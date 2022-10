Licantropus: Michael Giacchino ci racconta lo speciale Marvel su Disney+

Licantropus, l'horror del MCU che ha cambiato titolo per omaggiare il nome italiano della testata fumettistica (in originale Werewolf By Night), è sicuramente uno dei progetti più intriganti sfornati negli ultimi anni dalla Casa delle Idee. Ha infatti una miriade di frecce al suo arco: lo stile in bianco e nero lo aiuta a distinguersi immediatamente dal marasma di produzioni targate Marvel Studios che ci ha sommerso dallo scorso anno; può attingere ad un immaginario orrorifico e mostruoso di ottima fattura, d'altronde la speranza neanche troppo velata è che possa causare sull'universo condiviso lo stesso effetto che ebbero i fumetti; e infine l'idea di proporre - magari ciclicamente? - delle presentazioni speciali può ampliare non solo l'offerta, ma soprattutto la libertà d'azione di registi e sceneggiatori, spinti a giocare con la formula Marvel persino in modo maggiore rispetto al format seriale.



E quindi Licantropus rispetterà tutte queste aspettative? Questo non lo sappiamo, o meglio, non possiamo ancora dirlo, ma abbiamo avuto il piacere di chiacchierare un po' con il regista Michael Giacchino, al primo vero banco di prova nella regia di un live-action dopo una carriera passata a comporre memorabili colonne sonore.



Tra molti, perché proprio Licantropus?

Un'intervista che non poteva iniziare in modo migliore, in quanto Giacchino ha quasi esultato di gioia nel sapere che venissimo dall'Italia, e che ha preso il via da una domanda abbastanza necessaria: perché Werewolf by Night? "È stata immediatamente la prima risposta che mi è venuta in mente quando Kevin (Feige, ndr.) mi ha chiesto cosa avrei voluto dirigere. Io amo i monster movie, sono cresciuto con loro, è così che passavo religiosamente i miei sabati. Come se fossi andato in chiesa, mi sedevo davanti al televisore con mio fratello e ne guardavamo quanti più possibile.

Sono pellicole spaventose, trattano avventure elettrizzanti e avvenimenti folli, ma il nocciolo è costituito da persone con problemi e ho sempre provato una certa empatia per questi mostri. Erano persone controllate da qualcosa più grande di loro ma non potevano fare nulla, non potevano risolverlo e l'aspetto affascinante era proprio osservarli mentre vivevano e lottavano con questi problemi.



La scelta poi (tra Jack Russell e Jake Gomez, le due incarnazioni di Licantropus, ndr.) è stata facile: io sono cresciuto con Jack Russell e i suoi fumetti, ho ancora molti numeri di Werewolf by Night degli anni ‘70. Certo, ne abbiamo dato una reinterpretazione molto differente, ma fa parte del gioco ed eravamo sicuri ci fosse spazio di manovra". Parole proferite oltretutto con un pizzico di emozione, citando un quantitativo incredibile di ispirazioni, da Ultraman a Wolf Man fino a Poltergeist.



Ci sarà un futuro?

A prescindere dalla riuscita o meno di questa presentazione speciale, una cosa è certa: Giacchino ha messo del cuore nel progetto, nel portare su schermo un personaggio che, è inutile negarlo, ha vissuto una stagione fortunata negli anni ‘70 e poco più. Un amore confermato poi anche dall'ardore con cui ha parlato del futuro di Jack Russell: "Adorerei fare ancora di più con questo personaggio. Con la Marvel stiamo parlando di una marea di progetti e idee possibili, ma ovviamente nulla è ancora concreto.

All'ordine del giorno la priorità era naturalmente vedere se potevamo realizzare qualcosa come Werewolf by Night e, qualora venisse apprezzato, penseremo a cosa potrebbe venire dopo. Io sono assolutamente disponibile, non mi sarei neanche messo in gioco se non amassi questi personaggi e il loro potenziale. E sono stato più che fortunato a poter lavorare con attori del calibro di Laura Donnelly e Gael Garcia Bernal, ma non solo. Insomma, se ci fosse l'opportunità di proseguire, io salterei subito a bordo".



Un entusiasmo quasi fanciullesco che in fondo è sempre bello sentire, di un fan che si è costruito una carriera di altissimo profilo e che ad un certo punto ha avuto l'opportunità nonché la convinzione ferrea di convincere Feige di lavorare su un piccolo sogno. Sono storie piacevoli da ascoltare e con le recenti dichiarazioni proprio di Feige sull'importanza per l'MCU di Werewolf by Night, il sogno potrebbe allungarsi ancora per un po'.