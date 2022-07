Zombies 3, il cast ci racconta il nuovo capitolo su Disney+

Dal 15 luglio nel catalogo dei film Disney+ di luglio 2022 potete trovare Zombies 3, terzo capitolo della saga giovanile che vede gli abitanti della cittadina di Seabrook aver ospitato nella loro casa un gruppo di non-vivi, che nella seconda pellicola hanno dovuto far fronte anche ad un branco di lupi mannari mentre ora è dal cielo che arriva la nuova "minaccia". È infatti un'invasione aliena quella che aspetta i protagonisti dell'opera, un gruppo di esseri con l'aspetto da umani e una particolare tendenza al colore blu capitanati dal trio composto da Matt Cornett, Terry Hu e Kyra Tantao.



Il terzetto veste rispettivamente i panni di A-Lan, A-spen e A-li, catapultati sulla terra ferma per cercare "l'oggetto più prezioso di Seabrook" che riuscirà a riportarli a casa. In occasione dell'arrivo di Zombies 3 abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con alcuni componenti del cast, dai veterani Milo Manheim e Meg Donnelly, i quali riprendono i loro ruoli di Zed e Addison, fino ai nuovi arrivati Cornett, Hu e Tantao che ci hanno raccontato com'è essere diventati parte della famiglia della pellicola Disney.



Nuovi amici, vecchi zombie

"Ogni film è diverso dal precedente, questo è il bello della saga di Zombies perché la rende sempre più grande." racconta il giovane Milo Manheim, e continua: "È sempre bello tornare a Seabrook, senti che si crea ogni volta una connessione unica. E non solo tra di noi, ma anche con tutti i fan della serie. Tempo fa ho ricevuto un'email in cui la persona che l'aveva spedita mi ha confessato che è grazie a Zombies se ha avuto il coraggio di dichiarare la propria omosessualità e finalmente ora sta col ragazzo che gli piace. Uno non si ferma mai a pensare all'effetto che anche un piccolo gesto, o in questo caso un film, può avere sulle persone.".

Concorda la sua co-protagonista Meg Donnelly, impegnata nuovamente nel suo ruolo da capo cheerleader nel film: "Sembra facile, ma ruota tutto intorno alla tecnica! Trovo che sia uno sport davvero difficile di cui ho ancora moltissimo da imparare.". L'attrice però dovrà mettere in standby il cheerleading visto che dal 27 luglio approderà in High School Musical: La serie, al fianco proprio di Matt Cornett. Commenta la giovane: "È stato incredibile perché i due progetti sono stati girati uno di seguito all'altro e mi piace che si tratti di storie e personaggi completamente diversi. Sarà però strano non vedere ancora Matt in blu!" (scoprite anche le altre serie di luglio 2022 su Disney+).



Invasione aliena

Donnelly si riferisce all'aspetto degli alieni di Zombies 3, tra l'argento e il blu dai capelli fino agli stivali, commentato anche dall'attrice Kyra Tantao: "Una delle cose che mi colpì della sceneggiatura è che c'era scritto che si trattava di alieni "alla moda". Il look è molto futuristico e serviva anche per porsi in contrasto con gli altri personaggi, sopratutto con i lupi mannari. Ma nonostante la differenza nell'aspetto, e nei modi di fare come si vedrà nel film, ci siamo sentiti subito accolti dal resto della crew.".

Senso di partecipazione che ha avvertito anche il collega Matt Cornett, fan della saga di Zombies e finalmente felice di essere entrato a farne parte. Afferma l'attore: "Quando mi hanno scelto mi è sembrata una cosa surreale, ero molto sorpreso. Poi abbiamo cominciato le riprese ed è stato fantastico, anche perché ho potuto recitare accanto a Meg (Donnelly) che è la mia migliore amica. È stata anche una sfida visti alcuni numeri musicali come quello dell'invasione aliena, ma con impegno siamo riusciti a portarli a termine ed è bello poter vedere il risultato del film.". Una saga che, fin dall'inizio ha sempre rappresentato un punto di incontro per tutti coloro che si sentivano diversi o emarginati, i quali hanno potuto trovare a Seabrook il loro posto. E con Zombies 3 la Disney fa un passo decisivo e importante, introducendo il primo personaggio non-binario visto in uno dei suoi lavori. "È eccitante sapere di aver potuto ricoprire questo ruolo." dichiara la giovane Terry Hu, a cui sono stati riservati un compito e un onore non da poco.



"Non ho mai realizzato che in qualche maniera avrei fatto la storia della Disney, me ne sono resa conto solo dopo aver cominciato a ricevere diversi messaggi dalla gente. È un privilegio poter ricoprire questo ruolo su una piattaforma come Disney+ che può arrivare davvero a tutti. Anche perché io stessa, quando ero più piccola, non sapevo bene come identificarmi. Poi sono entrata in contatto col mondo queer grazie a Tumblr e trovare questa parola ha contribuito a capirmi di più. Questo mi ha aiutato molto e spero Zombies 3 riesca a fare altrettanto.".

Oltre al team di alieni del film, per Zombies 3 abbiamo avuto l'occasione di intervistare Chandler Kinney, Pearce Joza e Ariel Rebecca Martin, coloro che nella pellicola sono a capo del branco dei lupi mannari. Assieme agli attori abbiamo commentato uno dei pezzi ballati e cantati più complessi dell'opera e delle imprese affrontate dai loro personaggi, che vanno dal cercare di proteggere i loro amici al riuscire a dichiarare il proprio amore.