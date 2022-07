The Princess: Joey King, Veronica Ngo e il regista ci parlano del film

Tra i film di luglio di Disney+ compare un action tra videogame e sangue dal titolo The Princess, film con protagonista Joey King nelle vesti di una fanciulla la quale, ritrovatasi nella più alta ala del castello, dovrà affrontare una serie di piani e di peripezie prima di riabbracciare la propria famiglia, ma soprattutto cercando di superare i vari ostacoli che le si pareranno di fronte, composti soprattutto da uomini grossi ed armati (fiondatevi sulla nostra recensione di The Princess). "Non sono mai stata tanto fiera di aver partecipato ad un progetto." dichiara l'attrice, tra le star di film romantici come la saga di The Kissing Booth e la serie premiata The Act "È un film che mi ha fatto uscire fuori di testa. È una pellicola così divertente da fare e da vedere, con una principessa che pensa di non riuscire a superare una delle più grandi difficoltà di fronte a cui si è mai trovata e dove, nonostante si senta stanca e stremata, continua a dare sempre di più.".



Sequenze nel bosco e lotte coreografate

Una vera e propria sfida viste le innumerevoli sequenze di combattimento che prendono praticamente la maggior parte dello spazio all'interno di The Princess. "C'erano tantissimi uomini enormi che volevano uccidermi, ma in verità erano tutti miei amici e questo è stato molto di aiuto nella fase di addestramento." ha commentato King in riferimento alla parte action dell'opera "Mi sono stati enormemente di supporto e questo mi ha permesso di sentirmi sostenuta e in grado di riuscire a fare tutto. Anche la protagonista, infatti, diventa sempre più sicura di sé nel corso del film.". Pellicola dalle scene impegnative proprio perché coreografate ad hoc per creare le continue lotte in cui Joey King si è avventurata.

La sequenza più difficile? Viene chiesto all'attrice, che risponde "Quella assieme a Veronica Ngo nel bosco. Ci muovevano in continuazione e avevamo costantemente le camere che ci riprendevano girandoci attorno. Anche se credo sia anche la scena più rappresentativa tra le due, perché c'è molta forza, ma si coglie anche la loro amicizia e la sorellanza che le unisce.".



Un lavoro, quello svolto da Veronica Ngo, vista in Da 5 Blood e che riprenderà il ruolo di Quynh nel sequel ora in produzione The Old Guard (non perdete le foto dal backstage condivise da Charlize Theron di The Old Guard 2), esaltato dalla sua collega Joey King. Ha dichiarato: "Vedere Veronica in un film action e poter combattere al suo fianco è un'esperienza bellissima da cui si può imparare molto. Guardala è come trovarsi di fronte ad una danza. Ho ancora molto da apprendere sui film d'azione ed è bello potersi migliorare al fianco di qualcuno così capace.".



L'avventura hollywoodiana

È Veronica Ngo a raccontare inoltre la differenza sui diversi modi di fare cinema, arrivando dal suo paese d'origine fino agli studios hollywoodiani: "Andare dai film girati in Vietnam a The Princess è un salto diversissimo. E lo è stato anche lavorare con Le-Van Kiet in una produzione come questa. Quando mi hanno proposto il ruolo e mi hanno detto che ci sarebbe stato lui a dirigerlo mi domandavo come sarebbe riuscito a renderlo sullo schermo, visto che conosco molto più il suo lato dark. Una componente che è stata sostituita in The Princess con un'adrenalina e un divertimento differenti e questo l'ho trovato fantastico.". Come fantastica è stata per l'attrice la collaborazione con Joey King: "È davvero una forza. Così talentuosa. I nostri personaggi sono connessi tra loro ed è quello su cui abbiamo lavorato nel film ed anche nella vita vera. C'era tanto affetto sul set, il quale andava a superare qualsiasi preoccupazione.".

Anche per il regista Le-Van Kiet, come raccontava Ngo, è stata una sorpresa ricevere la chiamata per dirigere The Princess. Lo afferma lui stesso: "Non potevo essere più felice! Anche e soprattutto per la scelta di queste due splendide attrici. Joey è bravissima e questo rendeva il mio lavoro molto più facile. Abbiamo lavorato sulla credibilità di questa principessa e di tutti gli altri personaggi. Abbiamo messo in primo piano la lotta che questa giovane deve intraprendere, quell'urgenza per la sopravvivenza che abbiamo coreografato con le nostre sequenze alternando momenti action ad altri drammatici, come nella scena nella cucina, la mia preferita.". E se si domanda l'ispirazione che ha mosso Kiet per il film, il regista risponde: "Volevo un film con l'action e l'umorismo di Die Hard. Ogni pugno doveva sentirsi!".