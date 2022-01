Hotel Transylvania Uno Scambio Mostruoso: a tu per tu con i doppiatori

Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso è l'ultimo film della saga cominciata nel 2012 e che arriva direttamente in piattaforma il 14 gennaio a causa della pandemia da Covid-19 - recuperate qui il trailer ufficiale del film. Questo fa della pellicola animata una delle novità del catalogo Amazon Prime Video di gennaio 2022, che può avvalersi di uno dei titoli di punta della Sony che va chiudendo non certo nel modo migliore (ve lo raccontavamo nella nostra recensione di Hotel Transylvania Uno scambio mostruoso) la terrificante e ironica serie di film sui mostri aperta dieci anni prima e che per l'occasione si avvale dei registi Jennifer Kluska e Derek Drymon.



Da giovani a adulti: Johnny e Mavis aka Andy Samberg e Selena Gomez

Se la direzione delle pellicole è cambiata nel corso del tempo a rimanere invariato è parte del cast corale di Hotel Transylvania, capitanato ancora una volta da Andy Samberg e Selena Gomez, voci dei personaggi principali Johnny e Mavis.

"La cosa migliore del film? L'animazione." commenta l'attore e comico Samberg "È fatta talmente bene che non rende il lavoro una particolare sfida, anzi, guardare i personaggi che si muovono sullo schermo mentre registri con le loro espressioni e il loro modo di gesticolare ti ricorda solamente quanto può essere assurdo e incredibile il mondo dell'animazione.". Un lavoro che, dunque, non poteva che dividersi tra la professionalità e il divertimento, come afferma la cantante e attrice Gomez: "Mi ha entusiasmato lavorare con Andy! Ero contenta quando ho cominciato questo percorso perché sono sempre stata una fan del SNL. E devo dire che il suo contributo ha reso questi anni al doppiaggio facili e divertenti.". Ma Selena Gomez non ha potuto che riflettere anche sulla crescita intrapresa dai personaggi e, nel particolare, quella di Mavis che è diventata da figlia di Dracula a una vera e propria donna: "È stato bello poter maturare insieme a Mavis. Ci sono stati dei momenti per lei assai duri, si è sempre preoccupata della sua famiglia, ma questo non l'ha privata del poter far parte di un mondo folle e divertente come quello di Hotel Transylvania.".



Ed è proprio grazie alle risate regalate nel corso dei dieci anni della saga della Sony Pictures Entertainment che il pubblico si è avvicinato alla storia di Dracula e della sua famiglia: "Il motivo per cui piace tanto questa saga?" domanda Andy Samberg "Perché riesce a donare gioia e positività ai bambini e alle loro famiglie. È dura ammettere che questo percorso è finito, mi mancherà Hotel Transylvania.".



Lo "scambio mostruoso" di David Spade e Keegan-Michael Key

Oltre a Gomez e Samberg, tra i veterani al doppiaggio della serie dei film mostruosi appaiono altri volti noti dello show business internazionale. A doppiare l'uomo invisibile che, nel mondo alla rovescia di Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso, diventa "visibile", torna l'attore David Spade che parla proprio dell'aspetto del suo personaggio.

"Tutti i mostri sono diversi da come ce li aspettavamo nella loro versione umana. L'uomo invisibile è buffo, non è certo Bradley Cooper! È bello vedere la creatività che è stata messa per rendere i personaggi ancora più divertenti, con il mio uomo invisibile che si può finalmente relazionare davvero con gli altri. È stato un piacere far parte di un universo simile, con battute e scherzi così spassosi sulla pagina che ti rendi conto esserlo ancora di più quando vengono portati sullo schermo.". Altro personaggio che subisce la trasformazione all'interno di Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso è Murray, mummia che perde tutte le sue bende rivelando il proprio aspetto umano. A dare voce a Murray è l'attore Keegan-Michael Key: "Questo nuovo film non si è posto alcun limite e ciò ha permesso all'animazione di rendere i personaggi ancora più esagerati ed è stata di gran lunga la cosa migliore che potesse fare.



È così che funziona l'immaginazione quando si è piccoli, tutto diventa più grande. Mentre per la trama di Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso sono rimasto nuovamente colpito dal discorso che crea sulle dinamiche famigliari e sul come tutti riescano a lavorare insieme. Questo aiuta molto anche a far entrare in connessione il pubblico, soprattutto gli adulti che vedono i film assieme ai figli.".



L'unico vero mostro: Eunice di Fran Drescher

L'unica a non venir trasformata all'interno di Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso è Eunice, moglie di Frankenstein la cui voce viene prestata da Fran Drescher, famosa protagonista della sitcom iconica degli anni Novanta La Tata.

"Amo tutto della mia Eunice." commenta l'attrice "Come è disegnata, il suo look, che sia una sorta di matriarca in questo gruppo di mostri. Strilla un sacco, ma le importa davvero della famiglia e del marito Frank. Mi mancherà questo personaggio, come la comicità fisica che i creatori di Hotel Transylvania sono riusciti ad inserire nei film rendendo le storie ancora più divertenti.".



A completare il cast di voci di Uno scambio mostruoso contribuiscono Brian Hull nel ruolo di Dracula, Steve Buscemi nei panni del lupo mannaro Wayne, Brad Abrell come Frankenstein e Kathryn Hanh che doppia Ericka Van Helsing.