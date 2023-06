James Mangold: 'Indiana Jones 5 è attualità, Harrison Ford un vero artista'

Durante un incontro in collegamento Zoom ho avuto l'opportunità di scambiare due chiacchiere niente meno che con James Mangold, regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Ora, l'ultima pellicola dedicata al personaggio di Harrison Ford non mi ha fatto strappare i capelli (e lo dimostra la recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino sulle nostre pagine), eppure Mangold rimane un creativo trascinante e piacevole da ascoltare. Vi riporto dunque le sue riflessioni su Indiana Jones, ma anche sui suoi lavori precedenti (come visto nella recensione di Logan) e in generale sull'industria dei grandi Blockbuster.



L'eredità di Spielberg

Anzitutto, James Mangold ha ragionato sul valore dell'eredità della tetralogia di Spielberg, da I predatori dell'arca perduta a Il regno del teschio di cristallo: "Penso di aver messo le cose in modo leggermente diverso che in passato. La sfida più grande, quando sono salito a bordo e la sceneggiatura non era stata ancora definita, era quella di capire come raccontare una storia che avesse rilevanza oggi e che avesse anche rilevanza per una storia di Indiana Jones ambientata negli anni Settanta.

Una storia che in qualche modo trattasse onestamente anche la sua età e che non facesse finta che avesse 40 anni quando in realtà il personaggio si avvia verso gli 80. Per me sarebbe stato un patto essenzialmente disonesto, anche se tutti noi desideriamo vivere la nostra giovinezza per sempre. Anche in una storia fantasy come Indiana Jones c'è sempre una certa misura di realismo, e la realtà è che il nostro protagonista è diverso da com'era prima. E solo perché potrei sostituirlo con uno stuntman ogni volta che compie un'acrobazia non significa che il film diventa necessariamente migliore, diventa solo meno onesto su come dovrebbe essere questo personaggio in questa specifica fase della sua vita. Quindi la sfida era questa e la risposta a questa sfida è arrivata con l'idea di una reliquia basata sul tempo, un tempo che ci fa invecchiare anche come eroi e un tempo in cui il mondo cambia intorno a noi e ci costringe ad adattarci agli anni che passano. E poi il tempo come archeologo: Indy è sempre stato concentrato su ciò che c'è dietro di lui, e in questo caso il tempo è anche rilevante per quello che gli riserverà il futuro".



Sempre parlando di legami con il passato, perché tornare ai nazisti pur ambientando la storia negli anni Settanta? Ecco la riflessione del regista: "Penso che ci siano alcune cose all'interno di un universo narrativo che sono costanti e credo che la battaglia di Indy contro l'ignoranza, il fanatismo, le bugie e il fascismo sia una di quelle costanti. Trovato interessante l'idea che ci fossero dei nazisti che vivono in un mondo moderno. Non in quello che abbiamo conosciuto nei primi tre film di Indiana Jones; quelli si svolgono in una sorta di periodo d'oro, non solo del cinema, ma di una storia mondiale negli anni Trenta e Quaranta, quando il nostro senso del giusto e sbagliato era abbastanza cristallino per tante persone.

Penso che questo mood abbia dato corpo a quei film, che nel noto e nello stile erano ben inseriti nella Golden Age: il tuo eroe indossava un Fedora e portava alla cintura una frusta e un revolver, e credo che Steven Spielberg e George Lucas si siano ispirati proprio allo schema classico della Golden Age, che raccontava storie a senso unico seguendo un senso "dall'alto verso il basso". La sfida, arrivati al quarto film e nel mio caso al quinto film, sia che Indiana Jones adesso si svolge in un periodo di modernismo, e sia ne Il Regno del Teschio di Cristallo sia ne Il Quadrante del Destino non esistono più certe unità tematiche.



Negli anni Cinquanta, nel caso di Indy 4, e negli anni Settanta come in Indy 5 il mondo non è più così chiaro sul bene e sul male: il nemico del mio nemico è mio amico, il mondo non sta più cercando così chiaramente di scoprire i segreti del suo passato, ma guarda molto di più alla cultura giovanile. Anche il periodo culturale non è quello delle generazioni precedenti, si guarda avanti, e le nuove generazioni rifiutano ciò che è stato fatto da quelli che li hanno preceduti.

Tornando ai nazisti, ho tentato di raccontare qualcosa di nuovo su come sono sopravvissuti dopo la loro epoca, a come si sono infiltrati nella vita occidentale, come sono diventati parte di essa e come si è evoluta la loro filosofia. Voglio dire, nel caso del personaggio di Boyd Holbrrok hai un ragazzo del Sud americano che giura fedeltà ai nazisti. Per me questo è stato non soltanto un riflesso dei tempi attuali, ma anche di quelli moderni, in cui questi sentimenti, queste forze, ora occupano posizioni nuove nel nostro mondo e risultano meno evidenti, è più difficile identificarle così rapidamente".



Da Logan a Henry

Inevitabile chiedergli un commento su Harrison Ford, leggenda del grande schermo, e sul rapporto che i due hanno sviluppato sul set: "Il sogno di una vita. Siamo amici da un po', ho lavorato con lui come produttore in un film e mi ero avvicinato molto a lui in questi anni. Lo adoro. Voglio dire, è una delle nostre icone e leggende del grande schermo e, trovo non sia scontato dirlo, è anche un attore unico al di là della sua celebrità. Spesso la gente divide le star del cinema dagli attori, credo che quando lavori con Harrison Ford vedi prima di tutto il suo spessore attoriale e la sua professionalità: lavorare con lui non è come avere una star che pretende di avere le battute migliori o le scene principali.

È un vero artista, che scava nell'umanità del suo personaggio. Penso infatti che il fascino dei film di Indiana Jones, e del lavoro di Harrison in generale, sia costruito non solo sul suo bell'aspetto e sul suo fascino, ma anche sul fatto che lui ama esplorare le debolezze, le eccentricità e persino i difetti dei suoi personaggi. Anche quando è in una posizione eroica, o da protagonista, non ha paura di permettere al pubblico di empatizzare con lui e di immedesimarsi in un eroe che è più simile a te o a me, e questo include anche il suo umorismo, che credo facciano così tanto parte della sua interpretazione di Henry Jones".



James Mangold ha diretto due film molto diversi che raccontano la fine di un'era: Logan e Indiana Jones 5. Gli ho chiesto se ha sentito la responsabilità sulle proprie spalle: "Indubbiamente sì. Sono film molto diversi. Di Logan mi ispirava l'idea di raccontare un eroe virtualmente indistruttibile che ha trovato vulnerabilità in lui.

In realtà è molto difficile fare un film su un personaggio indistruttibile, perché significa che non ha nulla da perdere, non può essere ucciso. Ma l'aspetto più interessante di Logan è che ovviamente può essere raccontato in tutte le sue sfumature dolorose, e in questo è una sorta di metafora sul mostro di Frankenstein. Una creazione sia della natura che dell'uomo, che lo ha reso un'arma vivente e ha trasformato la sua vita in un percorso di consapevolezza sull'essere una macchina da guerra. E quindi devi trovare delle risposte su come può un personaggio simile trovare la pace. Indiana Jones, invece, innesca un altro tipo di discorso, quello di un eroe al suo tramonto, ma ha un tono e uno spettro completamente diversi. Nel senso che i film di Indiana Jones sono divertenti, sbarazzini, a differenza di molti film di azione e avventura. Ora, Logan è certamente agli antipodi come atmosfera, l'azione in Indiana Jones non è così brutale, è più giocosa, diventa quasi una sorta di balletto o numero musicale, e molto spesso presenta anche tanti spunti comici. Credo sia una rappresentazione di come Steven Spielberg intendesse rappresentare il cinema action in passato.



Io ho provato a farlo ispirandomi sia a Buster Keaton sia a James Bond: la differenza è che Keaton ha sempre interpretato un essere umano fragile sopraffatto dalla contrapposizione tra l'essere umano e coraggioso al tempo stesso, spesso sopravvivendo solo per pura fortuna e non per abilità o strumenti particolari. Penso che questa sia una parte molto importante di ciò che rende i film di Indiana Jones affascinanti, il fatto che l'eroe non è un Dio o uno scudo inarrestabile contro ogni danno, ma è un essere vulnerabile".



Dagli indie a Indy

Qualche riflessione anche sull'elemento sovrannaturale del film, rapportato invece alla concretezza del personaggio: "Una delle cose più belle del personaggio di Indiana Jones è che è un uomo di scienza e logica, che rimane sempre piuttosto laico nonostante ogni film lo metta costantemente di fronte a cose che vanno oltre ogni immaginazione. Affronta in modo logico e scientifico il mondo e non crede nella magia, piuttosto preferisce credere in ciò che può essere spiegato. Ma questo film non si svolge nel 2023, ma nel 1969, ed è un'ambientazione perfetta per questo tipo di discorso. È un'era che ha segnato un po' l'inizio della fine di un mondo che si basa sui fatti, è il momento in cui è iniziato quel tribalismo che viviamo ancora oggi, in cui tutto è parte di qualcos'altro ed è progettato per dimostrare il risultato che desideriamo".

Qualche parola spesa anche per Mads Mikkelsen, che interpreta il villain de Il Quadrante del Destino: "Mads è uno dei più grandi attori nel mondo, su questo non c'è dubbio. Ha una magnifica presenza scenica, sia per la sua capacità attoriale sia per il suo viso molto particolare. Voglio dire, ha un volto davvero magnetico e ipnotizzante. Come sono arrivato a sceglierlo? Beh, onestamente non credevo che avrebbe accettato la parte: all'epoca stava terminando il suo tour per un altro film in cui aveva interpretato il cattivo, ho pensato: non dirà mai di sì anche a questo. Ma abbiamo deciso di inviargli comunque la sceneggiatura, e nel giro di due giorni mi sono ritrovato al telefono con lui. Ho avuto la fortuna di scoprire che è un mio fan e un grande appassionato di Indiana Jones, e ho avuto la conferma di aver a che fare con un grande professionista quando ha accettato di interpretare un personaggio come questo. Un villain nazista. Mi ha dimostrato che un attore non giudica davvero i valori di un personaggio ma si impegna ad interpretarlo al meglio".



Infine James Mangold ha riflettuto sul suo passaggio dal cinema indie ai grandi Blockbuster, partendo dall'idea che le due industrie non sono poi così tanto diverse: "È esattamente la stessa cosa in entrambe le industrie. Vorrei poterti dire che è tutto diverso, ma non avrei mai potuto fare film così grossi altrimenti. C'è una sorta di set di abilità che acquisisci negli anni, che ti permette di capire anche come guidare una macchina produttiva così grande. D'altronde il mio lavoro rimane lo stesso, quello di muovere degli attori in uno spazio dentro un rettangolo immaginario che fa da cornice, e di trovare le unità narrative che - messe insieme - raccontano una storia. Posso dire che sono sempre piuttosto esigente riguardo a ciò in cui sono coinvolto e percepire quanta libertà avrò sul progetto non significa che intendo minare ciò che sto facendo.

Quindi, ad esempio, nel caso di un film di Indiana Jones non volevo sovvertire ciò che avrebbe dovuto essere un film su Indiana Jones. D'altronde sentivo molto nelle mie corde l'idea di fare un film su un personaggio che è al tramonto della sua vita con un passato che lo perseguita. Sono tutti temi che mi interessano molto e che sicuramente valgono quello che ho proposto a Harrison Ford, Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e George Lucas quando li ho incontrati. Immagino che avrebbero potuto rifiutare la premessa di partenza: io volevo girare un film sul tempo, sul costo di invecchiare, ma in modi meno ovvi che in passato, sul mondo che cambia intorno a noi, se riusciamo a stare al passo con esso o se invecchiando siamo ancora rilevanti per questo mondo.



Trovo che queste domande siano davvero interessanti e penso di aver evitato - finora - tutte quelle pellicole su grandi franchise pensate soltanto per promuovere prodotti. Titoli del genere per me rappresentano soltanto un episodio molto costoso della tv più gigantesca del mondo. Invece quando dirigo un film - anche a grandi livelli - mi piace avere il mio spazio quando si apre il sipario su una produzione. Non sto servendo un'azienda, non saprei nemmeno come farlo"