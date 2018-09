Il ritorno di Suspiria: a Venezia con Luca Guadagnino e Dakota Johnson

L'1 febbraio del 1977, il cinema di genere italiano (e non) subiva un terremoto di dimensioni epocali, che avrebbe lasciato i segni del suo passaggio nei decenni successivi - sopravvivendo di fatto fino a oggi. In sala arrivava infatti Suspiria, capolavoro horror senza tempo di Dario Argento, da poco restaurato e tornato a splendree in 4K.

L'opera è rimasta viva grazie alle sue atmosfere viscerali, i colori decisi, la componente psicologica marcata, qualcuno però ha ben pensato di creare un remake a quarant'anni di distanza, di ripartire da zero usando la sceneggiatura originale come punto di partenza. Quel qualcuno è Luca Guadagnino, autore apprezzato in Italia come all'estero, soprattutto dopo l'uscita di Chiamami col tuo nome, Oscar per la miglior sceneggiatura originale a James Ivory.

Insieme a David Kajganich, il regista palermitano ha ampliato e arricchito l'opera generale, anche se per via dell'embargo della Mostra del Cinema di Venezia non possiamo ancora parlarne. Nel frattempo però abbiamo incontrato lo stesso Guadagnino e le sue meravigliose interpreti, a partire da Dakota Johnson e arrivando a Tilda Swinton, passando per Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, già protagonista dell'originale Suspiria.



Un muro, cento storie

Mentre percorriamo i lunghi corridoi dell'Hotel Excelsior del lido di Venezia, dall'esterno arrivano suoni fragorosi di tuoni, mentre attraverso le finestre si intravede una pioggia fitta, come se anche il meteo volesse salutare l'arrivo del nuovo Suspiria nel modo più adeguato. Del resto piove spesso anche nel film, ambientato nella grigia Berlino di fine anni '70, non a Friburgo come nell'opera originale.

"Nell'immaginario di Dario Argento, ci sono tre città che tornano ciclicamente, poiché accomunate dall'esoterismo" ci ha detto Guadagnino, "noi volevamo invece spostare il racconto a Berlino, nello stesso anno in cui Suspiria è uscito, il 1977, mentre la città era divisa, non occupata, perché rispettava in toto il concetto di esclusione, colpa e memoria che volevamo raccontare. Siamo nel pieno del famoso autunno tedesco, che equivale ai nostri anni di piombo, fra grandi insicurezze politiche e atti di terrorismo. Un contesto che amplifica il senso di angoscia della storia e lavora con l'inconscio, motivo per cui abbiamo allineato - con il DOP - i colori a queste sensazioni oscure, ispirandoci soprattutto ai lavori di Balthus, pittore famoso per le sue sfumature di marrone."

Visivamente, il nuovo Suspiria è effettivamente molto potente, con atmosfere che restano nell'anima anche a titoli di coda conclusi. Questo per la forza delle immagini ma anche per le musiche realizzate da Tom York, il leader dei Radiohead che ha raccolto la pesante eredità dei Goblin. "I Goblin, insieme al cinema di Argento, hanno caratterizzato decenni di storia e un'intera generazione. Tom York invece è un rappresentate della mia generazione e volevo che il remake avesse un tratto deciso su questo fronte. È stata una collaborazione sublime, non sono state le immagini a caratterizzare le musiche ma il contrario, Tom mi ha consegnato le partiture un mese prima dell'inizio delle riprese, ha svolto un lavoro incredibile, ne sono davvero orgoglioso."



Filmare la paura

Abbiamo dunque parlato della colonna sonora, delle atmosfere, di una Berlino spaccata in due, c'è però bisogno di qualcuno che riempia gli spazi: gli attori. "Abbiamo creato un gruppo strepitoso" ci ha detto Tilda Swinton, "anche se gli ambienti facevano paura, per noi attori è stato come stare in un grande parco giochi, anche durante i momenti più duri."

Molte delle riprese sono state effettuate in alberghi abbandonati in Germania e in Italia, e diversi membri della troupe giurano di avere spesso percepito delle presenze, delle energie al loro interno, qualcuno però non ha mai provato paura: Dakota Johnson.

"Suspiria è un tipo di film che amo sia fare che guardare. Adoro il cinema di genere perché ho costantemente bisogno di emozioni forti, è questo che deve fare il grande schermo, farti provare qualcosa, in qualsiasi direzione."

Per Chloë Grace Moretz invece, che interpreta la giovane ballerina Patricia, è stata un'esperienza del tutto nuova ed elettrizzante: "Mi sono fermata un anno per capire quali ruoli volessi davvero fare, che direzione dare alla mia carriera. Quando è arrivata l'opportunità di lavorare con Luca, ho capito che avevo bisogno di personaggi forti, particolari, che mi permettessero di essere qualcuno di originale. Patricia mi ha permesso di fare proprio questo, ho dovuto recitare in un'altra lingua, mi ha fatto scoprire un lato di me stessa che non conoscevo. Lavorare con Luca poi è stato fantastico, lui ti lascia sempre tutti i tempi di cui hai bisogno, spesso i suoi set sembrano palcoscenici di un teatro, ad esempio un giorno abbiamo girato 15 pagine di dialoghi tutti d'un fiato. È stato eccezionale, un film che ha riacceso il fuoco che mi porto dentro."



La maledizione Suspiria

Ancor più particolare è stata l'esperienza di Jessica Harper, tornata a girare un Suspiria dopo quarant'anni di distanza: "Ricordo benissimo quando Luca mi ha offerto la parte, mi trovavo a Los Angeles e mi è arrivata la sua chiamata. Non ha neppure terminato la frase 'Jessica vuoi un ruolo...' che subito ho detto Si, pur dovendo imparare una nuova lingua. Subito dopo ho pensato che, dopo quarant'anni, Suspiria tornava a tormentarmi, però in senso positivo. È stato impegnativo, recitare in tedesco non è stato semplice per me, Luca però capisce a fondo le donne, mi ha permesso di fare tutti i take che volevo, è un regista con cui ho adorato lavorare. Certamente è diverso da Dario, hanno realizzato lo stesso film ma in modo totalmente differente, non posso che ritenermi fortunata ad aver partecipato a entrambi i lungometraggi."



Una porta sul futuro

Il nuovo Suspiria farà il suo debutto assoluto alla Mostra del Cinema di Venezia nella serata di oggi, 1 settembre, non è però riuscito a dribblare le polemiche che inseguono il festival dal giorno del suo inizio. In molti accusano Alberto Barbera, il direttore artistico della kermesse, di aver scelto pochi film diretti da registe donne, senza badare come la maggior parte di questi avesse protagoniste femminili importanti, di grande impatto (La Favorita, Roma, A Star is Born, questo stesso Suspiria).

"Non vorrei dire banalità sulla questione" ha detto Guadagnino, "penso soltanto che il cinema non ha genere, è uno stato libero, è sciocco suddividere i ruoli. Esistono grandi ritratti femminili firmati da uomini, ne esistono altrettanti maschili realizzati da grandi donne, perché dobbiamo sempre sezionare tutto?", con la Swinton che si è inserita nel discorso: "È riduttivo parlare solo dei registi, anche noi attrici abbiamo girato questo film, eravamo circa 50 donne fra interpreti e ballerine, è anche un nostro prodotto. Bisogna cambiare proprio l'approccio alla vicenda."

Smorzando leggermente i toni, passiamo a qualcosa di più pratico. Questo nuovo Suspiria ha ovviamente un finale ben definito, potrebbero però aprirsi delle nuove porte, potrebbe spuntare del materiale per creare un sequel o addirittura una serie TV: "Un Sequel?", ha concluso Guadagnino sorridendo, "Potremmo raccontare le vite delle streghe a oltranza, perché no".