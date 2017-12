Seven Sisters: intervista esclusiva al regista Tommy Wirkola e a Noomi Rapace

Ospite del 35° Torino Film Festival, Tommy Wirkola approda nel capoluogo piemontese per presentare in anteprima la sua sesta fatica dietro la macchina da presa: Seven Sisters. Ad accompagnarlo c'è anche la star Noomi Rapace, che nella pellicola dà vita a ben sette personaggi diversi e per di più sorelle. Per Wirkola si tratta di un ritorno a una produzione dal respiro internazionale dopo Dead Snow: Red vs. Dead, girato nella sua natia Norvegia; aveva, infatti, debuttato in lingua inglese con Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe ed è da poco sbarcato nelle sale italiane (30 novembre) con la sua ultima fatica, che nel mondo è stata distribuita da Netflix. Di seguito potete leggere la nostra intervista a regista e attrice.



Il concept originale dello script prevedeva che i protagonisti fossero sette fratelli e non sorelle, in seguito la volontà di scritturare Noomi Rapace ha portato a un'ampia riscrittura. Come si evolveva inizialmente la storia?



TW: "In realtà era più o meno lo stesso film, ma più grande. Era stato pensato per essere prodotto da un grosso studio, o quasi. Quando sono salito a bordo del progetto non abbiamo solo cambiato i protagonisti, da fratelli a sorelle, ma lo abbiamo realizzato anche su una scala più ridotta. C'erano altre scene in grandi set che siamo stati costretti a tagliare dallo script a causa del budget, quindi ho cercato di renderlo più personale e più grezzo, ho aggiunto anche molto del mio humour e forse l'ho reso più violento di quanto fosse, ma il cuore del film, il percorso che si segue è rimasto".



Il film è diviso sostanzialmente in due parti distinte: una molto intima e personale, ancorata alla scoperta delle protagoniste (di circa 40 minuti), e una decisamente action che accelera la narrazione. Un mix di elementi ricercato?



TW: "Di sicuro dal momento in cui ho preso in mano il progetto sono cambiate molte cose, ma il problema principale è che quando hai sette sorelle interpretate solo da un'attrice devi spendere del tempo per conoscerle, distinguerle. Quindi, volevamo essere sicuri che il pubblico si affezionasse e capisse bene tutta la situazione di partenza, in modo da essere emotivamente coinvolto; dopodiché, una delle sorelle scompare e, come avete detto, per i primi 40 minuti è più un thriller che un action movie. Personalmente, però, mi piace molto quando nei film c'è un mix di più elementi ed è quello che cerco di fare, quindi sì, la prima parte è molto calma, drammatica in un certo senso, ma poi si cambia decisamente marcia. Mi piace molto".



Nell'approccio a questo tipo di film, quali sono state le sue ispirazioni principali?



TW: "Beh, ci sono due film usciti recentemente che mi sono davvero piaciuti: Looper e Repo Man. Hanno grandi idee al loro centro e grandi scene d'azione, così come anche bellissime scene drammatiche e, inoltre, quando guardiamo questi due film, il futuro che dipingono è molto vicino al nostro futuro ed è quello che abbiamo voluto inserire anche nel nostro film. Personalmente, invece, sono cresciuto con i veri classici del genere: RoboCop, Atto di Forza, Starship Troopers, tutti hanno queste grandi idee di partenza, ma c'è anche parecchio humour, action e violenza combinati perfettamente. Molto di Seven Sisters deriva da questi film".



Quello del surriscaldamento globale è un problema molto serio che sta tenendo impegnata la comunità scientifica. Pensa che il futuro dipinto in Seven Sisters possa concretizzarsi un domani?



TW: "Penso molto a come si comporta il villain della storia, interpretato da Glenn Close: lei ha ragione, ha ragione sotto molti punti di vista, ma ovviamente la sua soluzione al problema è sbagliata, non possiamo iniziare a uccidere. Non so davvero se si realizzerà e non ho una soluzione al problema. È una delle sfide più grandi del nostro tempo e non c'è una soluzione facile, ma a un certo punto dovremo fare delle scelte, tutti noi. Qual è la soluzione? Non lo so davvero".



Insomma, lei è un pessimista. Giusto?



TW: "Si, credo che il mondo andrà in rovina. Ma ho speranza. C'è quello che pensa la mia testa e poi quello che pensa il cuore".



Per prepararsi meglio ad interpretare ben sette personaggi, per di più sorelle, ha preso ispirazione da qualche altra interpretazione, recente o del passato?

NR: "Per questo film in particolare non proprio, ma sono un grandissima fan di Sean Penn, Robert De Niro, Christian Bale, attori di cui ho sempre guardato il lavoro, Meryl Streep ovviamente, ho guardato tutto quello a cui hanno lavorato, quindi immagino di esserne stata influenzata e ispirata. Per questo film, invece, la sfida è stata quella di guardare dentro me stessa e credo che sia stata l'esperienza più solitaria che abbia mai avuto, perché non dovevo interagire con nessun altro, ero solo io in una stanza, da sola. Quindi dovevo trovare un modo di lavorare e di recitare quando non ero in contatto con altri. Ho dovuto quasi ricrearmi da zero, non potevo mai essere aperta e spontanea, ma tutto doveva essere pianificato e preciso. Perché quando sei con altri attori, puoi improvvisare e seguire il flusso; non potevo fare nulla di tutto ciò in questo film".



Nel corso delle riprese ha avuto l'opportunità di dirigere le proprie controfigure. Le è piaciuto? Magari le ha fatto venire voglia di passare dietro la macchina da presa?





NR: "Si, penso che un giorno succederà. Curiosamente, proprio mentre ero sull'aereo che mi portava qui, mio figlio era seduto accanto a me e ci stavamo chiedendo a vicenda: ‘Dove ti vedi tra cinque anni?' e lui è stato molto divertente, mi diceva: ‘Ho inventato questo nuovo computer, sono miliardario, faccio musica e sono un giocatore di football', è stato incredibilmente buffo, e poi mi ha detto: ‘Probabilmente tu dirigerai un film' e io gli ho risposto: "Si, forse". Sai, è da quando avevo 19 anni che sono sempre molto coinvolta in tutto il processo di produzione e adoro guardare gli altri attori, mi sento molto felice quando vedo la gente compiere progressi, far venire alla luce delle idee, il loro coraggio, quindi per me essere un'attrice non ha a che fare solo con me stessa, ma anche con tutti gli altri. Si, riesco a vedermi come regista, in futuro..."