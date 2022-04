Hopper e il tempio perduto: i registi raccontano l'inclusività del film

Hopper e il tempio perduto è il nuovo film d'animazione in sala dal 21 aprile che insegna ad un pubblico di giovanissimi l'importanza di abbracciare la propria unicità (pur non brillando nell'impresa, come dimostra la nostra recensione di Hopper e il tempio perduto). È infatti un essere unico nel suo genere l'Hopper protagonista che dà titolo alla storia, tratta dalla graphic novel Chickenhare and the Hamster of Darkness di Chris Grine. Metà lepre e metà pollo, l'aspirante esploratore dovrà imparare ad amare le parti che trova più strambe di sé, capendo che, in verità, sono quelle che formano il suo vero Io. Accettare se stessi e inseguire i propri sogni senza ferire le persone che abbiamo accanto sono sia i temi di Hopper e il tempio perduto che della nostra intervista ai registi Ben Stassen e Benjamin Mousquet.



Abbracciare la diversità

Everyeye.it: Il vostro protagonista Hopper vive un'avventura in stile Indiana Jones. Quali sono stati i punti di riferimento per la creazione del vostro film, dalle pellicole per ragazzi a quelle per famiglie, fino alle opere animate?

Ben Stassen: Indiana Jones è sicuramente il punto di riferimento da cui partire. Abbiamo acquistato i diritti della sceneggiatura da Sony Pictures e abbiamo realizzato il film partendo dalla graphic novel da cui nasce, ossia Chickenhare and the Hamster of Darkness. Molti degli omaggi e dei rimandi che si riscontrano all'interno del titolo erano quindi già preesistenti nel momento in cui ci siamo approcciati allo script. È ovvio poi che in quanto registi anche noi ne abbiamo inseriti di altri, tenendo sempre a mente l'importanza di star realizzando un family movie.

Quando si crea un film per famiglie si ha un ventaglio largo e differente di pubblico: hai i bambini e devi intrattenere loro, devi però attrarre anche i genitori, e non vuoi certo spaventare i nonni! Per questo in una pellicola bisogna inserire molti aspetti legati ad ogni sorta di pubblico. Ad esempio soprattutto con il sequel di Le avventure di Sammy avevamo molti riferimenti al mondo dei musical, visto che si trattava di una sorta di storiografia del rock dagli anni Sessanta ad oggi. Sicuramente è complicato riuscire a fare qualcosa che possa piacere a tutti, ma non puoi certo annoiare i bambini, altrimenti non ci sarebbe proprio il film, e al contempo bisogna trovare qualcosa che intrighi gli adulti (ricordiamo i due titoli d'animazione nella nostra recensione di Le avventure di Sammy e il sequel nella recensione di Sammy 2 - La grande fuga).



Everyeye.it: Questo riguarda anche il tema che si va a trattare all'interno di un film?

Ben Stassen: I bambini riescono a sentire qual è il tema di una pellicola. Ma anche i genitori possono ritrovarsi vicini all'argomento che una storia va trattando, seppur in maniera diversa rispetto ai figli.

Everyeye.it: Hopper e il tempo perduto insegna ad abbracciare il proprio essere unici. Quanto tempo ci vuole a capire l'importanza di questo insegnamento nella vita vera e in che maniera lo avete inserito nel film?

Ben Stassen: Ciò che davvero mi piace di questo racconto è che abbiamo un protagonista che vive con qualcosa che lo rende diverso dagli altri. All'inizio vuole nascondere queste diversità, ma nel corso della storia è portato a doverle tirare fuori fin quando deve addirittura utilizzarle. Ciò che c'è di veramente interessante è il triangolo formato dai personaggi principali: abbiamo Hopper che è metà lepre e metà pollo, poi abbiamo la tartaruga Abe e la puzzola Meg. E fin dall'inizio Abe si comporta normalmente nei confronti di Hopper, non sottolinea le sue diversità, né le giudica o le critica. Le prende anzi solamente come un dato di fatto.



Qualche volta, è vero, lo consola, ma per la tartaruga fanno parte della sua natura. Mentre è Meg colei che invita il protagonista ad utilizzare le sue diversità per diventare più forte. Sono entrambe ottime maniere di guardare al personaggio di Hopper, a cui Abe ad un certo punto dice che è praticamente l'unico del suo genere, quindi rischia anche l'estinzione, sottolineando con questa frase la sua unicità.



Cosa ci rende unici

Everyeye.it: Abbiamo parlato delle unicità del vostro protagonista, ma quali sono le caratteristiche che rendono unico il vostro film?

Benjamin Mousquet: Ogni pellicola è di per sé unica. La caratteristica di Hopper e il tempio perduto è proprio come il titolo va a trattare il concetto della diversità che viene riportato in maniera alquanto autentica. E peculiare è anche come vivono i personaggi questo argomento e come si approcciano l'uno con l'altro al riguardo. Anche per ciò che concerne temi caldi e attuali come la tolleranza. Nel film poi c'è un senso di nostalgia che si unisce a quei riferimenti di cui Ben parlava prima e che si legano ad un intero immaginario incentrato sul cinema d'avventura. Per questo è un'opera che può attrarre davvero più generazioni.

Everyeye.it: Il protagonista crede di avere un destino già scritto. Qual è il rischio più grande: inseguire ciò che sogniamo o deludere le persone che amiamo?

Benjamin Mousquet: Questi sono due aspetti che non dovrebbero esistere nella vita di un bambino. O di qualsiasi persona a dire il vero. Seguire i propri sogni è sempre un buon messaggio da dare, ma in questo caso nel film quello di Hopper è quasi un falso-sogno. Non è il trovare il tesoro l'obiettivo che raggiunge il protagonista, perché capisce finalmente cosa stava realmente cercando, ossia stare in pace con se stesso. A volte i sogni possono addirittura portarci sulla strada sbagliata, ma saper abbracciare e amare chi siamo realmente credo sia un desiderio che ognuno di noi possiede.