Guardiani della Galassia Vol 3: parlano Adam Warlock e l'Alto Evoluzionario

L'entusiasmo per il terzo capitolo della trilogia Marvel di James Gunn non accenna a diminuire. Ma una volta finito il film regista e attori ci hanno raccontato qualcosa in più sulla pellicola, soprattutto Will Poulter e Chukwudi Iwuji, che abbiamo avuto il piacere di intervistare in collegamento video. Uno sguardo un po' più profondo sui loro personaggi e qualche chicca direttamente dal film, per due attori che esordivano assieme nel Marvel Cinematic Universe. Due attori che portavano sullo schermo personaggi iconici dei fumetti, cioè rispettivamente Adam Warlock e l'Alto Evoluzionario, personaggi che il pubblico era decisamente curioso di vedere sotto l'occhio di James Gunn.



Chukwudi Iwuji: da Peacemaker all'Alto Evoluzionario

Everyeye.it: Chukwudi, hai lavorato con James Gunn nel passato. Com'è stato per te il passaggio da Peacemaker a Guardiani della Galassia?



Chukwudi Iwuji: Prima di tutto, due personaggi completamente diversi, come sai. Per me è stato un passaggio a qualcosa che ovviamente era su una scala molto più grande. La cosa bella di Peacemaker è che, pur trattandosi di supereroi, appare come un'opera molto più intima, quasi come The Office che incontra i supereroi. Ma entrare in qualcosa di praticamente galattico e di così grande portata è stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi.

Fortunatamente come hai detto tu avevo già lavorato con James. Prima di tutto non dovevo dimostrare nulla al regista, perché conosceva il mio lavoro e mi aveva portato con sé proprio per quello. E questo lo ha reso molto rilassante. Sai, in Peacemaker erano tutti nuovi personaggi che non conoscevo, mentre entrare nei Guardiani con questi personaggi che ero andato a vedere al cinema e avevo visto nel corso degli anni mi ha fatto sentire di nuovo bambino. Ma fortunatamente dato che conoscevo James e che sul set erano tutti così gentili e accoglienti sono riuscito a sciogliere i nervi molto rapidamente e ad andare avanti con il lavoro e, si spera, a giustificare la sua fiducia in me per avermi portato con lui a fare questo ruolo.



Everyeye.it: Era diverso il modo in cui James Gunn lavorare su un set o sull'altro o era sempre lo stesso?



Chukwudi Iwuji: È molto coerente, molto preparato, organizzato, divertente, vuole che le persone si divertano, che siano rispettose, che sembrino felici di stare sul set. Non solo gli attori, ma anche la troupe. È molto preparato ma anche sempre pronto a entrare in azione. Vuole vedere qual è il tuo apporto al film. Quindi era lo stesso James, solo che rispetto alla troupe intima che avevamo in Peacemaker ci siamo spostati in un enorme magazzino pieno di persone che creavano questi set.



Adam Warlock: dal fumetto al film

Everyeye.it: Will, il tuo personaggio nei fumetti è piuttosto importante. Tante persone stavano aspettando l'arrivo di Adam Warlock e James Gunn gli ha dato una piccola svolta dai fumetti al film. Come hai lavorato con lui per dargli vita in questa maniera diversa?



Will Poulter: Sì, io e James abbiamo deciso che Adam in questo film sarebbe stato in una fase relativamente iniziale della sua evoluzione, essendo appena uscito dal bozzolo. Con una mentalità piuttosto infantile, anche se a livello fisico sembra completamente formato. E questo, a nostro avviso, ha dato la possibilità di tirare fuori sia comicità che dramma.



La comicità si può trovare nel vedere questa persona piuttosto ingenua commettere errori e inciampare nell'universo in cui si trova. E poi il dramma e il pathos autentici che si trovano negli errori che hanno ramificazioni più costose, quelli che riguardano la vita e la morte e le forze del bene e del male. È stato divertente poter esplorare tutte queste cose in un segmento relativamente corto e iniziale del suo arco narrativo.



Everyeye.it: Infatti per dare vita al personaggio hai preso molto dalla tua filmografia, ad esempio da Detroit di Kathryn Bigelow ma anche da altri, hai messo tutto assieme per ottenere la brutalità del personaggio ma anche la sua parte più leggera.



Will Poulter: Spero di essere stato in grado di attingere da alcune delle esperienze che ho raccolto in passato. Sono stato davvero grato a James per avermi dato una possibilità, perché mi rendo conto che non ero la scelta di casting più ovvia. Ma molto di quello che fa James Gunn è sovversivo e fuori dagli schemi e sono stato molto felice di volare sotto la sua ala. Ho sentito una totale fiducia in lui, nella sua visione e in quello che stavamo cercando di fare.