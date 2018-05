Paolo Sorrentino e Loro: i sentimenti come chiave di lettura dell'attualità

L'attuale primavera cinematografica italiana è alquanto in fermento. Se da una parte ci sono gli Avengers che macinano record su record, nel nostro Paese come nel resto del mondo, dall'altra c'è attesa per il ritorno di Matteo Garrone al Festival di Cannes, con il suo Dogman, e per vedere l'ultimo film di Paolo Sorrentino al completo. Di Loro è infatti uscita una prima parte il 24 aprile scorso, 100 minuti di belle donne, festini e droghe utili a raccontare un preciso periodo storico della nostra Italia recente; utili a tracciare tutte quelle figure che con mire espansionistiche hanno per anni inseguito e idolatrato un personaggio come Silvio Berlusconi, deus ex machina della vita underground, della politica e dello spettacolo. Proprio sull'imprenditore di Arcore si concentra Loro 2, seconda parte dal registro completamente differente rispetto alla prima che arriverà in sala il 10 maggio prossimo. Del film parleremo sicuramente in modo approfondito nella nostra recensione, questa mattina a Roma abbiamo però incontrato l'autore e gli interpreti per discuterne in maniera diretta, senza filtri.



Originalità

Partiamo dalla costruzione del film, chi ha visto Loro 1 sa che ci sono dei personaggi realmente esistiti e altri di contorno più stereotipati: "Negli ultimi giorni sui giornali è partito il gioco del 'chi è chi', critici e giornalisti hanno cercato di dare un volto e un nome reale anche a quei personaggi palesemente inventati: è un gioco inutile. Spesso ho usato dei nomi veri per convenienza diretta, tutti gli altri personaggi sono di finzione, caratteristica che mi ha permesso di spaziare e spostarmi al di là della cronaca, dunque i riferimenti alla realtà sono tutti espliciti. Inutile associare a queste figure nomi reali che non volevo affatto rappresentare." Quando si va al cinema a vedere un film di Sorrentino ci si aspetta sempre qualcosa di particolare, riconoscibile, eppure molti accusano il regista napoletano di imitare maestri sacri come Kubrick o Fellini: "Molti mi dicono che faccio film alla Sorrentino... beh sono io, non è mica facile uscire da se stessi. Capisco che il mio stile può stancare più di qualcuno, ma mi appartiene. Quando mi accusano di copiare gli altri penso sempre a quel detto che recita 'Se cerchi di copiare e non ci riesci, è lì che diventi originale'. Beh anche i detrattori in questo devono riconoscermi una grande originalità perché non riesco a copiare nessuno".



Fra religione e politica

Dal "papa rock" della serie TV The Young Pope a una figura complessa come Silvio Berlusconi: quale delle due idee è stata più difficile da trasformare in film? "È stato più difficile lavorare su Berlusconi. Il mio papa era un personaggio assolutamente di finzione, non esisterà mai un Santo Padre come Lenny Belardo, questo mi ha permesso di essere libero in tutto. Con Berlusconi ho dovuto attenermi alla verosimiglianza perché è un personaggio reale, che ha fatto cose ormai documentate, ho dovuto fare molta più attenzione." Nonostante quel che si potrebbe pensare, Loro è tutt'altro che un film schierato politicamente, non concede nessun moralismo o giudizio: "Sarebbe stato stupido da parte mia fare un film ideologico con al centro il berlusconismo, non era questo che mi interessava. Mi incuriosiva molto di più la sfera dei sentimenti, tutto ciò che si nascondeva dietro il politico Berlusconi, il film infatti non è né un attacco né tantomeno una difesa nei suoi confronti e in quelli di ciò che ha rappresentato. Anche se Veronica nel film gli rivolge alcune domande chiave che in molti avrebbero voluto fargli, non sono io che parlo per sua bocca. Indago semplicemente la dimensione dei sentimenti, io non sto da nessuna parte nel film, non mi schiero con nessuno. È soprattutto un'opera sulla paura, sulle paure che noi tutti abbiamo, è questo che rende attuale il film, non i fatti raccontati che ormai sono storia. Umberto Contarello, con cui ho scritto la sceneggiatura, pensa sia un film in costume, proprio perché affronta una parentesi forse chiusa della nostra storia recente. Sono i sentimenti che rimangono invariati nei secoli, che si sviluppano col tempo."



Dal particolare all'universale

Chi ha dato volto e sembianze alle paure di Paolo Sorrentino se non Toni Servillo ed Elena Sofia Ricci? "Ho avuto la fortuna di fare Il Divo prima di questo film" ci ha detto l'attore napoletano che interpreta Berlusconi, "nel senso che ho potuto confrontare i due personaggi. Andreotti era un personaggio schivo, che si muoveva di soppiatto nei palazzi della politica, che con la sua introversione alimentava il segreto; questa volta parliamo di un divo differente, Berlusconi è totalmente estroverso, la sua politica vive di eccessi, di immagini, di riflettori, una figura che si muove sul piano pubblico in maniera quasi ossessiva. Paolo lo ha allontanato dai salotti della politica, lo ha messo tutto il tempo nella sua paradisiaca reggia sarda e questo mi ha fatto capire quanto volesse distaccarsi dalla sfera reale per abbracciare il simbolismo. Parliamo di un leader che attende il momento buono per tornare in scena, sopravvive, campa quasi alla giornata, questo mi ha incuriosito molto."



Dietro un grande uomo però c'è sempre una gran donna, lo sa bene Elena Sofia Ricci che si è trovata a impersonare Veronica Lario, un figura moderata, elegante, che forse aveva poco da spartire con il Berlusconi recente: "Mi sono preparata leggendo la sua biografia, affrontando la sceneggiatura però mi sono accorta che la figura di Veronica in realtà riguardava un po' tutte le donne. Lei affronta il tema del disincanto, dell'amore perduto, del distacco, di un progetto che si sgretola fra le mani, la malinconia, il dolore di una fine, la paura di invecchiare, insomma tutti elementi che tutte noi temiamo. Personalmente ho cercato di dare al personaggio estrema umanità grazie anche al mio bagaglio d'esperienze, ho 56 anni e anch'io ho conosciuto il dramma della separazione ad esempio. Un dolore che, insieme alla difesa della dignità, rappresentava un elemento universale, comune a molte donne. Riguardando il film non ho ritrovato me stessa, neppure Veronica a esser sincera, c'eravamo noi donne sullo schermo."



La tenerezza

Parliamo dunque di un progetto molto particolare, sempre al confine fra la storia e la fantasia, dov'è dunque il vero sigillo di Paolo Sorrentino? Dov'è davvero il suo sguardo? "Il mio sguardo è nel tono adoperato, nella tenerezza. La cronaca attualmente è sempre emotiva, nervosa, penso invece che i libri e i film siano l'ultimo avamposto della comprensione, anche quando rischiano di risultare sgradevoli a molti. Penso che valga la pena correre il rischio per raccontare ed esprimere qualcosa. Motivo per cui partiamo da una storia d'amore per affrontare altri temi universali, sta tutto nei sentimenti." (Foto conferenza: Aurelio Vindigni Ricca)