12 fantastici orfani Recensione: tanto dramma e poco sport su Netflix

12 fantastici orfani (in lingua originale, 12 mighty orphans) è il nuovo film diretto da Ty Roberts (This Side of the Dirt, The Iron Orchard), co-scritto dallo stesso film-maker americano in compagnia di Lane Garrison (Prison Break, Bonnie & Clyde) ed ispirato al libro Twelve Mighty Orphans: The Inspiring True Story of the Mighty Mites Who Ruled Texas Football scritto da Jim Dent. La pellicola, in particolare, racconta la storia vera di una squadra di football improvvisata, creata nel 1923 dal leggendario Rusty Russell (interpretato da Luke Wilson) coinvolgendo 12 ragazzi di un orfanotrofio. Quella che all'inizio è sembrata una difficile scommessa, ha poi portato il team a toccare delle vette inaspettate, non senza ostacoli umani e sportivi a lastricare la strada del successo.



Un'avventura sportiva toccante e molto classica nella sua impostazione, che dà molto più peso alle emozioni e ai buoni sentimenti, trasformando l'intera impresa atletica di questi giovani texani in una metafora della rinascita dall'oblio come spesso fanno film di questo genere, andando però oltre rispetto al solito. Perché se negli altri casi lo sport è al centro dell'esperienza cinematografica, in questo è solo un pretesto per costruire un racconto motivazionale e intenso, con un forte collante socio-culturale. 12 fantastici orfani, prodotto da Santa Rita Film Co., Greenbelt Films, Michael De Luca Productions, 12 Productions, approda su Netflix (vi consigliamo di dare un'occhiata ai film Netflix di aprile 2023 e alle serie Netflix di aprile 2023) dopo il lancio avvenuto nel 2021.



12 fantastici orfani: un faro di speranza durante la Grande Depressione

12 fantastici orfani si apre con la voce fuori campo di Doc Hall (Martin Sheen), medico e figura autorevole dell'Orfanotrofio di Fort North, in Texas, che, insieme all'insegnante di matematica e scienze, nonché coach di football, Rusty Russell (Luke Wilson) costruisce una squadra di football di 12 elementi che concorre nel campionato accademico dello stato.

All'interno del film è fin da subito importante il contesto storico: ci troviamo nel periodo della Grande Depressione, in pieni anni '30 del Novecento, con gli Stati Uniti a brandelli e una ricerca costante di un simbolo di rinascita e speranza, un faro nel buio che a quanto pare si concretizza con il gruppo dei Mighty Orphans. La squadra, composta da giovani totalmente lontani dallo sport di riferimento, travalica il mondo sportivo, rappresentando quell'incessante e poderosa spinta morale di cui l'America aveva bisogno in quel momento. È chiaro, quindi, che la pellicola, per quanto parli di football, lo utilizza come pretesto per portare su schermo una storia di redenzione, una favola struggente e potente che è entrata di diritto nella mitologia moderna degli Stati Uniti. La sceneggiatura, per quanto non sia propriamente oggettiva e sporcata da qualche forzatura, è alimentata dai sentimenti alla base della caratterizzazione dei personaggi e dell'intreccio vero e proprio, che ha molti elementi dissonanti con titoli di questo genere, nonostante ne condivida in parte la struttura e alcuni snodi importanti della trama. Non mancano infatti, all'interno della storia, quei passaggi fondamentali che delineano il ritratto corale del team, tra sconfitte e vittorie, litigate e scorrettezze, così come è presente la forza della retorica, con discorsi pre-partita motivazionali e l'ingegno creativo del gioco di squadra.



12 fantastici orfani: il football e alcuni personaggi in secondo piano

12 fantastici orfani, però, non è propriamente un'opera sul football, perché è chiaro che l'intento della regia e della sceneggiatura non è quello di raccontare questo sport in modo dettagliato, ma di presentare solamente le sue caratteristiche fondamentali e basiche, per poi dedicarsi approfonditamente allo sviluppo drammatico dei personaggi e ai cambiamenti socio-culturali che avvengono in quegli anni.

Ecco che quindi, paradossalmente, il football rimane in secondo piano, una delusione per tutti gli spettatori che effettivamente si aspettano un classico lungometraggio sportivo. Ciò è evidente perché proprio i vari membri della squadra non sono tutti scritti e caratterizzati con lo stesso livello di cura e viene detto solo il necessario sul loro ruolo in campo, mentre la scrittura preferisce concentrarsi sulle loro sconfitte e vittorie fuori dal Field of Play.



Appurato ciò, tanta attenzione, sul piano registico, è stata rivolta al passato di Russell, raccontato più con immagini che con la scrittura; una retrospettiva fondamentale non solo per capire cosa ha portato il protagonista a creare il team, ma anche per comprendere ancora di più l'ardente voglia di ripartenza della società americana e il vuoto lasciato dalla guerra. Al contempo la macchina da presa dà poco spazio alle partite in sé, sviluppando in modo più puntuale le relazioni tra i personaggi e ribadendo, più volte, quali sono le riflessioni e tematiche importanti alla base del progetto, che vanno oltre l'esperienza sportiva dei 12 fantastici orfani.

Un lungometraggio che, quindi, è molto centrato e solido sul piano umano, con qualche lacuna nel racconto del football in tutti i suoi frangenti. A margine, un aspetto importante da sottolineare è il cast perfettamente in parte, in particolar modo Michael Sheen e Luke Wilson che danno il volto a due personaggi carismatici e strepitosi, tratteggiando straordinariamente i lati più ardenti e valorosi del loro carattere.