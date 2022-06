Hollywood Stargirl: parlano la protagonista Grace VanderWaal e il cast

Dal 3 giugno, tra i film Disney+ di giugno 2022 arriva la pellicola Hollywood Stragirl. È il sequel di Stargirl, uscito sempre sulla piattaforma nel 2020 e che vedeva nel ruolo della ragazza che dà titolo all'opera la giovane Grace VanderWaal - per sapere meglio di cosa parliamo recuperate la nostra recensione di Stargirl. Se nel film di due anni fa la ragazza era però solamente personaggio funzionale in riferimento alla storia del protagonista Leo, interpretato dall'attore Graham Verchere, stavolta la giovane diventa centro indiscutibile del racconto cinematografico, che vive di una sceneggiatura completamente nuova e che non richiama il mondo letterario da cui Stargirl è nata.



Hollywood Stargirl: parlano la regista Julia Hart e il cast

"È stato come girare in famiglia." ha dichiarato la regista e sceneggiatrice Julia Hart "E sono stata contenta che abbiamo potuto girare nella mia bella Los Angeles. Inizialmente le riprese erano previste in un altro luogo, ma la pandemia ci ha portati a rimanere più vicino alla nostra casa e questo per me ha reso ancora più speciale il progetto.".

Un senso di familiarità e vicinanza che si respira nella pellicola anche grazie alla crescita e al coinvolgimento di Grace VanderWaal, che ritroviamo cresciuta in Hollywood Stargirl, in cui ha messo in pratica ancora di più le proprie doti musicali. "Ho chiesto a Grace se voleva realizzare una canzone per il film. Ci ha messo due giorni per consegnarmela e l'ho subito amata.". La cineasta si riferisce al brano Figure It Out, presente nella colonna sonora della pellicola su Disney+. Ma è l'attrice stessa a raccontarne il processo di creazione: "Ero molto agitata quando Julia mi ha chiesto di scrivere e comporre una canzone per il film perché era qualcosa in cui non mi ero mai cimentata. Mi sono mossa leggermente alla cieca all'inizio perché anche la canzone doveva essere pronta in vista della sceneggiatura, quindi tutto quello che sapevo era solamente che doveva trattarsi di un tema che riguardava una storia d'amore. Perciò mi sono mossa su queste sensazioni, su quando nell'aria c'è un'amicizia che sappiamo potrebbe diventare qualcosa di più.".



Una maniera per Grace VanderWaal di entrare ancora più in contatto con questo ruolo cinematografico. "Figure It Out, così come il film, parlano del fatto che tutto nella nostra esistenza tende a sfuggire dal nostro controllo. Puoi arrabbiarti, certo, ma è sempre bene saper poi cogliere il frutto di quello che la vita ti riserva, sapendo che puoi sempre cambiare chi sei e la tua strada, basta andare avanti.". Una visione molto simile a quella della sua protagonista: "Sono entusiasta di Stargirl e di poterla portare anche fuori dal perimetro dei libri." racconta VanderWaal "E sono felice che stavolta il film passi attraverso i suoi occhi.".



Il sogno di Hollywood

Uno spirito giovanile che si respira anche grazie ai comprimari di Grace VanderWaal, ossia gli attori Elijah Richardson e Tyrel Jackson Williams, che nel film ricoprono il ruolo di due fratelli con l'ambizione di lavorare nella fabbrica dei sogni. Il cinema è infatti tra gli argomenti primari della pellicola, come è possibile cogliere dal titolo. E l'alchimia che si è creata nel trio è stata naturale e immediata. "È venuto fuori tutto facile fin dalla prima lettura." racconta Williams "Anzi che dico, fin dall'audizione! Sapevamo che se l'armonia tra noi fosse stata questa anche sul set il resto sarebbe stato una passeggiata, e così è andata. In più la vicinanza che sentivamo gli uni agli altri si trascinava ancora dietro l'effetto pandemico. È stata una sensazione stranissima riscoprire il proprio corpo sul set e, con questo, interagire con le altre persone.".

Continua il giovane Elijah Richardson, nel film nel ruolo di Evan: "Infatti le scene che ho preferito sono quelle in cui balliamo, giriamo, volteggiamo. In cui facciamo quasi quello che vogliamo. Abbiamo spesso "vissuto il momento" sul set ed era tutto ciò che desideravo da un'esperienza simile. Anche perché è proprio questo l'insegnamento della pellicola: avere accanto persone che ci rendono migliori e ci permettono di correre dei rischi.".



Le figure materne di Hollywood Stargirl

Tra le new entry del cast c'è una Uma Thurman nel ruolo di una cantante oramai disillusa e lontana da tantissimi anni dalle scene. Ma, oltre a questa figura che farà quasi da mentore a Stargirl, c'è anche quella di una madre interpretata stavolta - a differenza del primo film - da Judy Greer, fan dell'opera del 2020. "Non avevo mai visto Stargirl, poi mi hanno offerto il ruolo, l'ho recuperato e me ne sono innamorata. Vedere l'opera è come ricevere un caldo abbraccio. Ho incontrato perciò Julia, la regista e sceneggiatrice, e mi sono resa conto che anche lei era una persona di gran cuore e ho capito che volevo assolutamente entrare a far parte di questo gruppo di persone."

Continua Judy Greer, parlando della sua madre nel film: "Ci ho ritrovato tanta realtà. È un personaggio che si ritrova in un momento della propria vita e quella della figlia in cui sa che è inutile mentire. Allora si instaura questo rapporto di onestà in cui ai figli non si può più nascondere niente, anche se si vorrebbe ancora proteggerli. Ed è un'esperienza che conosco bene perché l'ho sperimentata io stessa sulla mia pelle.". Ed è proprio l'interprete a dare la giusta chiosa a Hollywood Stargirl: "Non si può tornare a casa da questo lavoro senza vedere il mondo in maniera diversa. Con gli stessi occhi felici e pieni di energia di Stargirl.".