Sneakerentola, come un paio di sneakers rivoluzionano Cenerentola

La nuova favola targata Disney+ ribalta i canonici ruoli disnenyani di Cenerentola e vede da un lato come protagonista un ragazzo dalle umili origini, con una famiglia degna del cast di Mean Girls e dall'altro lato c'è la ragazza popolare, ricca e ricercata. Sneakerentola è ambientato nel sobborgo del Queens e nella scintillante Manhattan proprio per sottolineare le due realtà come le due facce della storia, fiaba moderna che vede al posto della classica principessa Disney, un principe in sneakers! Il tutto condito dalla formula musical, già molto famosa nella casa di topolino. Incontriamo il cast in una conferenza stampa globale su zoom dove si è riso molto e si è parlato dei problemi dei giovani di oggi. Prima di proseguire nella lettura vi invitiamo a leggere la recensione di Sneakerentola e di non perdervi le uscite Disney+ di giugno 2022.



Da Cenerentola a Sneakerentola

Everyeye.it: Cosa avete pensato la prima volta che avete letto la sceneggiatura?

Jacobs Choosen: Ciò che mi ha attratto della sceneggiatura è che c'erano così tanti livelli diversi non solo di una storia d'amore tra me il mio personaggio e quello di Kira, ma anche un viaggio di scoperta per amare te stesso e amare da dove vieni. E sento che questa è una lezione così universale che tutti noi abbiamo bisogno di ricordare col passare del tempo devi amare te stesso prima di poter amare davvero qualcun altro nel modo giusto. sento che tutti stanno imparando ad amarsi a un livello migliore, questo è un bellissimo messaggio, e sono davvero entusiasta di far parte di questo progetto.

Lexi Underwood: Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, la cosa che più mi ha colpito, è il fatto che questa è solo una versione moderna di Cenerentola e che stiamo reinventando il modo in cui vediamo principesse e principi. quando si tratta di questo magico mondo Disney e principesse, spesso, ci sono state molte principesse che non mi assomigliano, con cui non sono stato in grado di relazionarmi. Ma anche il semplice fatto che crescendo alle ragazze viene detto e insegnato che per sentirti principesse o capi, c'e bisogno di un uomo che lo confermi. ho avuto bisogno di far parte di questa storia perché per me c'era una grande mancanza di verità in quelle storie crescendo.



Mi sento davvero fortunata a sentirmi come se fossi in questa nuova era, di creare questi ricordi fondamentali per i bambini dove possiamo reimmaginare il modo in cui vediamo le nostre storie d'infanzia e che, si spera, influisca sulla nostra crescita negli anni. Quindi sono davvero entusiasta di far parte di questo progetto.



Everyeye.it: Se vi avessero detto che sareste diventati i protagonisti i una nuova Cenerentola, ci avreste creduto?

Lexi Underwood: No. Sicuramente no. Cenerentola era la mia storia preferita da piccola. Ho delle foto di me vestita da Cenerentola, tipo, giuro per almeno tre anni di fila. ero ossessionata dalla storia della crescita, quindi se tornassi indietro mi direi "Lex, sai, ci sarai in questa storia. Sarai in un racconto moderno di Cenerentola" sicuramente però urlerei e non ci crederei. Quindi, è come un momento di chiusura del cerchio. E `veramente forte."



Jacobs Choosen: Faccio eco a ciò che Lexi ha detto. Come avrei mai potuto immaginare di essere una persona così benedetta per essere parte di un progetto come questo? davvero la Disney ha plasmato la nostra infanzia con così tante belle storie tra cui Cenerentola. Quindi essere in grado di essere in questo franchise, essere parte di una storia così classica e sapere che i bambini cresceranno e guarderanno questo e che sarà la loro storia di Cenerentola è qualcosa che non puoi davvero immaginare o nemmeno desiderare. mi sto ancora dando un pizzicotto.



Canta e balla!

Everyeye.it: Avevate già esperienza come ballerini?

Jacobs Choosen: Questa è la prima volta che ballo davvero a quel livello. sono cresciuto ballando, tipo, alle feste, per me la musica come per divertimento, ma non sono mai arrivato ad un livello di apprendimento della coreografia. Come il canto, nel quale mi sento più a mio agio perché sono cresciuto cantando, quindi quella era la zona di maggior comfort per me.



La musica è stata la mia prima introduzione all'intrattenimento, quindi è stato un po' più confortante e più nelle mie corde. abbiamo fatto un sacco di lavoro di squadra e un sacco di giorni insieme solo per allenarci e provare davvero a fare una bella performance, non solo ballando, ma portando quella magia Disney che è più grande dei semplici movimenti. sono entusiasta che le persone vedano questi numeri di ballo davvero pazzi ed elaborati che abbiamo studiato per mettere insieme.

Lexi Underwood: Io sono cresciuta cantando e ballando. il mio background, il modo in cui ho iniziato, è stato attraverso il teatro musicale. Il mio primo lavoro in assoluto è stato a Broadway. È stato davvero fantastico poter attingere a quelle radici. L'ultima volta in cui ho fatto qualcosa di musicale è stato quando avevo, tipo, 12 anni, è stato davvero bello essere in grado di portare quelle radici di Broadway su questo progetto, soprattutto se si tratta del mondo del cinema e della TV. I coreografi poi mi hanno motivato e spinto davvero molto, anche perché ero fuori allenamento da un po'. è stata un'esperienza davvero magica, mi ha aiutato ad avere più amore per il mondo del teatro musicale che è davvero bello.



Un film che si interroga sul senso di appartenenza, sull'importanza del posto dal quale provieni, che piano piano pone le radici dentro di te e ti plasma, ma ciò non vuol dire che non si è pronti ad accogliere un cambiamento e soprattutto di emanciparsi. Un film che ribalta i classici, li reinventa avendone massimo rispetto e li porta nell'era moderna, dove qualsiasi ragazzo potrà identificarsi con questi personaggi. Senza tralasciare quella Magia Disney necessaria a rendere tutto speciale. Sneakerentola vi aspetta su Disney+.