malattia che prende solo le donne e le rende casalinghe" simboleggia in 12 Settimane, ma soprattutto nella realtà del 1963 francese e di quella tanto attuale in molti altri paesi, il sacrificare anche se stessi pur di darsi ancora un'altra opportunità.



Semplice, lineare, intento a seguire i giorni di ansie e soluzioni mancate della donna, il racconto di Ernaux viene trasposto con una limpidezza che è la medesima che destabilizza il pubblico. Un reportage degli accadimenti della protagonista, dei suoi tentativi di aborto, della sua scelta negata Un'autenticità che è quella che descrive l'intento dell'autrice: il non voler turbare o scandalizzare nelle sequenze più dolorose, anche fisicamente, ma solamente manifestare l'accaduto, quello che ne è seguito e il diritto di una donna che le è stato negato.



Mostrare non vuol dire scioccare, ma prendere quello che si è vissuto e riportarlo così, come lo ha percepito e attraversato la protagonista. Per attivare la mente, l'empatia, la comprensione verso l'altro. Per capire che ognuno deve poter delineare il proprio percorso senza l'interferenza degli altri. 12 Settimane rende palese ciò che dovrebbe essere assodato e universale e, nell'averlo fatto, riceve uno dei più alti riconoscimenti, il Leone d'oro. Ma è a qualcos'altro che aspira il film: alla comprensione unanime dei diritti delle persone, potendo prendere in mano la propria vita e decidere da sé.