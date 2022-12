A 1000 km dal Natale Recensione: il Grinch spagnolo su Netflix

Se le origini del Natale possono essere trovate in Klaus su Netflix (e nella nostra recensione di Klaus), il film d'animazione scritto e girato da Sergio Pablos, animatore iberico già noto per aver creato l'universo di Cattivissimo Me e con un passato alla Disney, non tiene conto dei risvolti più concreti di questa festività, come l'amore stesso per il Natale. Così, mentre spulciate le ultime ultime uscite Netflix di dicembre 2022, dalla Spagna arriva A 1000 chilometri dal Natale, per raccontarci con il solito canovaccio una storia di tradizioni molto più vicine a noi di tante altre pellicole natalizie.



La Spagna ha il suo Grinch

Tamar Novas è la star del film: interpreta Raul, un revisore contabile che ricorda tanto il Grinch e che se avesse anche un attaccamento per il denaro si sposerebbe bene con una versione odierna di Ebenezer Scrooge. A lui, in realtà, l'unico aspetto che pesa realmente è vedere le persone felici per il Natale: i motivi sono diversi e li racconta con una serie di flashback di volta in volta che qualcuno arriva a chiedergli il motivo del suo odio atavico per le festività natalizie.

Un odio figlio di disgrazie e momenti tristi, che però la narrativa spagnola tende ad alleggerire per trasformarle in vicende non da prendere troppo sul serio, tra cui anche la morte. Raul è pronto, come ogni anno, a compiere il proprio rito natalizio: un viaggio a Cuba, lontano da tutto e da tutti, per sfuggire anche alle telefonate della madre che lo vorrebbe con sé. Rigorosamente maniacale e morbosamente preciso sul lavoro, gli viene affidato un incarico da portare a termine entro il 24 dicembre: svolgere un audit presso una fabbrica di torrone a Valverders, un paesino sperduto sui Pinerei dove lo attende un villaggio che vive in attesa del Natale. Il canovaccio è tipico delle storie natalizie, affrontando il tema come la maggior parte dei film di questo genere decide di fare: un protagonista infastidito dal Natale e da tutto ciò che lo circonda che lentamente viene riabilitato e convertito all'amore per il prossimo grazie a degli eventi esterni che lo condizionano.



Non urlate allo spoiler perché, come si è soliti dire, non è cosa si racconta, ma come. Per questo A 1000 chilometri dal Natale potrebbe quasi provare a offrire qualcosa di diverso, di più piacevole. Vi fermiamo subito, però, perché quella che poteva essere una commedia rapida e divertente, finisce per essere troppo diluita e infarcita di elementi e problematiche che avrebbero potute essere gestite in maniera più sbrigativa.



Un Natale a base di black humor

Il paragone con il Grinch, in ogni caso, finisce per essere calzante, quasi a farci credere che Alvaro Armero, regista del film, abbia voluto ricalcare pedissequamente quanto scritto da Dr. Seuss sul finire degli anni Cinquanta. Il mostro verde, infatti, arrivava nella cittadina di Chinonso per rubare le festività, venendo investito da un'aria natalizia quasi disturbante per lui e per chi osservava dall'esterno: Raul, allo stesso modo, giunto a Valverdes finisce per essere colpito da una parte di un presepe vivente che presto coinvolgerà l'intera cittadina.



Il personaggio è costruito nel miglior modo possibile per evitare che il suo odio per il Natale possa essere privo di fondamenta e così come il Grinch finisce per raccontarcelo con i flashback di cui sopra, fornendoci delle motivazioni che, centellinate, ci mettono dinanzi a un uomo in preda alle sfortune, in grado di raccogliersi sempre nella notte del 25 dicembre. C'è tanto black humor nella narrazione, tipico d'altronde di quella narrazione spagnola che spesso ha caratterizzato le produzioni contemporanee, e Raul ci sguazza, creando un Natale quasi scuro.



Un Natale per due

Tutta la narrazione finisce per essere condizionata da questo canovaccio che ambisce a riabilitare Raul, con l'aggiunta, però, di una sottile linea di thriller: se all'inizio il revisore contabile arriva a Valverdes con l'unico obiettivo di controllare i conti di un'azienda, fiore all'occhiello del paese, nel prosieguo della sua attività finisce per scoprire delle magagne tipiche della conduzione familiare.

Con Peter Vives nei panni di Mateo si creerà una dicotomia che vedrà i due contrapporsi sia sul piano sentimentale, più che scontato, che su quello lavorativo, con l'intenzione di creare un duello che rappresenterà il fulcro della seconda metà del film. Una sfumatura all'interno di un genere che affronta le dinamiche sempre allo stesso modo e che, diversamente dal solito, si lancia in un'esperienza non troppo melensa. Resta da sottolineare, però, che la storia d'amore che Alvaro Armero va a creare vive delle più scontate dinamiche relazionali, tipiche oramai di qualsiasi prodotto da commedia: l'iniziale disastro che poi sfocia in un rapporto basato tra due opposti che si attraggono, destinati però a degli intoppi nel corso del cammino. I cliché natalizi si consumano, l'atmosfera però riesce a compensare, mostrandoci un momento gioviale di un paesino che crede tantissimo in ciò che fa. Tra qualche velleità di troppo, tra cui l'ambito Guinness World Record e la fabbrica addocchiata da facoltosi investitori esteri - e anche delle gag slapstick assolutamente evitabili -, A 1000 chilometri dal Natale finisce per palesare la sua più grande pecca, ossia la durata. Come ià accennato in precedenza, la seconda metà finisce per essere eccessivamente diluita e lenta, accompagnandoci alla soglia delle due ore senza un motivo ben preciso, scevri di qualsivoglia approfondimento sui personaggi che non siano i tre protagonisti.