X: A Sexy Horror Story: abbiamo parlato col regista Ti West

Il 14 luglio nelle sale italiane arriva un film horror da non dover perdere: X - A Sexy Horror Story è la nuova opera del regista e sceneggiatore Ti West che inquadra con gli stilemi (anche rivisitati) dello slasher un tipo di cinema dell'orrore accattivante pur nella sua valenza più folle e sconsiderata. Abbiamo infatti già analizzato le ispirazioni e le suggestioni del giovane talento dell'horror Ti West, ma stavolta andiamo riportando le sue parole nel raccontare come è nata e come si è sviluppata l'idea del film dalle atmosfere alla Non aprite quella porta, in una variante però peccaminosa e che avvicina l'opera al cinema del terrore con quello delle pellicole per adulti.



La parola a Ti West

In X - A Sexy Horror Story, infatti, i personaggi formano una crew intenta a girare un film porno in una casa nel bel mezzo del Texas, restituendo un alone metacinematografico. "Avevo alcune direttive che volevo seguire per questo mio lavoro." ha dichiarato l'autore "Mi piaceva l'idea di un'opera che parlasse anche di cinema, ma che lo facesse in maniera divertente e coinvolgente. Per questo, nell'intenzione di fare un horror, scegliere un gruppo di protagonisti impegnati a realizzare un film a luci rosse mi sembrava la decisione più sensata, perché guardare come si coreografano quel determinato tipo di scene fa capire ancora di più la finzione che c'è dietro, mostrandone anche la componente ironica.".

Una decisione, quella di unire horror e porno, mossa da Ti West anche per le affinità tra i due generi, soprattutto negli anni Settanta, decennio in cui è ambientato il film: "Nei 70s erano generi in cui non servivano necessariamente tanti soldi e poche persone riuscivano a realizzare un intero film.". Continua il regista: "Si trattava di vero cinema indipendente, in cui chi si metteva al lavoro, ad esempio, non doveva occuparsi solamente di un reparto o di un solo aspetto. Chi girava le scene, infatti, era anche colui che sistemava le luci, posizionava la camera, si occupa di ottenere la pellicola. Non come oggi in cui potrebbe bastare una webcam per fare da soli. Chi lavorava nel cinema horror o in quello pornografico aveva un background molto simile, per questo spesso si entrava in connessione, perché ci si riusciva a capire.".



Il doppio ruolo di Mia Goth

Una sintonia che è la medesima che West ha trovato con la sua protagonista Mia Goth, che in X - A Sexy Horror Story non solo interpreta la bella e giovane Maxine, aspirante stella del cinema per adulti, ma anche la sua controparte Pearl, l'anziana signora che rimpiange i tempi della sua giovinezza.

"Fin dall'inizio il desiderio per il film era quello di avere una sola attrice che ricoprisse entrambi i ruoli." afferma l'autore riferendosi a Maxine e Pearl "Prima di tutto bisognava avere un compartimento per il trucco che fosse all'altezza, ma ancor più un'attrice che fosse disposta ad intraprendere questa sfida. La seconda persona che ho incontrato per mettere insieme il film è stata proprio Mia e quando le ho accennato della possibilità di intraprendere entrambi i ruoli si è dimostrata incredibilmente entusiasta. Voleva assolutamente farlo! E di questo sono grato poiché, in fondo, Pearl e Maxine sono due personaggi diversi all'interno del film, ma è come se incarnassero la stessa persona.". Pearl è un'antagonista insolita, in quanto lo spettatore è portato a provare addirittura una certa empatia nei suoi confronti. Era esattamente questo l'equilibrio che Ti West cercava, una sorta di connubio tra paura e comprensione che desse tridimensionalità alla sua cattiva.



Racconta: "Cercavo un villain a cui lo spettatore si avvicinasse e di cui comprendesse le azioni, pur non giustificandole. Volevo percepisse la crisi che può sopraggiungere quando si diventa vecchi, la quale è specchio di una paura esistenziale. Derideravo perciò creare un contrasto mettendo un personaggio come Pearl che guarda con furia e con rabbia le persone giovani che ha attorno, le quali si stanno godendo i loro anni migliori. Perché quando si è giovani si pensa sempre al futuro, ma quando invece ormai si è anziani è verso il passato che si rivolge lo sguardo. E quello a cui si aggrappa Pearl è un tempo ormai andato, è una giovinezza di cui non può essere più partecipe e che riempie il personaggio di malinconia.".



Shock, paura e desiderio

Oltre alla cattiva di Mia Goth, dunque, a cui verrà riservato un prequel spin-off ("E su Maxine?" viene chiesto a Ti West "Lo spero, ho già alcune idee."), a far parte del cast vediamo anche un'attrice come Brittany Snow, ma soprattutto una oramai vera e propria Scream Queen, la giovanissima Jenna Ortega. "Hanno fatto entrambe un provino che ha fatto centro." rivela l'autore "Non conoscevo bene Jenna quando l'ho incontrata per il provino su Zoom, ma ho capito che era la persona adatta perché aveva abbracciato completamente la follia e l'aspetto sfidante del film. Così come Brittany, anche lei presentatasi con un'audizione eccellente. Loro, come il cast, hanno saputo cogliere subito l'ironia del progetto e l'atmosfera che desideravo e l'hanno riportata benissimo davanti la macchina da presa.".

Un'opera infatti divertente, oltre che violenta e macabra, ma era proprio ciò che bramava il regista: "Non volevo solo un film accattivante, ma che sembrasse veritiero. Per questo sia nella parte della creazione del filmino porno, che nell'esplorazione delle motivazioni dei personaggi sono sempre stato attento ai dettagli. Volevo che il risultato fosse un viaggio per lo spettatore in cui, nella seconda parte del film, inizia a domandarsi cosa potrà mai accadere. Per arrivare poi allo shock del terzo e ultimo atto, dando al pubblico una sensazione insieme di curiosità e pericolo.".



Emozioni tutte centrate quelle di X - A Sexy Horror Story, per un film sanguinoso oltre che caustico e brutale, da vedere al cinema dal 14 luglio grazie a Midnight Factory.